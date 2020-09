Wo sind die FDP-Wähler? Der Thurgauer Freisinn hinterfragt sich – und will Schwung holen für die Rückkehr ins Bundeshaus

Die Thurgauer FDP hat Wählergunst eingebüsst. Nun will sie wieder in Fahrt kommen. Ein Ziel steht bereits fest. Die Kantonalpartei will zurück ins Bundeshaus. Silvan Meile 08.09.2020, 05.00 Uhr

FDP-Fraktionschef Anders Stokholm, Parteipräsident Gabriel Macedo und Vizepräsidentin Martina Pfiffner Müller. Bild: Andrea Stalder

Im vergangenen Herbst verlor die Thurgauer FDP ihren Nationalratssitz an die Grünen.

Im Frühling die nächste Schlappe: Die Partei erreicht bei den Grossratswahlen den historisch tiefen Wähleranteil von 13,7 Prozent.



Im Sommer wählt die Parteiversammlung Gabriel Macedo als neuen Kantonalpräsident.

Nun stellt will die Partei mit einem Strategieprozess näher an die Wähler und wieder nach Bern rücken.

Die Thurgauer Freisinnigen haben herbe Niederlagen hinter sich. Im vergangenen Herbst ärgerten sie sich grün und blau – vor allem grün: Der Thurgauer Freisinn verlor seinen Nationalratssitz an die Grünen. Déjà-vu.

Das selbe passierte acht Jahre zuvor. Damals waren es die Grünliberalen, die den freisinnigen Nationalratssitz auf ihre Seite zogen. Angekommen im Tal der Tränen geht nun die Parteileitung über die Bücher.

«Wir haben das Schicksal seit jeher selber in die Hand genommen.»

Gabriel Macedo, Präsident der FDP Thurgau.

Bild: Andrea Stalder

Das sagt Gabriel Macedo. Seit Juni hält er das Steuer der Kantonalpartei in seinen Händen. Der Hoffnungsträger aus Amriswil erhielt an der Mitgliederversammlung 69 von 69 Stimmen als neuer Präsident. «Wir müssen uns bewegen», sagt er. Deshalb hat die Partei ein Strategieprojekt gestartet. «Movimento» heisst es.

Schwung holen für die Rückkehr ins Bundeshaus

Bevor der genaue Kurs anvisiert wird, hält die Parteileitung das Ohr an die Basis. Eine Online-Umfrage unter den Parteimitgliedern soll zeigen, wo der freisinnige Schuh drückt. 1400 Personen wurden angeschrieben. Zusammen mit den Mitgliedern soll eine neue strategische Ausrichtung entwickelt werden. «Das soll aufzeigen, wo die Partei in drei bis fünf Jahren stehen will – und wie sie den Weg dorthin beschreiten wird», sagt Macedo.

FDP-Fraktionspräsident Anders Stokholm.

Bild: Andrea Stalder

Um den Weitblick zu untermauern, hat der Parteipräsident zusammen mit Vizepräsidentin Martina Pfiffner Müller und Fraktionspräsident Anders Stokholm zu einem Medientermin auf den Stählibuckturm eingeladen. «Wir haben einen guten Überblick», sagt Stokholm. Doch die Thurgauer FDP hat auch viele Wähler aus dem Blick verloren. Auf gerade noch einen Anteil von 13,7 Prozent kam die Partei an den Grossratswahlen im Frühling. Noch nie schnitten die Freisinnigen schlechter ab. Stokholm bilanziert:

«Ein Drittel der Bevölkerung bezeichnet sich als liberal, wir holen sie aber nicht alle ab.»

Vom Stählibuckturm aus bleibt den drei FDP-Politikern durch Wolken auch die weite Sicht auf die Berner Alpen verwehrt. Für Macedo ist klar:

«Wir wollen zurück ins eidgenössische Parlament.»

Den Schwung dafür soll nun mit der neuen Strategie Movimento geholt werden. Diesen Prozess leitet Martina Pfiffner Müller. Sie sagt:



«Wir wollen besser mobilisieren, wir wollen wachsen und wir wollen die FDP mit griffigen Themen sichtbar machen.»

FDP-Vizepräsidentin und Kantonsrätin Martina Pfiffner Müller. Bild: Andrea Stalder

Frischer Wind soll also das verstaubte Image einer elitären Wirtschaftspartei wegblasen. «Wir möchten allen Generationen gerecht werden und Diversität besser nutzen.»

Noch bis Ende Woche läuft die Mitgliederbefragung. Anschliessend analysiert ein Kernteam die Rückmeldungen. Danach sei Handlung angezeigt, sagt Pfiffner Müller.

Eine Parteikonferenz im Januar

Im Januar 2021 sollen auch alle interessierten Parteimitglieder sich an einer «Zukunftskonferenz» einbringen können. Im Frühling 2021 will dann die Thurgauer FDP die gemeinsame Strategie festlegen, die sie sowohl näher an die Wähler als auch nach Bern führen soll. Pfiffner Müller führt aus:

«Wir wollen eine Bewegung sein, die Zukunft gestaltet und Vielfalt lebt.»

An Selbstbewusstsein fehlt es dabei der Thurgauer FDP nicht. Macedo sagt, dass der nun gestartete Prozess durch die freiheitliche Haltung der FDP geprägt werde. «Denn sie hat unser Land dorthin gebracht, wo wir heute stehen, nämlich an der Weltspitze.»