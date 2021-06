27-Jähriger Wittenwiler lebt als Schäfer seinen Traum

Wittenwil Allein unter Schafen: Warum ein junger Umweltingenieur den Traditionsberuf des Schäfers als «sinnstiftende Lebensaufgabe» sieht Wer will heute noch Schäfer werden? Flurin Steiner hat sich für den Traditionsberuf entschieden. Der 27-Jährige Umweltingenieur kümmert sich um rund 400 Schafe auf seinem Hof in Wittenwil. Luisa Aeberhard 15.06.2021, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Wittenwiler Schäfer Flurin Steiner inmitten seiner Schafe. Bild: Donato Caspari

Der Wind bläst Flurin Steiner ins Gesicht, als er auf dem asphaltierten Strässchen zur Stallung geht. Sein Umriss ist nur noch vage zu erkennen, die Nacht ist bereits hereingebrochen. In der Stallung angekommen, betätigt er den Lichtschalter – und da schauen sie ihn an, seine rund 400 Schafe, und blöken.

Der 27-jährige Schäfer zeigt auf seine drei Monate alten Lämmer, die in einem geräumigen Gehege Heu knabbern, und sagt:

«Die haben ein Schoggiläbe.»

Lämmer in diesem Alter dürften nach Lust und Laune fressen, erklärt Steiner, der jetzt zu einem anderen Gehege geht. In diesem befinden sich die Lämmer, die demnächst geschlachtet werden. Sie sind zwischen neun und sechs Monate alt und somit fruchtbar, aber noch nicht ausgewachsen.

Der Wittenwiler Schäfer Flurin Steiner. Bilder: Donato Caspari

Engadinerschafe machen Grünerlen den Garaus

Steiner ist studierter Umweltingenieur und arbeitet seit eineinhalb Jahren in Wittenwil auf dem Hof seines Vaters, der kürzertreten will. Es ist vor allem die Nähe zu den Tieren, das Verbundensein mit der Natur und das Alleinsein, das der 27-Jährige an seinem Beruf so schätzt. Steiner vermarktet nicht nur das Fleisch, sondern auch die Wolle seiner Schafe. Diese gibt er im Herbst und im Frühling, wenn die Tiere geschoren werden, an Swisswool ab. Das Label sammelt Schafschurwolle von hiesigen Schafbauern und vertreibt diese an regionale Partner.

«Unsere Wolle wird etwa für Textilien, Bettwaren und auch als Naturdämmstoff verwendet», sagt Steiner, den nun ein braunes Schaf mit keckem Blick anschaut. Das sei ein Engadinerschaf; typisch für diese Rasse seien die langen Hängeohren und der stark gewölbte Nasenrücken sowie die gute Fruchtbarkeit. Das Engadinerschaf, welches zu den 32 Pro-Specie-Rara-Nutztieren gehört, eignet sich gut für die Alpen. Es hilft, die rasante Ausbreitung der Grünerlen zu bremsen, es frisst das Laub und die Rinde der Büsche und macht ihnen so den Garaus. Steiners Bestand zählt neben Engadinerschafen auch Spiegelschafe und andere Rassen.

Von Dezember bis März auf Wanderschaft

Den Sommer verbringen Steiners Schafe auf einer Alp auf dem Lukmanier. Rund 700 Schafe – darunter auch 300 von anderen Schafbesitzern – dürfen dann etwas Bergluft schnuppern. Anfang Oktober geht es wieder nach Wittenwil in den Stall. Im Herbst wie im Frühling ist Weidesaison und Lämmerungszeit. Bleibt noch der Winter: Von Mitte Dezember bis Mitte März geht Steiner mit den Schafen auf Wanderschaft, zwei Border Collies begleiten ihn.

Steiner sagt, während der Wanderschaft habe er noch mehr Bezug zu seinen Schafen gewonnen, alles sei intensiver.

«Als Schäfer bist du für jedes deiner Tiere verantwortlich.»

Viele Passanten glaubten, die Schafe hätten im Winter zu wenig Futter, erzählt er. «Doch Schafe können bis zu 30 Zentimeter Schnee wegscharren, um an Futter zu kommen.» Sind die Wiederkäuer mit einem Fressplatz nicht mehr zufrieden, ziehen sie weiter. «Ich gehe auf die Bedürfnisse der Tiere ein und spüre, wie sie es schätzen.»

Trächtige Mutterschafe dürfen nicht mit auf die Wanderung

Steiners Arbeitstage im Winter sind lang: Von der Morgen- bis zur Abenddämmerung ist er mit seinen Tieren unterwegs. Die Nacht verbringen die Schafe alleine, den Elektrozaun setzt er jedes Mal neu. Am Abend warten zu Hause noch Büroarbeiten auf ihn – und die Mutterschafe mit ihren Lämmern, die nicht mitwandern, wollen auch versorgt werden. Trächtige Mutterschafe dürfen ebenfalls nicht mit auf Wanderschaft.

Damit während der Wanderung keine Schafe lämmern, werden fünf Monate vorher die Widder aus der Herde genommen. Die Wanderschäferei, eine der wenigen noch wirklich artgerechten Nutztierhaltungen, leiste einen wichtigen Beitrag zur Pflege der Kulturlandschaft, zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur dezentralen Besiedelung des Landes, sagt der Schäfer.

Bevor Steiner das Licht löscht, wandert sein Blick nochmals zu seinen Tieren: «Das Treiben der Schafe benötigt Achtsamkeit, was die Sinne des Hirten enorm verfeinert. Mit der Schäferei zu einer nachhaltigen Ernährungswirtschaft für die Menschen beizutragen, ist für mich eine sinnstiftende Lebensaufgabe.»