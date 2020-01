Zeitreisende auf dem Eis und eine Trikotversteigerung – der HC Thurgau feiert sein Jubiläum Am Samstagnachmittag feierte der Hockeyclub Thurgau sein 30-jähriges Bestehen. Ein Legendenspiel gegen die ZSC Lions und eine Trikotversteigerung waren zwei Höhepunkte des Jubiläumstags. Viviane Vogel 12.01.2020, 07.48 Uhr

Nach dem Legendenspiel wurden Trikots versteigert. (Bild: Donato Caspari)

«Nach 30 Jahren bleiben uns die schönen Momente.» In grossen Lettern hängt dieser Satz unter den Zuschauerrängen. Die Stimmung in der Gütti ist sehr entspannt für einen Hockeymatch. Jeder Spieler wird namentlich aufgerufen und erhält seinen eigenen Applaus. Auf der Ersatzbank des Hockeyclubs Thurgau (HCT) drängen sich die Legenden, während die ZSC Lions mit weniger Ehemaligen angereist sind. «Bei den Thurgauern muss ich schneller reden, die sind so viele», sagt der Speaker. Bei der Nummer 27 erwähnt er: «Heute spielen zwei mit der 27, da sich einfach keiner davon lösen konnte.» Vor Spielbeginn singen die 1263 Besucher im Stadion «Happy Birthday» für das HCT-Geburtstagskind Matthias Keller.