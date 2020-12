Zapfenstreich-Reportage «Kommt, wir gründen eine Sekte!»: Zu Zeiten der bundesrätlich verordneten Sperrstunde unterwegs in der Frauenfelder Innenstadt Frust, Ohnmacht und Verständnislosigkeit: Diese Gefühlswelten haben Gastronomen in der Stadt Frauenfeld durchlebt, als sie am Samstagabend um 19 Uhr ihre Lokale schliessen mussten. Samuel Koch 13.12.2020, 13.58 Uhr

Kurz vor 19 Uhr: Die Betreiber des Weihnachtsdörfli beim Restaurant Promenade schliessen ihren Verpflegungsstand. Bild: Andrea Stalder

Machtlos. So fühlen sich derzeit viele Gastrobetreiber, so auch in Frauenfeld. «Schade», sagen am Samstagabend mehrere Beizer, angesprochen auf die von der Landesregierung neu verordnete Sperrstunde. «Auf Wiedersehen», verabschiedet Markus Baumann vom Restaurant Promenade seine Gäste kurz vor 19 Uhr. Ein Ritual, das er sonst erst spätabends macht, für gewöhnlich ohne Zwang. Doch der Bundesrat hat die Spielregeln noch einmal verschärft. Baumann sagt:

«Wir müssen schliessen, es bleibt uns nichts anderes übrig.»

Mitinitiant Ivo Begic verriegelt den Verpflegungsstand im weihnachtlich geschmückten Weihnachtsdörfli, wo Gäste, Freunde und Bekannte gerne noch ein paar ungezwungene Stunden zu Punsch und Glühwein verbracht hätten. «Was will man machen?», fragt er, ohne auf seine rhetorische Frage zu antworten.

In Kleingruppen zur Weihnachtsbeleuchtung

In der Innenstadt deutet nichts auf den ungewohnt frühen Zapfenstreich hin. In der Altstadt tummeln sich viele in Kleingruppen, staunen ob einzelner Sujets der Weihnachtsbeleuchtung «Geschichten Lichter» und zücken umgehend ihr Handy. Nadine Müller holt am Bahnhof gerade ihren Freund ab für einen gemütlichen Abend zu zweit in den eigenen vier Wänden. «Man hat sich schon dran gewöhnt», sagt sie versteckt hinter ihrer Stoffmaske.

Blick in die beinahe verlassene Altstadt. Bild: Andrea Stalder

Am Bahnhof SBB herrscht reger Betrieb, Menschen kommen zusammen und umarmen sich. Andere steigen aus dem Zug und schleppen vollbepackte Einkaufstaschen nach Hause. Beat und Rösli Wyss zünden bei der Weihnachtsaktion «Eine Million Sterne» am Schlossberg ein Kerzchen an. Sie bedauern die frühe Sperrstunde, obwohl sie davon nicht betroffen sind. Selbstlos sagen sie:

«Wir sind pensioniert und können ja schon früher ins Restaurant.»

Bei allen Berufstätigen jedoch sehe das anders aus. Und für die Gastronomie sei es besonders bitter, ergänzt der ehemalige stellvertretende Leiter des städtischen Werkhofs.

Wie in der First Class einer Airline dürften sich zwei Gäste im Restaurant Pianobar fühlen, notabene die einzigen zwei an diesem Abend. Denn mit Anita Hösli und Isolde Zimmermann kümmern sich ebenso viele Angestellte um ihr Wohlbefinden, bevor auch sie das Lokal verlassen müssen.

Anita Hösli und Isolde Zimmermann kurz vor dem Zapfenstreich in der «Pianobar». Bild: Andrea Stalder

Grassiert nicht gerade eine tödliche Pandemie, herrscht in der «Pianobar» an einem Samstagabend ab 17 Uhr Hochbetrieb. Nicht so heute. «Die meisten haben ihre Reservierung abgesagt», sagt Zimmermann. «Nur zwei Stunden zu arbeiten, ist schon speziell», ergänzt Hösli, stellvertretende Bereichsleiterin. Dafür könne sie später mit ihrem Hund noch eine Runde drehen.

