Wummernde Bässe lassen in der Dussnanger Hörnlihalle die Tannennadeln fallen Wer vorweihnachtliche Besinnlichkeit suchte, war an der Dussnanger Chlausparty am falschen Ort. Christoph Heer 15.12.2019, 17.58 Uhr

Die Landjugend Tannzapfenland und ihre Gäste feiern den Chlaus. (Bild: Christoph Heer)

Er stand in der Nacht von Samstag auf Sonntag nicht das erste Mal im Scheinwerferlicht der Chlausparty. Mario Räss, bekannter unter seinem Künstlernamen DJ Mario, weiss haargenau was das junge Publikum in der proppenvollen Hörnlihalle auf die Ohren haben will.

Sein Mix aus Partykrachern, Aprés-Ski-Hits und Clubsound lässt die Halle brodeln. Hände werden in die Höhe gestreckt, getanzt wird sowieso und die Tannenbäume verlieren ihre Nadeln, derart hochgehen die Wogen.

Obschon Chlausparty, werden nur selten Besucher mit einer Chlausmütze ersichtlich. Eine junge Dame hält sich im Freien mit so einer roten Kappe mit weissem Zipfel die Ohren warm, während sich andere in der Kaffeestube oder im Ü20-Festzelt aufhalten. Was mit zunehmender Dauer auffällt, sind dafür die roten Backen der Gäste. Denn obschon die Temperatur in der Halle steigt, wird ungebremst weitergetanzt.

In dieser Nacht kommt kaum jemand an dieser Hinterthurgauer Party vorbei. Davon ist Mathias Müggler überzeugt. Der Präsident der organisierenden Landjugend Tannzapfenland weiss, dass stets Besucher aus unterschiedlichsten Kantonen anreisen. «Ein Gang über den Parkplatz ist immer spannend und aufschlussreich. Da stehen Fahrzeuge mit Appenzeller, St.Galler oder Schaffhauser Nummernschilder.»

Dass ein derart grosser Anlass überhaupt auf die Beine gestellt werden kann, dafür braucht es viele helfende Hände. «Alle der rund 50 Mitglieder unserer Landjugend sind mit im Boot, ihnen gebührt für den grossen Einsatz, den sie leisten, ein grosses Lob», sagt Müggler. Aber auch den zuständigen Behörden, dem Schulabwart, den Besuchern und insbesondere den Anwohnern gegenüber zeigt er sich zu Dank verpflichtet.

Laut OK wird die Besucherzahl in etwa derjenigen der vergangenen Jahre entsprechen. Besinnlichkeit in der Adventszeit geht zwar anders, aber das junge Partyvolk weiss offensichtlich genau, dass es die nächste Chlausparty mit Bestimmtheit wieder besuchen wird.