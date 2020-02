Wuppenau: Neues Angebot für junge Turnerinnen Die Frauenriege braucht Nachwuchs und bietet das neue Programm Oberstufe plus an. Sie suchen noch Leiterinnen und Schülerinnen. Sabrina Bächi 04.02.2020, 17.35 Uhr

Ursi Müller, Präsidentin Frauenriege Wuppenau. (Bild: PD)

36 Mädchen gehen in Wuppenau in die Mädchenriege. In der Frauenriege turnen jedoch nur zehn Damen aktiv mit. Die Zahlen zeigen: Die Frauenriege hat viel Nachwuchs, aber unterwegs geht er verloren. Dagegen wollen die Turnerinnen nun etwas unternehmen. «Wir haben uns entschlossen, ein neues Projekt zu starten», sagt Ursi Müller, Präsidentin der Turnerinnen.