Gemeindebibliothek Matzingen feiert ihr 30-Jahr-Jubiläum

Bildung Wo seit 1991 die Bücher daheim sind: Gemeinde- und Schulbibliothek Matzingen feiert das 30-Jahr-Jubiläum Am 2.November 1991 ging in der ehemaligen Militärunterkunft unter dem Dach der Mühliturnhalle die Matzinger Bibliothek auf. Am Anfang waren 1000 Medien ausleihbar, 30 Jahre später sind über 6000 Medien im Angebot. Das vierköpfige Betriebsteam beging das Jubiläum am Samstag im kleinen Rahmen. Ruth Bossert 21.11.2021, 17.19 Uhr

Das Team der Bibliothek: Manuela Knüsli, Ruth Anderegg, Glacy Rytz und Leiterin Marianne König. Bild: Ruth Bossert

Die Tische in der Mühliturnhalle sind geschmückt, auf den Treppenstufen zur Bibliothek im dritten Stock brennen Kerzen. Reto Grundbacher aus Matzingen spielt Jazz, während die drei Dutzend Besucherinnen und Besucher die Stimmung in der Festwirtschaft geniessen.

«Leider musste die geplante Lesung mit der Schriftstellerin Daniela Schwegler coronabedingt abgesagt werden.»

Das erklärt Bibliotheksleiterin Marianne König am Samstagnachmittag. «So feiern wir im kleineren Rahmen.» Eben so, wie ein paar Frauen aus Matzingen seit drei Jahrzehnten ihre kleine Bibliothek in Matzingen führen.

Marianne König arbeitet seit 2014 im Team mit und erzählt, dass im Jahr 1987 die Schulgemeinde die ehemalige Militärunterkunft unter dem Dach der Mühliturnhalle in eine Schulbibliothek umbaute. Noch während der Umbauphase habe sich eine Gruppe unter der Leitung von Reneé Sträule für eine öffentliche Bibliothek eingesetzt. Als am 2.November 1991 die Bibliothek eingeweiht wurde, habe man einen wahren Ansturm von Lesebegeisterten erlebt. Die Initiantin Reneé Sträule übernahm die Leitung der neuen Gemeinde- und Schulbibliothek mit ungefähr 1000 Medien, die man zum Teil als gebrauchte Bücher irgendwo günstig auftreiben konnte. Heute arbeitet man mit bis zu 6000 Medien.

Ein Lieblingsbuch über Freunde und Wildpferde Zum Jubiläumsanlass lud die Bibliothek Schülerinnen und Schüler ein, ihr Lieblingsbuch vorzustellen. An der Preisverleihung am Samstagnachmittag wurden die Gewinner vorgestellt. Bei der Kategorie 1./2. Klasse gewann Selma Kamberi, Zweiter wurde Joel Sivasubramaniam, Dritter Léon Baumgartner. Bei der 3./4. Klasse siegte Nuria Stella, auf den zweiten Rang kam Alice Stumpf, Dritte wurde Raquel Santos. Nuria Stella war als einzige anwesend, bekam einen Büchergutschein überreicht. Sie geht in die 4. Klasse und liebt Ponys über alles. Lesen gehöre nebst dem Reiten zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. Sie lese abends im Bett. Ihr Lieblingsbuch heisst «Anni findet ein Pony», geschrieben von Usch Luhn. Das Buch handelt von einer grossen Freundschaft und einem Wildpferd. Nuria empfiehlt es allen Mädchen, die Ponys lieben. Sie schreibe vielleicht mal ein eigenes Buch, erste Erfahrungen habe sie in der Schule bereits gesammelt. Die Viertklässlerin besitzt zwar eigene Bücher, doch am liebsten gehe sie in die Bibliothek. (rb)

Die Zusammenarbeit mit der Schule war dem Team von Anfang an wichtig, dies sei bis heute so geblieben, sagt König. Seit Beginn habe man verschiedene Aktivitäten in der Bibliothek durchgeführt, eine jährliche Lesung fehlte selten im Programm. Bekannte Autoren wie Urs Augsburger, Katharina Zimmermann, Petra Ivanov, Peter Eggenberger oder Susanna Schwager waren zu Gast. Mit den Autorinnen und Autoren erlebten hier viele Leseratten wunderbare Abende voller spannender Geschichten.

Wunsch nach Räumen im Erdgeschoss

Viertklässlerin Nuria Stella mit ihrem persönlichen Buchtipp. Bild: Ruth Bossert

Während des Ferienpasses durfte der Spielmorgen nie fehlen. Eine Besonderheit in der Bibliothek sei es, dass sie nicht nur Bücher und andere Medien ausleihen, sondern auch Kinder- und Familienspiele, die sehr beliebt seien, sagt die Leiterin. Leider habe sich seit Beginn der Pandemie vieles verändert. Mit einem gut funktionierenden Bestell- und Abholservice habe man dem Lockdown getrotzt, später sei ein funktionierendes Schutzkonzept dazugekommen. Trotzdem bedauert König die momentane Lage, gerne würde man den Lesefreudigen mehr Gastlichkeit bieten, als dies im Moment möglich sei. Gefragt nach einem Wunsch für ihr Bücherreich, sagt die Leiterin:

«Wir wünschen uns grössere Räumlichkeiten, die nicht im dritten Stock liegen, damit sie auch von älteren Menschen problemlos besucht werden können.»

Gemeindepräsident Peter Schellenberg sagt dazu: «Das ist Sache der Schulgemeinde und muss bei einem nächsten Um- oder Neubau gewiss diskutiert werden.»