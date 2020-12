Wohnen Krise? Ja, aber dafür ein schönes Nest – Thurgauer Möbelhäuser profitieren von der Coronapandemie Nicht nur das Bett, auch das Büro wird neu eingerichtet. Thurgauer Matratzen- und Möbelhändler stellen eine erhöhte Nachfrage fest. Die Einführung der Maskenpflicht hat den Boom etwas gedämmt, jedoch nicht überall. Sabrina Manser 01.12.2020, 18.00 Uhr

In der Coronakrise ist man mehr zu Hause und dort soll es gemütlich sein. Bild: Depositphotos/Freeograph

Ein schöner Garten, ein schöner Balkon und nun auch ein schönes Schlafzimmer? In St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden werden seit der Coronakrise mehr Betten verkauft. Ein Boom, der sich laut Matratzenhändler vor allem nach dem Lockdown abzeichnete und zum Teil auch jetzt noch anhält, wie Medien berichten.

Im Kanton Thurgau fällt die Bilanz im Bereich Schlafzimmer ein bisschen bescheidener aus. Frau Baumann, Filialleiterin des Bettenfachmarkts Jysk in Weinfelden, sagt:

«Nach dem Lockdown im Mai haben wir nicht nur mehr Matratzen verkauft, sondern auch mehr Möbel.»

Im Moment sei die Nachfrage wieder etwas abgeflacht, denn viele hätten auf den Black Friday vom 27. November gewartet. Trotzdem hat die Filialleiterin den Eindruck, dass die Menschen nun mehr Geld für Innenausstattung ausgeben würden.

«Die Leute können nicht in die Ferien und investieren es in ihr Eigenheim.»

Seit der Coronakrise habe das Fachgeschäft tatsächlich mehr Kunden.

Auch Manuel Wepfer, Liegeexperte und Schlaftherapeut, aus Amriswil erlebte und erkannte im Frühsommer ein erhöhtes Interesse an neuen Betten. Nicht nur mehr Matratzen, sondern auch Lattenroste und Bettgestelle seien verkauft worden. «Die Leute sind mehr daheim und investieren im Bereich Schlafsystem.» Erst im Spätherbst sei die Nachfrage etwas zurückgegangen.

«Wegen der Maskenpflicht haben wir wieder ein bisschen einen Einbruch erlebt.»

«Wir sind die Gewinner in dieser Situation»

Den Effekt mit der Maskenpflicht spürt auch das Fachgeschäft Jysk in Amriswil. Filialleiter Davide Molino sagt: «Wegen der Masken hat sich der Boom wieder etwas eingependelt, aber im Vergleich zum Herbst letzten Jahres läuft es immer noch besser.» Nicht nur in Betten, sondern auch in Möbel würde seiner Erfahrung nach zurzeit mehr investiert. Auch um sich das Büro zu Hause einzurichten, suchen Homeoffice-Verbannte das Fachgeschäft auf.

«Wir sind die Gewinner in dieser Situation.»

Ein Weinfelder Matratzenhändler sagt, dass die Nachfrage nun wieder auf demselben Niveau sei wie 2019. Er glaube, die Leute hätten nach dem Lockdown einen Nachholbedarf verspürt und die Möbelgeschäfte seien deshalb nach der Wiedereröffnung fast überrannt worden.