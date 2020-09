«Zermürbende Verhältnisse, juristische Unklarheiten und Drohungen»: Der Knatsch im Steckborner Stadtrat geht weiter Im Stadtrat von Steckborn brodelt es weiter. Neuester Streitpunkt: das Personaldossier. Bei der Mehrheit des Stadtrates scheint die Angst gross, dass nach dem Abgang des Stadtschreibers weitere Verwaltungsangestellte Steckborn verlassen könnten. Stadtpräsident Roman Pulfer indes reagiert gelassen. Samuel Koch 09.09.2020, 04.20 Uhr

Eine Fahne mit dem Steckborner Wappen weht im Wind. Bild: Reto Martin

Finanzen, Verwaltung, Kommunikation. Das sind laut eigenem Internetauftritt die Steckenpferde des Steckborner Stadtpräsidenten. Zur Verwaltung gehört auch das Personalwesen. Laut Gemeindeordnung zeichnet jedoch der gesamte Stadtrat für die Anstellung des voll- und nebenamtlichen Gemeindepersonals verantwortlich. Und genau bei diesem Punkt ist man sich im Stadtrat kürzlich in die Haare geraten.

An einer ausserordentlichen Stadtratssitzung forderte eine Mehrheit des Stadtrates laut unabhängigen Quellenangaben Stadtpräsident Roman Pulfer auf, das Personaldossier abzugeben. «Ich will mich dazu nicht äussern», sagt Pulfer. Er fokussiere lieber auf seine Arbeit. Er sagt:

Roman Pulfer, Stadpräsident Steckborn, FDP. Bild: Reto Martin

«In der Verwaltung sind wir auf sehr gutem Weg.»

Entspannt sei er und fühle sich weiterhin wohl in seinem Amt am Untersee.

Auf der Gegenseite tönt es diametral anders. Von zermürbenden Verhältnissen, juristischen Unklarheiten, ja gar von Drohungen ist die Rede. «Zu heikel» sei die Angelegenheit, als dass sich dazu jemand mit Namen in der Zeitung äussern will. Im Stadtrat befürchtet man eine Amtsgeheimnisverletzung, die juristische Folgen nach sich zöge. Einzelne Stadträte wieder­um reagieren gar nicht erst auf Anfragen dieser Zeitung.

Mit dem jetzigen Versuch des Stadtrates sei es darum gegangen, das Verwaltungspersonal zu unterstützen, «damit nicht alle davonlaufen». Seit dem Beginn des Knatsches am Untersee haben sich Stadträte die Frage gestellt, ob sie ihr Milizamt nicht lieber aufgeben sollten. Es gehe an die gesundheitliche Sub­stanz, heisst es. Da verbessere auch die Wahl eines neuen Stadtratsmitglieds nichts.

Steckborner Bevölkerung hat die Qual der Wahl Am 27. September entscheiden die Steckborner Stimmberechtigten, wer sie als siebtes Mitglied in den Stadtrat schicken, um dort den vakanten Sitz des zurückgetretenen Gregor Romingers neu zu besetzen. Zur Wahl vorgeschlagen sind fünf Kandidaten: Moritz Eggenberger (33, Maschinenbauingenieur, GLP), Judith Kern (47, Sozialpädagogin), Kathrin Mancuso (44, Intensivpflegefachfrau), Jack Rietiker (52, Ingenieur/Psychologe) und Sandra Marolf (32, Controllerin, alle parteilos). Ein allfällig zweiter Wahlgang fände am 25.Oktober statt.

Nebst Stadtpräsident Roman Pulfer (Jahrgang 1983, FDP, seit 2019) sitzen im Unterseestädtchen fünf weitere Mitglieder im Stadtrat: Vizestadtpräsidentin Michaela Dähler (1970, parteilos, seit 2017), Franz Reithofer (1956, SP, seit 2007), Jonas Füllemann (1986, parteilos, seit 2017), Micha Ruh (1988, SVP, seit 2017) sowie Markus Michel (1964, parteilos, seit 2019). (sko)

Kanton will keine Rücktritte à la Eschenz

Sollten innert Kürze mehrere Stadtratsmitglieder während der Legislatur zurücktreten wollen, kommt das kantonale Departement für Inneres und Volkswirtschaft (DIV) ins Spiel, das laut Steckborner Gemeindeordnung ebenfalls über ein Entlassungsgesuch des Stadtpräsidenten entscheiden würde. «Von möglichen Rücktritten im Stadtrat von Steckborn habe ich ebenso wenig gehört wie von einem Entlassungsgesuch des Stadtpräsidenten», sagt Andre­as Keller.

Der DIV-Generalsekretär sei aber über den Stand der Dinge in Steckborn informiert, ohne im Detail darauf einzugehen. Einen gleichzeitigen Rücktritt mehrerer Amtsträger würde der Kanton nicht dulden, um eine Beschlussunfähigkeit à la Eschenz zu verhindern. Keller sagt:

Andreas Keller, Generalsekretär Departement für Inneres und Volkswirtschaft. Bild: Donato Caspari

«Sonst kann die Gemeinde ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen.»

Über mögliche Beschneidungen von Kompetenzen kann sich Keller indes nicht äussern. Über eine Umverteilung von einzelnen Dossiers entscheide nicht das DIV, sondern der Stadtrat. Das steht so ebenfalls in der Steckborner Gemeindeordnung: «Der Stadtrat überträgt die Verwaltungsarbeit und weitere Aufgaben an die Angestellten der Stadt nach entsprechenden Pflichtenheften und dem Verwaltungsreglement.»

Erinnerungen an den Fall Salenstein

DIV-Generalsekretär Keller erinnert an den Fall Salenstein, als der Gemeinderat dem damaligen Gemeindeammann Knall auf Fall alle Aufgaben streitig machte. «Die Funktion kann einem gewählten Amtsträger aber nicht entzogen werden», hält Keller fest. Was kann das DIV tun, dass in Gemeinden wieder Ruhe einkehrt?

«Gemeinden müssen bei Streitigkeiten ihre internen Probleme selbst lösen.»

Überhaupt erst angefangen hat der Zoff in Steckborn nach dem Rücktritt von Stadtrat Gregor Rominger Ende Mai. Daraufhin überschlugen sich die Ereignisse. Nachdem Stadtpräsident Roman Pulfer mit einem Entlassungsantrag für den langjährigen Stadtschreiber Hanns Wipf gescheitert war, erhöhte sich der Druck auf seine Person, auch weil Pulfer gemäss einer Mitteilung der Mehrheit des restlichen Stadtrats «persönliche Mängel an Führungsqualitäten» attestiert worden waren.

Pulfer richtete seinerseits Vorwürfe von intriganten Machenschaften an Teile des Stadtrates und Stadtschreiber Wipf. Sogar eine Mediation zwischen Pulfer und Wipf blieb erfolglos, was in der Kündigung des Stadtschreibers gipfelte. Das Projekt «Steckborn Plus», das die Defizite in der Stadtverwaltung ausmerzen soll, ist aktuell sistiert. Auch dazu will sich Roman Pulfer derzeit nicht äussern.