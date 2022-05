Sirnacher Ebnet-Center feiert vollständige Eröffnung

Wirtschaft Zweite Eröffnung: Sirnacher Ebnet-Center ist jetzt vollständig Das Sirnacher Einkaufscenter Ebnet startete im vergangenen November einzig mit seinem Hauptmieter, dem Baumarkt Hornbach. Ende Mai feiert nun das Haus seine vollständige Eröffnung mit einem Sonntagsverkauf. Olaf Kühne 17.05.2022, 14.00 Uhr

Das Ebnet-Center liegt am Nordrand Sirnachs zwischen Autobahn und Umfahrungsstrasse Spange Hofen. Bild: Olaf Kühne

Sonntagsverkäufe kennt man normalerweise eher aus der Adventszeit. Am 29. Mai steht nun aber in Sirnach einer auf der Agenda. Anlass ist die vollständige Eröffnung des Ebnet-Centers.

Gestartet ist das Haus zwar bereits im vergangen November. Indes fand sich im Neubau einzig der Hauptmieter: Die deutsche Baumarktkette hatte im Hinterthurgau ihre erste Ostschweizer Filiale eröffnet. Bereits damals waren weitere Mieter bekannt, die «im Frühling» einziehen werden, wie es vage hiess: der Discounter Denner, der dänische Möbelhändler Jysk, das Weinfelder Mode- und Make-up-Haus Sevaura sowie das Caffè Gran Gourmet, dessen Betreibergesellschaft in Münchwilen sitzt.

Seither konnte Philine Fleischmann, die mit ihrer Linemo AG das Ebnet-Center vermarket, auch noch weitere Detailhändler an Land ziehen, die aus dem einst geplanten Dachmarkt ein eigentliches Einkaufscenter machen werden: die deutsche Drogeriekette Müller sowie Petfriends, einen Händler für Tierfutter und -bedarf.

Dermassen bestückt, feiert das Ebent-Center nun von Freitag, 27. Mai, bis Sonntag, 29. Mai, während dreier Tage seine vollständige Eröffnung. Selbstredend wird während dieser ganzen Zeit ein reichhaltiges Programm geboten, das sich insbesondere auch an Kinder richtet. So ist beispielsweise am Samstag Papa Moll zu Gast, am Sonntag dann Globi.

Hinweis

Das vollständige Programm der dreitägigen Eröffnung findet sich unter: www.ebnet-center.ch