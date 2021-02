Wirtschaft Regierung will ein Leitbild Wirtschaftsstandort Thurgau erarbeiten Am Mittwoch ist dieses Geschäft im Grossen Rat traktandiert. Die FDP-Fraktion streicht vor der Beratung im Parlament die Notwendigkeit eines Leitbildes für den Wirtschaftsstandort Thurgau hervor. Die Regierung ihrerseits gibt grünes Licht. 16.02.2021, 04.00 Uhr

Blick in die Fertigung der Stadler Rail in Bussnang. Bild: Urs Bucher

FDP-Kantonsrätin Kristiane Vietze (Frauenfeld). Bild: PD

(red) Der Regierungsrat ist bereit, ein Leitbild für den Wirtschaftsstandort Thurgau zu erstellen. Das schreibt er in der Beantwortung eines politischen Vorstosses von sechs FDP-Kantonsrätinnen und FDP-Kantonsräten um Kristiane Vietze (Frauenfeld). Mitunterzeichnet haben den Antrag 62 weitere Kantonsräte. Bei einem Leitbild handelt es sich gemäss Internetquellen um eine schriftliche Erklärung einer Organisation über ihr Selbstverständnis und ihre Grundprinzipien.

Die Regierung verweist in ihrer Beantwortung darauf, dass er mit der «Strategie Thurgau 2040» bereits 2019 eine langfristige Vorstellung für die Zukunft des Kantons präsentieren konnte. Auch in den aktuellen Regierungsrichtlinien 2020 bis 2024 finden sich wirtschaftspolitische Massnahmen: «Der Kanton schafft die Rahmenbedingungen für einen wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort und einen funktionierenden Arbeitsmarkt», heisst es etwa.

Kanton kann Rahmenbedingungen gestalten

In der Beurteilung des Antrags der FDP-Fraktion hält die Thurgauer Regierung fest, dass es nur um gezielte Massnahmen gehen könne, «bei denen der Kanton im Zusammenspiel mit allen Akteuren der Wirtschaft eine massgebliche Rolle spielen und konkrete Aufgaben übernehmen kann». Die Rolle des Staates liege grösstenteils in der Gestaltung der Rahmenbedingungen.

Das Leitbild Wirtschaftsstandort Thurgau soll daher zeigen, wie die Rahmenbedingungen verbessert werden können, um die Wettbewerbsfähigkeit der Thurgauer Betriebe langfristig nicht nur zu halten, sondern zu unterstützen und zu steigern. Ein zentrales Anliegen müsse zudem sein, den Unternehmen ebenso wie der Bevölkerung den Zugang zu den staatlichen Dienstleistungen und Stellen zu erleichtern. In dieser Frage sei der Kanton aber nicht untätig: Mit den Projekten «Strategie Digitale Verwaltung Thurgau» und «Geo 2020» seien bereits wichtige Grundlagen erarbeitet worden.

Die FDP-Fraktion denkt an die Zeit nach Corona

Am Mittwoch ist der Antrag im Grossen Rat traktandiert, wie der aktuellen Tagungsordnung zu entnehmen ist. Die FDP-Fraktion wirbt in einer Medienmitteilung von Montag für den Vorstoss, den sie am 20. Mai 2020 eingereicht hatte. «Der Kanton Thurgau braucht ein Leitbild, wie er sich wirtschaftlich weiterentwickeln will», schreibt die Fraktion. Sie nimmt Bezug auf die aktuelle Coronakrise. «Im Hinblick auf die Zeit nach der Krise braucht es neben einer Rückbesinnung auf eine liberale Ordnungspolitik vor allem eine Bündelung der Kräfte. Das Leitbild soll die Mittel und Wege dazu aufzeigen.

Und weiter: «Um wieder vorwärtszukommen, braucht der Kanton ein klares Profil, mittelfristige Ziele, definierte Handlungsfelder und Massnahmen, die es mit Nachdruck umzusetzen gilt.» In der Medienmitteilung greift die FDP einen jüngst geäusserten Vorwurf auf: «Wir sind kein Trödelkanton, wir sind ein fortschrittlicher und zupackender Kanton.» Das Leitbild soll einen Zeitraum von zehn Jahren abdecken, wie die FDP-Fraktion in ihrem Vorstoss im Mai 2020 geschrieben hatte. Inspiration könne man sich beispielsweise beim Kanton St.Gallen holen.

Die Thurgauer Regierung schreibt in der Beantwortung weiter, es sei zu hoffen, dass im Laufe der Erarbeitung des Leitbildes ein klarerer Blick auf die mittel- und langfristigen Auswirkungen der Coronapandemie entsteht. Findet der Antrag am Mittwoch eine Mehrheit im Grossen Rat, muss der Regierungsrat innerhalb von zwei Jahren das Leitbild erstellen.