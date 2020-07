«Wo Moos wächst, wachsen auch Pilze»: Cornelia Keller züchtet in Lustdorf Speisepilze auf Hölzern

Serie

«Es war Liebe auf den ersten Blick»: Ein Tuttwiler züchtet die hierzulande seltene Rinderrasse Texas Longhorn

Der 30-jährige Pascal Nyfeler aus Tuttwil züchtet seit 2013 Texas Longhorn. Der Thurgauer, der auf einer USA-Reise zum ersten Mal mit den Tieren in Berührung kam, gilt in der Schweiz als Vorreiter was den Import und die Zucht angeht.