Schlosskino wünscht schon jetzt einen guten Rutsch

Nebenan im Schlosskino geht bis am 22. Januar gar nichts mehr. Die Türen sind verriegelt, die Filmplakate längst aus dem Schaufenster verschwunden. Im Anschlagkasten unweit an der Zürcherstrasse steht: «Wir wünschen jetzt schon frohe Weihnachten und guten Rutsch.»

Anschlagkasten des Schlosskinos ohne Filmplakate, dafür mit Festtagswünschen. Bild: Andrea Stalder

«Ich nehme es einfach hin, sonst drehe ich durch.» Das sagt Martin Eggmann, Inhaber des Kaffee- und Teehauses Dreiegg in der Metzgerstrasse. Corona werfe ihn viele Jahre zurück. Im Frühling sei er endlich schuldenfrei gewesen. Gewesen.

Immerhin zeigen seine Gäste Verständnis. «Für uns ist es okay», sagen Julia und Samuel bei einem letzten Bier. Sie geben sich zweckoptimistisch:

«Wir können Geld sparen und haben morgen erst noch keinen Kater.»

Martin Eggmann serviert Samuel und Julia kurz vor der Sperrstunde ein letztes Bier. Bild: Andrea Stalder

Den Unmut der Gastronomen können sie aber nachvollziehen. Die Polizei zeige sich kulant, meint Eggmann. Sie fahre zuerst vorbei und markiere Präsenz. Von anderen Betreibern in der Nähe hat er vernommen, dass sie schon mit hohen Bussen bestraft worden seien, wenn sie die Sperrstunde nicht einhalten würden.

Dann schenkt er einer Gruppe junger Damen Sekt nach, solange er noch darf. Kurz vor dem Lilö (Lichterlöschen) sagt jemand in Anspielung an die lascheren Regeln für religiöse Gemeinschaften mit zynischem Beigeschmack: «Kommt, wir gründen eine Sekte!»

Glühwein im Burstelpark bis um 22 Uhr

Auf der Zürcherstrasse Ost zeugt einzig der Verkehr davon, dass die Kirchenglocken nicht schon nachts um 3 Uhr schlagen. Tankstellenshops sind kurz nach 19 Uhr geschlossen, die Lichter aus. Jugendliche, sie sich sonst den Samstagabend im McDonalds um die Ohren schlagen, steigen in den Bus und gehen nach Hause.

Das Fast-Food-Restaurant aber bleibt mit Bestell- und Abholservice noch bis 22 Uhr geöffnet, wie eine Angestellte sagt. Die Kunden schätzen es wert, denn auf dem Einspurstreifen steht Auto um Auto um Auto.

Auto um Auto um Auto reiht sich auf dem Einspurstreifen des Fast-Food-Restaurants. Bild: Andrea Stalder

Wie bestellt und nicht abgeholt steht Schausteller Hanspeter Maier um 19.30 Uhr beim Marktplatz im Regen. Sein Glühweindorf im Burstelpark ist mittlerweile verriegelt. Wir versuchen es mit einem einzigen Stand mit Glühwein und Hotdog, sagt er. Dafür habe er eine Ausnahmebewilligung.

Prompt kommen zwei Kurzentschlossene vorbei. «Gibt's noch Glühwein?», sagt einer. «Ja klar, bis 22 Uhr», antwortet Maier. Ab fünf Personen müsse er versuchen, die Leute auseinanderzutreiben. Noch bleibt ihm das jedoch verschont. Der stärker werdende Regen trägt seinen Teil dazu bei.

Menschenleerer Glühweinstand beim Burstelpark. Bild: Andrea Stalder

Viele machen es sich lieber daheim gemütlich. Kurz vor 20 Uhr herrscht in der Innenstadt gähnende Leere. Einzig die Weihnachtsbeleuchtung zieht mit Schirm und Schutzmasken an. Stille Nacht gilt für einmal bereits Tage vor Weihnachten.