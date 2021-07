Naturmuseum Frauenfeld bietet mehrsprachige Führungen an

Das Naturmuseum Thurgau in Frauenfeld thematisiert derzeit den Wolf. Am Mittwoch, 28. Juli, Donnerstag, 29. Juli, sowie am Freitag, 30. Juli, führt Museumsleiter und Biologe Hannes Geisser durch die Ausstellung. Dies in verschiedenen Sprachen: auf Englisch, Französisch und Deutsch.

Janine Bollhalder 27.07.2021, 17.10 Uhr