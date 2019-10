Zentrumsnahe Stadtentlastung Frauenfeld mit neuen Resultaten, aber noch ohne Richtungsentscheid zu verschiedenen Varianten

Im vergangenen Januar bewilligte der Gemeinderat 600'000 Franken für eine vertiefte Machbarkeitsstudie zum Vergleich des Vorstadttunnels (Variante 20) mit der Variante FrauenfeldPlus (nur flankierende Massnahmen auf dem bestehenden Strassennetz, jedoch kein Strassenneubau) verglichen werden sollte. Der Gesamtaufwand der Kosten-Nutzen-Analyse betrug 1,2 Millionen Franken, der Kanton steuerte die anderen 600'000 Franken bei. Am Montagvormittag hat die Stadt nun vier untersuchte Verkehrsplanungen präsentiert. Der Untersuchungsgegenstand umfasst die Variante TunnelPlus, also Tunnel inklusive Tempo-30-Regime, sowie drei Varianten FrauenfeldPlus, nämlich nur Tempo 30, nur Einbahnverkehr sowie die Kombination von Einbahn und Tempo-30-Regime.



Bei der Variante FrauenfeldPlus «Tempo 30» ist man von einer verkehrsberuhigten Zone in der Vorstadt auf der Zürcherstrasse ab Abzweiger Ringstrasse über die Promenadenstrasse bis zum Holdertorkreisel ausgegangen. Ebenfalls Tempo 30 wäre auf dem Rathausplatz und bis zum Kreuzplatz, auf der Rheinstrasse bis zum Roseneckkreisel sowie auf der Ringstrasse ab Chappenzipfel bis Einmündung Zürcherstrasse. Diese Variante würde zwischen fünf und zehn Millionen Franken kosten und hätte 14 Nutzwertpunkte.



FrauenfeldPlus «Einbahn» sieht eben diese Massnahme auf der Zürcherstrasse in dieser Fahrtrichtung vor ab Kreuzplatz über den Rathausplatz, Holdertorkreisel, Promenadenstrasse und wieder auf der Zürcherstrasse bis Abzweiger Zeughausstrasse. Einbahn wären im Westen der Altweg (nach Norden)und die Laubgasse (nach Süden) zwischen Zürcherstrasse und Bahnhofstrasse. Im Osten dasselbe: Erchingerstrasse (nach Süden) und Kehlhofstrasse (nach Norden) zwischen Zürcherstrasse und Bahnhofstrasse. Zudem gäbe es auch auf der Ringstrasse ab Einmündung Zürcherstrasse bis zum Chappenzipfel nur in diese Richtung einen Fahrstreifen. Beim Einbahnregime würde der zweite Fahrstreifen für den Bus- und den Veloverkehr (im Gegenverkehr) genutzt werden. Bei einem Maximal-Nutzwert von einem Punkt betragen die Kosten maximal eine Million Franken.



Die FrauenfeldPlus-Kombination «Einbahn und Tempo 30» kommt bei Kosten von fünf bis zehn Millionen Franken auf einen negativen Nutzwert: -1 bis -2. Und zum Schluss noch die Variante TunnelPlus, also der Vorstadttunnel inklusive dem Tempo-30-Regime von FrauenfeldPlus. Die Tunnelkosten sind weiterhin bei etwa 107 Millionen Franken veranschlagt. Der Nutzen beträgt 35 Nutzwerkpunkte.



Mathias Frei