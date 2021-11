Jüngere Generation soll für Freiwilligenarbeit begeistert werden

Wohltätigkeit Ein Fall für Jung und Alt: Der Frauenfelder Dachverband für Freiwilligenarbeit will neue Mitglieder gewinnen Der Dachverband für Freiwilligenarbeit (DaFa) hat im Stadtlabor Frauenfeld sein neues Projekt «Generation F» vorgestellt. Es geht darum, neue Mitglieder zu gewinnen. Besonders die jüngere Generation soll angesprochen werden. Janine Bollhalder, Kim Ariffin 04.11.2021, 17.55 Uhr

Die Vorstandsmitglieder des Dachverbands für Freiwilligenarbeit (DaFa): Hansjörg Rietmann, Paul Gruber, Heinz Wiederkehr, Evelyne Hagen-Freund, Marianne Keller und Ernst Gerber. Werner Klöpfer war nicht anwesend. Bild: Janine Bollhalder

Begeistern, beleben, bewegen. Mit diesem Leitgedanken ermutigt der Frauenfelder Dachverband für Freiwilligenarbeit (DaFa) seit 1996 zu wohltätigen Aktionen. In drei Quartieren der Stadt sind 50 beteiligte Organisationen in unterschiedlichen Bereichen tätig.

An der Medienorientierung im Frauenfelder Stadtlabor hat der Vorstand des Verbands rund um Präsident Paul Gruber am Donnerstag, 4. November, die nationale Kampagne «Generation F» vorgestellt. Die Freiwilligenorganisation Benevol Schweiz hat dieses neue Projekt in Zusammenarbeit mit Benevol Thurgau lanciert. Es geht darum, Interessierte aller Altersklassen zu motivieren, sich für wohltätige Zwecke zu engagieren. Gruber sagt:

Paul Gubler, Präsident Dachverband für Freiwilligenarbeit Frauenfeld. Bild: Janine Bollhalder

«Wir wollen die Wichtigkeit der Freiwilligenarbeit schweizweit ins Zentrum rücken und neue Mitglieder gewinnen.»

Während der Pandemie hat der DaFa viele Mitglieder verloren. Personen über 65 Jahren durften wegen des Gesundheitsrisikos nicht mehr mithelfen. Und auch nach dem ersten Lockdown hat es gemäss Geschäftsstellenleiterin Evelyne Hagen-Freund viele ältere Leute gegeben, die nicht mehr wiedereinsteigen wollten.

«Glücklicherweise haben sich während des Lockdowns innert kürzester Zeit viele junge Leute für die freiwillige Mitarbeit bereit erklärt», sagt Hagen-Freund. Es handelte sich primär um Leute, die aufgrund der Pandemie nicht mehr arbeiten konnten, etwa Piloten. Sie sollen als gutes Beispiel vorangehen, um die jüngere Generation auf den Verband und die Mitarbeit aufmerksam zu machen.

Powerpoint für Passanten im Schaufenster



Der DaFa hat von der Stadt Frauenfeld das Stadtlabor als temporären Wirkungsort zugesprochen erhalten. Das freut Präsident Gruber. «Das Stadtlabor ist idealerweise im Einkaufsgebiet gelegen. Hier kommen Leute vorbei und sehen, was wir machen.» Ab dem 5. November läuft im Schaufenster des Stadtlabors von acht Uhr morgens bis um Mitternacht eine 20-minütige Powerpoint-Präsentation. Sie erlaubt es den Passanten, elf der beteiligten Organisationen besser kennen zu lernen. Es gibt sogar zwei Stühle vor dem Schaufenster, wo man verweilen kann.

Die Organisationen werden auf je fünf bis sechs Folien vorgestellt. Die Präsentation gestaltet hat Hansjörg Rietmann, der im Verband für technische Angelegenheiten zuständig ist. Das in der Hoffnung, dass eine sich bewegende Präsentation mehr Nutzen bringt als eine statische Plakatwand. Rietmann sagt:

«In dieser Präsentation stecken zwischen 50 und 100 Arbeitsstunden.»

Paul Gruber erzählt vom Projekt «Generation F». Bild: Janine Bollhalder

Als zusätzliche Motivation soll ein Wettbewerb dienen, an dem volljährige Interessierte ihr Glück auf die Probe stellen können. Wer teilnehmen will, kann einfach den QR-Code im Schaufenster scannen und landet auf der Seite mit der Wettbewerbsfrage.

Der Teilnahmeschluss erfolgt am 5. Dezember, wenn auch die Präsentation endet – pünktlich zum internationalen Tag des Ehrenamtes. Der erste Preis beinhaltet einen TG-Shop-Gutschein im Wert von 100 Franken, der zweite im Wert von 50 Franken, der dritte bis fünfte jeweils 20 Franken. Nach der Verlosung werden die Gewinner schriftlich benachrichtigt.

In der Zeitspanne vom 5. November bis 5. Dezember laden zehn der elf beteiligten Organisationen potenzielle freiwillige Helfer ein, einen Einblick in deren Aufgaben zu gewinnen. Quasi vor Ort schnuppern, um zu sehen, ob man sich diese Freiwilligenarbeit vorstellen kann. Einzig im Alterszentrum Park ist dieses unverbindliche Vorbeischauen aufgrund der Pandemie nicht möglich.