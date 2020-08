Würziges Podium auch ohne Salz: Der einzige Kandidat für das Bichelseer Gemeindepräsidium überzeugt sein Publikum

Für die Nachfolge des Bichelseer Gemeindepräsidenten Beat Weibel gibt es nur einen Kandidaten. Also fehlt vielleicht für die Einen das Salz in der Suppe, sprich, eine Auswahlmöglichkeit. Nichtsdestotrotz punktete der einzige Kandidat, Christoph Zarth, am sonntäglichen Podium mit würzigen Antworten. Christoph Heer 10.08.2020, 16.50 Uhr

«So ganz ohne Gegenkandidaten. Fehlt da nicht ein wenig das Salz in der Suppe? Immerhin geht es um das Amt des neuen Gemeindepräsidenten.» – «Irgendwie ist es auch beruhigend, doch klar, es wäre insbesondere für die Stimmbürger nur von Vorteil, hätten sie eine Auswahl.» Es ist dies die Antwort von Christoph Zarth auf die Eröffnungsfrage von Moderator Alex Frei. Über 50 Interessierte sind am Sonntag bei der Hackenberghütte mit dabei, als sich Zarth an einem öffentlichen Podium dem Stimmvolk zeigt.

Als gewählt will man ihn noch nicht wahrnehmen, doch im Normalfall wird er, als einziger Kandidat, das Amt von Beat Weibel übernehmen können. Und das finden die Anwesenden gut so. Zarth habe extrem gute Antworten auf die doch ziemlich schwierigen Fragen gegeben, meint ein Anwesender. Eine andere sagt, dass er nicht nur an diesem Podium authentisch, interessiert und sympathisch in Erscheinung trete, also beste Voraussetzungen mitbringe für dieses Amt.

Herauskristallisiert hat sich an diesem Sonntag schnell, dass Christoph Zarth etwas bewegen will. Bichelsee-Balterswil beinhalte ungemein viel Potenzial, kulturell, sportlich, politisch. «Überall sind hervorragende Personen am Werk, die gewillt sind, die Gemeinde voranzubringen.» Was jedoch in diesem Zusammenhang verbessert werden müsse, sei die Kommunikation. «Von Seiten der Gemeindebehörde sollten mehr Informationen nach aussen fliessen. Das Stimmvolk hat ein Recht darauf, zu wissen, was hinter dem Vorhang geschieht.» Aber natürlich solle jederzeit das Verwaltungsgeheimnis bewahrt werden. Was Zarth unter anderem meint, sind etwa die Legislaturziele, welche bis anhin unter Geheimhaltung fielen.

«CVP, GLP und ein bisschen SVP»

Der Naturfreund und aktive Turner aus Rüti ZH punktet Mal für Mal, gleichzeitig kommt aber auch der Humor nicht zu kurz. Dass er sich bereits mit dem aktuellen Steuerfuss und den Gemeindefinanzen auseinandergesetzt hat, zeigt sein Interesse an seinem neuen Wohnort. Die Liebe hat den dreifachen Vater unlängst in die Gemeinde gelockt und hier will er bleiben. «Wenn es mir gefällt, ich Bichelsee-Balterswil voranbringen kann, und die Stimmbürger mich im Amt wiederkehrend bestätigen, warum also nicht bis zur Pensionierung dieses herausfordernde Amt ausführen?»

Christoph Zarth steht für eine parteiunabhängige Sachpolitik. Auf die Frage, zu welcher Partei er sich am ehesten hingezogen fühle, nannte er die CVP, die GLP und ein bisschen die SVP. In der Jugendarbeit, im kulturellen Bereich oder infrastrukturell, der Kandidat sprüht vor Ideen und Tatendrang. Zarth nennt diesbezüglich auch konkrete Beispiele. «Warum keine Dreifachturnhalle ins Auge fassen? Warum Gemeindeverwaltung und Werke nicht zusammenlegen? Warum kein richtiger Dorfplatz?» Mit der richtigen Kommunikation unter- und miteinander könne Unmögliches möglich gemacht werden. «Dank unzähligen motivierten Menschen kann aus Bichelsee-Balterswil eine Vorzeige-, sowie strukturell und finanziell gesunde Gemeinde werden oder bleiben.»

Hinweis

Die Ersatzwahl findet am Sonntag, 23. August, statt.