«Zeit zum Durchstarten ist gekommen»: Die Ettenhauserin Andrea Borer wagt den Schritt von der Kleinkindererzieherin zur Fotografin Schon in ihrer Jugend hatte Andrea Borer immer ihre Kamera dabei, wenn sie unterwegs war. Nun hat sie sich als Fotografin selbständig gemacht und setzt dabei auf Aufnahmen von Neugeborenen und Schwangeren. Kurt Lichtensteiger 13.10.2020, 16.55 Uhr

Andrea Borer hat die Fotografie vom Hobby zum Beruf gemacht. Bild: PD

Im Nu vergehen bekanntlich die ersten Lebenstage und -wochen von Babys und Kleinkindern. Was liegt deshalb näher, als die schönsten Momente und Erinnerungen professionell in Bildern festzuhalten? Genau das bietet neuerdings Andrea Borer mit «Mahalia-Photografie» an.

Auch Schwangerschaftsaufnahmen, Porträts, Paar- und Familienbilder gehören zum Repertoire der Ettenhauserin. Ihre Momentaufnahmen sollen die Betrachter an die schönsten Augenblicke eines jungen Lebens erinnern und Zeiten überdauern. Die Mutter zweier Kleinkinder hat das nötige Einfühlungsvermögen und die Geduld für die intimen Bilder.

Ursprünglich inspiriert durch die Fotografin Anne Geddes, hat sich die 30-Jährige ein eigenes Konzept einfallen lassen. Zu Aufnahmen von Neugeborenen begibt sie sich zu ihren Kunden nach Hause. Andernfalls bieten sich Aufnahmen in ihrem kleinen, warmen Studio bei ihr zu Hause an der Florastrasse an.

Gewürdigt, was früher verhüllt blieb

Eines von Andrea Borers Bildern, das auf ihrer Website zu sehen ist. Bild: PD

Aber auch im Outdoor-Bereich fühlt sie sich wie daheim und überrascht mit gelungenen Aufnahmen. So oder so legen eindrückliche Bilder Zeugnis ihres Könnens ab. Zu sehen auf der in diesen Tagen aufgeschalteten Website. Die Abgelichteten präsentieren sich dabei mit Selbstbewusstsein, ja sogar mit Stolz. Was früher schamhaft verhüllt blieb, seien es weibliche Rundungen oder ein Schwangerschaftsbauch, hat sich in der Zwischenzeit weitgehend enttabuisiert. Das freudige Ereignis soll der Bedeutung entsprechend gewürdigt und gefeiert werden, sagt Andrea Borer.

Etwas kryptisch mutet die Bezeichnung Mahalia-Photografie an. Borer Erklärt:

«Das Wort ‹Mahalia› kommt aus dem Hebräischen und bedeutet die Zarte.»

Für sie sei das sinngebend, denn: «Das Baby ist ein zartes Wesen und Zärtlichkeit sind für die Schwangerschafts- und Babyfotografie wegweisende Voraussetzungen.» Zudem stehen die Buchstaben M für magisch, A für authentisch, H für herzlich, A für angenehm, L für liebevoll, I für individuell und A für aussergewöhnlich. «Diese Attribute gelten für meine Tätigkeit als Richtschnur», sagt Borer.

Damit ist dieses Rätsel gelöst. Nicht aber, wie sie zu ihrem zweiten Beruf gefunden hat. Gleich nach der Schulzeit in Ettenhausen und Aadorf folgte ein dreijähriges Praktikum als Kleinkindererzieherin, ehe sie mit 18 Jahren die dreijährige Lehrzeit beginnen konnte. Nach ihrem Abschluss war die junge Frau als Gruppenleiterin und stellvertretende Krippenleiterin tätig.

Die Kamera war immer dabei

Schon in ihrer Jugendzeit entwickelte sich das Fotografieren zu ihrem Hobby. War sie unterwegs, so war ihre Kamera meist dabei. «Die Affinität zur Fotografie und mein Hang zur Perfektion waren so gross, dass ich mehrere Kamerakurse bei einem professionellen Fotografen besuchte.»

Im Hinterkopf reifte der Gedanke, selbst den Auslöser zu drücken und eine Sammlung von Bildern anzulegen. «Darin durften natürlich auch meine beiden Kinder Lian und Elio nicht fehlen.» Positive Rückmeldungen bestärkten Borer im Glauben an ihre Fähigkeiten. Als sie gar verschiedene Aufträge erhielt, rückte das neue Geschäftsmodell näher.

«Nun ist die Zeit zum Durchstarten gekommen.»