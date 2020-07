Wo Gläubige Zuwendung finden: Die 1963 erbaute Gachnanger Lourdes-Grotte ist saniert und seit Sonntag eingesegnet Hinter der Gachnanger Lourdes-Grotte hinter der Kirche steckt der ehemalige Pfarrer Josef Jost. Der Bau ist der Höhle von Massabielle nachempfunden. Christine Luley 07.07.2020, 16.55 Uhr

Die Marienfigur in der sanierten Gachnanger Lourdes-Grotte. Links unten die Figur der heiligen Bernadette. (Bild: Reto Martin)

Christof Kaiser. (Bild: Christine Luley)

«Wir haben gesehen, dass die Lourdes-Grotte in Gachnang Menschen anzieht. Am Wochenende verweilen dort ganze Familien und halten einen Moment inne», sagt Christof Kaiser, leitender Hauswart der katholischen Kirchgemeinde FrauenfeldPlus. Ein Grund mehr, den Ort der Besinnung und des Gebetes zu sanieren. Denn die beiden Becken waren nicht mehr dicht.

Lourdes in der Schweiz In der Schweiz finden sich über 220 Lourdes-Andachtsstätten, in Kapellen, Grotten, Bildstöcken oder als Gemälde und Glasfenster in Kirchen. Edgar Koller (Mosnang) hat sie in seinem 2016er-Buch «Lourdesandachtsstätten Schweiz und Fürstentum» dokumentiert. Solche Stätten gibt es im Thurgau auch in Dussnang, Eschenz, Klingenzell und Wilen bei Wil. (clu)

Daniel Klingebiel. (Bild: Christine Luley)

Es war klar, da muss ein Fachmann her. «In David Klingebiel fanden wir einen kompetenten Ansprechpartner», bestätigt Kaiser. Klingebiel legte einen Weg an, erneuerte die Bepflanzung. Er reinigte das Bachbett sowie die Teiche und strich beides mit einer haltbaren Farbe. Eine Pumpe sorgt für das Umwälzen des Wassers.

40 Besucher und Besucherinnen wohnten am Sonntag der Einweihung der Grotte in Gachnang durch Hieronimus Kwure und Alex Hutter bei. Der Diakon bezeichnete in seiner Predigt Lourdes als einem Ort, an dem Menschen Zuwendung durch Gott erfahren. «Kehrt um und glaubt», sei das zentrale Wort der Botschaften des Wallfahrtsortes.

Die Grotte im Jahr 1963. (Bild: PD)

Der Höhle von Massabielle nachempfunden

Diakon Alex Hutter im Gespräch mit zwei Helfern vom Grottenbau 1963: Werner Bürgi und Hans Bürgi. (Bild: Christine Luley)

In Gachnang hinter der Kirche blickt die weisse Muttergottesstatue von ihrem künstlichen Felsvorsprung hinunter. Darunter befindet sich eine Figur der heiligen Bernadette. Die Grotte ist der Höhle von Massabielle bei Lourdes nachempfunden, wo der vierzehnjährigen Bernadette Soubirous 1858 «eine Dame in weissen Gewändern» erschienen war.

Detail in der Lourdes-Grotte. (Bild: Reto Martin)

Unter den Teilnehmern, die nach der Einsegnung in Erinnerungen kramten, war auch Hans Bürgi. Sein Name steht in der am 30.Dezember 1963 verfassten Urkunde. Darin bestätigt Pfarrer Josef Jost, dass am 31.August mit den Arbeiten begonnen und innert sechs Woche vollendet wurden. Bürgi, Jahrgang 1941, berichtet, wie er das Material vom Kieswerk in Aadorf herbeischaffte. «Wir waren als erste katholische Familie im Besitz eines Traktors», verrät er und präzisiert:

«Es war ein Massey Ferguson.»

Detail in der Lourdes-Grotte. Reto Martin

Einsegnung der Grotte durch Vikar Hieronimus Kwure (in Grün). (Bild: Christine Luley)

1963 waren die kirchlichen Finanzen knapp, dennoch entschied man sich für den Einbau einer Orgel. Gemäss Pfarrblatt von November 1963 fehlten dafür noch 2800 Franken. Zudem nagte katholisch Gachnang noch an den Schulden des Kirchenbaus von 1952. Pfarrer Jost forderte die Mitglieder der Jungmannschaft, eines Vereins der Männer vom Schulabschluss bis zur Heirat offenstand, zur Mithilfe beim Grottenbau auf. «Es war nicht schwierig, uns zu motivieren», sagt Bürgi.

«Der Pfarrer übte seine starke Autorität manchmal mit Nachdruck aus.»

Die Lourdes-Grotte. (Bild: Reto Martin)

Die Marienfigur. (Bild: Reto Martin)

Der Seelsorger aus dem luzernischen Ebikon wirkte von 1947 bis 1970 in Gachnang. Dessen starke Marienverehrung sieht Christof Kaiser als Hauptgrund für den Bau der Lourdes-Grotte. So fällt im Innenraum der Kirche die Marienstatue auf dem Nebenaltar auf. Die Kopie der Schwarzen Madonna ist ein Geschenk des Klosters Einsiedeln.

Der Bau der Grotte ist dem ebenfalls anwesenden Werner Bürgi nicht mehr so präsent. Aber er erinnert sich, dass er und weitere Jünglinge des Pfarrers Rasen mähten.

«Wir haben dafür gesorgt, dass Pfarrer Jost nicht das Bord hinunterstürzte.»

Eben dieser Pfarrer berichtet damals im Pfarrblatt: «Ganz selbstlos haben Pfarrangehörige ihre Freizeit geopfert und eine schöne, bethafte Lourdes-Grotte hergerichtet.» Jost verknüpfte dabei die Hoffnung: «Der Bezirk der Grotte möge eine Stätte der Stille und des Gebetes sein.»

Weg zur Lourdes-Grotte. (Bild: Reto Martin)