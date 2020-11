Fragen & Antworten «Zeit für eine zentrale Anlaufstelle»: Bald kommt im Stunk um die Frauenfelder Weihnachtsdörfer alles aus einem Guss Entgegen der besinnlichen Vorweihnachtszeit sorgen Holzbauten in der Stadt Frauenfeld derzeit für viel Ärger. Antworten auf neun Fragen. Samuel Koch 14.11.2020, 04.30 Uhr

Auslöser für den derzeitigen Krach: der Glühweinstand von Hanspeter Maier beim Burstelpark. Bild: Andrea Stalder

1) Begünstigt die Stadt Schausteller Hanspeter Maier mit seinem Glühweinstand?

Daniel Weishaupt, stellvertretender Werkhofchef. Bild: Donato Caspari

Nein, sagen die Verantwortlichen bei der Stadt Frauenfeld. «Da ist alles ordnungsgemäss gelaufen», versucht Stadtpräsident Anders Stokholm die Gemüter zu beruhigen. Zwischen der Stadt und Schausteller Maier besteht ein mehrjähriger Vertrag für seinen Glühweinstand am Schlossberg. «Mit Baubewilligung», betont Stokholm. Wegen Corona hat der für öffentliche Plätze zuständige Werkhof Maier den Burstelpark angeboten. Die Bewilligung für den Schlossberg war ihm bereits vor Ausbruch der Pandemie erteilt worden. «Er hat eine Bewilligung, einfach für einen anderen Ort», sagt Daniel Weishaupt, stellvertretender Werkhofleiter. «Maier bezahlt sowohl Miete als auch Strom und Wasser», sagt Stokholm. Über exakte Zahlen gibt die Stadt keine Auskunft.

2) Braucht es in Frauenfeld für temporäre Bauten also kein Baugesuch?

Christof Helbling, Leiter Amt für Hochbau und Stadtplanung. Bild: Andrea Stalder

Grundsätzlich regelt das kantonale Planungs- und Baugesetz (PBG), wofür Bewilligungen nötig sind. «Aus unserer Sicht hätte es ein Baugesuch gebraucht», meint Christof Helbling, Leiter Amt für Hochbau und Stadtplanung.

3) Weiss also bei der Stadt Frauenfeld das eine Amt nicht, was das andere macht?

Bei der Zuständigkeit liegt das Problem. Denn hätte Hanspeter Maier statt beim Werkhof beim Amt für Hochbau und Stadtplanung seine Anfrage für seinen Glühweinstand gestellt, hätte er dafür zuerst ein Baugesuch einreichen müssen. «Das sind verschiedene Flughöhen», sagt Stadtpräsident Stokholm dazu. Die Stadt habe die Zuständigkeiten so belassen, wie bisher.

4) Ist es kein Missstand, dass bei der Bewilligungspraxis mit unterschiedlich langen Ellen gemessen wird?

«Nein. Die Stadt hat in der Vergangenheit vieles ermöglicht», sagt Stokholm. Wo kein Kläger, da kein Richter. Das Bild habe sich jetzt aber verändert, wie verschiedenste Unmutsbekundungen jüngst gezeigt hätten. «Jetzt müssen wir es regeln, das ist schade», sagt Stokholm. Er erinnert sich an Lärmklagen rund ums Freiluftfestival «Out in the Green Garden» im Murg-Auen-Park. Daraufhin erarbeitete die Stadt Leitlinien für dortige Anlässe. «Wir können schon alles reglementieren», sagt Stokholm und ergänzt:

Anders Stokholm, Stadtpräsident Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

«Dann muss aber niemand kommen, und sich über zusätzlichen Aufwand, höhere Kosten in unserer Stadtverwaltung und mögliche Personalaufstockungen beklagen.»

5) Inwiefern beeinflusst es die Bewilligungspraxis, ob jemand im öffentlichen Raum oder auf Privatgelände temporäre Bauten aufstellen will?

Grundsätzlich spielt das keine Rolle. Laut PBG sind Festhütten und Zelte im Thurgau ab einer Standdauer von 14 Tagen immer bewilligungspflichtig. Der Frauenfelder Stadtrat beruft sich während der Coronakrise aber auf seinen Beschluss zum Drei-Phasen-Plan, um das Leben trotz schwieriger Zeit möglichst aufrecht zu erhalten. Stokholm sagt:

«Wir haben beschlossen, den öffentlichen Raum in der Innenstadt in diesem Jahr gratis zur Verfügung zu stellen und Engagements aktiv zu fördern.»

Das habe etwa dem Verein «Fründeskreis» ermöglicht, auf dem Unteren Mätteli seine Bar in einem Linienbus zu betreiben. «Das heisst aber nicht, dass dort nicht auch Auflagen bestanden haben», sagt er.

6) Wie sah der städtische Drei-Phasen-Plan im Detail aus?

Nach der Bekanntgabe des Projekts «Miteinander Frauenfeld Gestalten» (MFG) und dem Aufruf zu Vorschlägen von Stadt, Interessensgemeinschaft Frauenfelder Innenstadt (IG Fit) und Regio Frauenfeld Ende Juni, durften sich zunächst Erdgeschossnutzer in der Innenstadt mit Ideen melden. So entstand etwa das Gartenbeizli in der Kirchgasse vor der ehemaligen Pizzeria Cittadella. In der zweiten Phase waren Personen aufgerufen, die bereits einmal ein Angebot auf die Beine gestellt haben, wie Monika Keller mit ihrem Crêpes-Stand zunächst im Lindenpark und seit dieser Woche beim Soldatendenkmal. «Dieser Platz gehört übrigens dem Kanton», betont Stokholm. Hanspeter Maier gab seine Idee für die Chilbi mit Riesenrad auf dem Oberen Mätteli ebenso in der zweiten Phase ein.

7) Und in der letzten Phase?

Dann zeigte sich die Stadt offen für alle Vorschläge auf Flächen in ihrem Besitz. «Es haben sich viele gemeldet und tun es immer noch», sagt Stohkolm. Das sei ein laufender Prozess. Ob die Nutzung des öffentlichen Raumes übers Jahresende verlängert wird, weiss er noch nicht. «Das muss der Stadtrat entscheiden», sagt Stokholm.

8) Gibt es gegen Verträge zwischen der Stadt und Drittdienstleistern keine Einsprachemöglichkeiten wie bei öffentlichen Baugesuchen?

Nein. «Diese Kompetenz liegt bei der Stadt, weil es sich um unsere Grundstücke handelt», sagt Stokholm.

9) Unterschiedliche Zuständigkeiten erschweren die Handhabung mit der Bewilligungspraxis von temporären Bauten. Wie will die Stadt dieses Problem beheben?

Sabina Ruff, Bereitsleiterin Sozialraum beim Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung. Bild: Mathias Frei

Daniel Weishaupt vom Werkhof spricht von «einer verquickten Geschichte». Eine Arbeitsgruppe sei aber damit beschäftigt, bis Ende Jahr einen Bericht zuhanden des Stadtrates zu erstellen. «Mit der Umsetzung einer zentralen Anlaufstelle braucht es aber Zeit», sagt Stokholm. Die von Sabina Ruff, Bereichsleiterin Sozialraum beim Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung, schon länger angesprochenen Buvetten-Strategie sei ein Teil dieser Bemühungen, meint er. Unabhängig davon bleibt das Zirkularverfahren, in welches weiterhin mehrere Ämter involviert bleiben werden. Stokholm sagt: «Aber Bewilligungen für temporäre Bauten auf öffentlichen Plätzen sollen in Zukunft aus einem Guss kommen.»