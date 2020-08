Kommentar Wurst und Spiele – aber bitte mit Abstand Wenn an diesem Wochenende im Thurgau wieder die Meisterschaften im Regionalfussball beginnen, spielt auch Corona mit – und zwar bis in die Zuschauerränge. Matthias Hafen 21.08.2020, 15.04 Uhr

Die Coronapandemie ist für den Regionalfussball eine grosse Herausforderung, wie schweizweit die erste Beispiele der neuen Saison zeigen. Mario Gaccioli (15. August 2020)

Der Fussballplatz galt bis vor der Pandemie für viele Matchbesucher als kleines Stück heile Welt. Als Ort, an dem man mit einer Bratwurst und einem kühlen Getränk in der Hand für 90 Minuten plus Halbzeitpause den Alltag vergessen konnte. Als ein Ort, an dem man am Wochenende mit seinen Kumpels zusammenkam, alte Freunde traf.

Umso wichtiger ist es, diesen Ort als solchen zu bewahren. Das geht in Zeiten von Corona nur noch mit Abstand, sprich mit Anstand. Denn die verschiedenen Schutzmassnahmen wie die Distanzregel von 1,5 Metern, die Sektorentrennung ab 300 Zuschauern oder das Hinterlassen seiner Kontaktdaten lassen sich auf einen Nenner bringen: Respekt gegenüber den anderen. Zwar hilft das alles auch, um sich selber vor einer Ansteckung zu schützen. Vor allem aber tut man damit den anderen einen Gefallen. Das ist gelebte Solidarität, wie sie uns die Fussballer auf dem Platz seit Jahren zeigen. Zeit, dass wir am Spielfeldrand unseren Teil dazu beitragen.

Derzeit häufen sich die Meldungen von Teams, die in Quarantäne müssen. Deswegen in Coronahysterie zu verfallen, ist jedoch falsch.

Entscheidend ist, wie damit umgegangen wird. Anders als im Profifussball ist der Kalender in den unteren Ligen nicht vollgepackt mit Terminen. Verschobene Spiele können problemlos nachgeholt werden. Vielleicht wird öfter unter der Woche gespielt. So what?!

Die meisten Fussballklubs nehmen Corona als Gegner ernst – und das ist gut so. Denn auf den regionalen Fussballplätzen ist es oft viel schwieriger als in den grossen Stadien, alle Vorgaben einzuhalten, die für einen sicheren Umgang nötig wären. Umso wichtiger ist es, dass jeder Matchbesucher sein Möglichstes tut, um seinem Verein zu helfen.

Selten zuvor haben die Klubs ihren zwölften Mann so gebraucht wie in diesen Zeiten.

Denn man kann von diesem Virus halten, was man will. Aber wenn sich die Bilder mehren, auf denen sich Zuschauer rund um die Fussballplätze um die Distanzregel foutieren und einfach so tun, als hätte es Corona nie gegeben, dann wird der Regionalfussball schneller zum Politikum, als ihm lieb ist. Und wenn er erst einmal im öffentlichen Diskurs angekommen ist, dann ist der Gegner mächtiger, als es ein paar Spielabsagen aufgrund von Quarantäne sind. Dann wird ein Sieg für den Regionalfussball in diesem diffizilen Duell mit Corona immer unwahrscheinlicher.