Wohntürme wanken weiter: Jetzt schaltet sich der Kanton in die Diskussion um das Arboner Bauprojekt Riva ein Das städtebauliche Gutachten zum Arboner Bauprojekt Riva ist überraschend auf Eis gelegt. Jetzt soll der Kanton weiterhelfen: Alle Beteiligten werden an einen Tisch geholt und das kantonale Departement für Bau und Umwelt vermittelt. Sabrina Manser und Stefan Marolf 02.11.2020, 17.35 Uhr

An den geplanten Wohntürmen am Arboner Seeufer scheiden sich die Geister. Jetzt vermittelt der Kanton zwischen den Parteien. Bild: PD

Der Streit um das Projekt Riva geht in die nächste Runde. Am Standort des ehemaligen Hotel Metropol am Arboner Seeufer will die Baufirma HRS zwei über 40 Meter hohe Wohntürme bauen. Die IG Pro Metropol wehrt sich dagegen, der Heimatschutz Thurgau sorgt sich um das Ortsbild.