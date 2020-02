Glosse Wil West, der Kantonsrat und die Demokratie Südsicht auf eine trümmlige Diskussion, die gar nie stattgefunden hat. Olaf Kühne 19.02.2020, 04.30 Uhr

Olaf Kühne (Bild: Peter Pfistner)

So, so – der Kantonsrat will also nicht über Wil West diskutieren. Und? Dies sei undemokratisch, monieren empörte Kritiker.