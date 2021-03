Wirtschaft Noch sieht er das Glas halbvoll: Aadorfer Veranstaltungstechniker leidet seit einem Jahr unter dem Lockdown Das Veranstaltungstechnikunternehmen audiofish.ch in Aadorf hätte gerne sein 10-jähriges Bestehen gefeiert. Doch daraus wurde nichts. Ganz zum Missfallen von Firmengründer Stefan Fischer. Kurt Lichtensteiger 06.03.2021, 04.30 Uhr

Stefan Fischer hofft, bald wieder aktiv hinter dem Mischpult stehen zu können. Bild: Kurt Lichtensteiger

An der Rütistrasse 19, im ehemaligen Bauernhof Pfäffli, befindet sich in Aadorf seit dem Jahr 2010 «Ihr Partner für Veranstaltungstechnik». Die audiofish.ch, eine Anlehnung an den Nachnamen Fischer, belegt dort Büro- und Lagerräumlichkeiten mit einer Fläche von gut 150 Quadratmetern. All die Gerätschaften, so Lautsprecher, Mischpulte, Verstärker, Hunderte Meter Kabel und Scheinwerfer, aber auch zwei Lieferwagen mit Anhänger und ein einachsiger LKW-Sattel-Auflieger, sind seit einem Jahr praktisch ausser Betrieb.

Für den Besitzer Stefan Fischer ist das vergangene Jahr ein Jammer. «Dabei hat sich das Unternehmen in den zehn vergangenen Jahren erfreulich entwickelt», sagt der 42-Jährige, der seit seiner Kindheit Schlagzeug spielt und für den Musik eine Herzensangelegenheit ist. Diese Vorliebe öffnete ihm auch seine berufliche Karriere, vom Verkauf bis zur Selbständigkeit in der professionellen Beschallungstechnik.

Stefan Fischer blickt ein Jahr zurück:

«Am 28. Februar 2020 trafen mich die BAG-Massnahmen wie ein Schock. Alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen wurden verboten. Darauf mussten Organisatoren ihre vorgesehenen Anlässe reihenweise stornieren.»

Die Veranstalter der Aadorfer «Krönung», der «Hänkiturm-Classics», der «Swiss Percussions-Night» oder etwa GV-Veranstalter beraubten ihn gezwungenermassen der Arbeit.

«Zwar bescherten mir die folgenden drei Sommermonate mit Freilicht-Musicalsaufführungen und einer Abdankungsfeier im Freien noch einige Aufträge, doch bedeuteten diese nur einen Tropfen auf den heissen Stein.» Von einem Tag auf den andern von Existenzsorgen gedrückt zu werden, sei belastend, körperlich wie physisch. «Dazu kommt die fehlende Planungssicherheit, weiss man doch nicht, wie es weitergeht», sagt der Vater dreier Kinder im Alter von 11 und 14 Jahren. Um nicht ganz untätig zu sein, war sich der gelernte Landmaschinen-Mechaniker nicht zu schade, temporär als Lastwagenfahrer Zuckerrüben nach Frauenfeld zu transportieren.

Doch klagen in seiner ambivalenten Befindlichkeit will er nicht. Nach einem einjährigen Stillstand sieht er das Glas immer noch mehr halb voll als halb leer. Er weiss, dass viele Beschäftigte im Detailhandel, in der Gastronomie, im Kleingewerbe und im Sport in einer ähnlichen Lage sind. Trotzdem möchte er ein besonderes Augenmerk auf die Eventbranche legen, in der 275'000 Beschäftigte vom Stillstand betroffen seien.

«Ein wenig sichtbares Problem, geschieht doch die meiste Arbeit im Hintergrund», sagt der Unternehmer. Er erinnert sich daran, wie er beim ersten Lockdown alle Ämter angeschrieben hatte, als er ohne Aufträge war. Wie er das Mahnwesen seitens des Steueramtes, der Versicherungen und der Ausgleichskasse stoppen konnte, um nicht in die Bredouille zu geraten.

«Der staatliche Erwerbsersatz von Mitte März bis Ende Dezember brachte dann einen Hoffnungsschimmer, wurde ich als Einzelfirma doch mit 80-Prozent des steuerbaren Jahreseinkommens entschädigt. Der Kollateralschaden bleibt hingegen bestehen, denn im Kulturbereich wird nicht entschädigt, was von Kulturveranstaltern als Opfer hingenommen werden muss.» Viele Freischaffende hätten sich umorientiert und gar einen anderen Job gesucht. Viel Know-how sei dadurch verloren gegangen. «Meine 15 freischaffenden Techniker müssen irgendwie über die Runden kommen, derweil für mein zu 80-Prozent Festangestellter Kurzarbeit gilt», sagt Fischer.

Als Lichtblick betrachtet er sein zweites Standbein: «Dank Festinstallationen kann ich mich über Wasser halten. Zwar liegt mein Mietmaterial-Park brach, doch verschafft mir dieser Zweig etwas Arbeit, auch wenn nicht Vollauslastung.» Nun hoffe er, dass die Veranstalterindustrie auch gehört werde. Und natürlich, dass es im April und nicht erst im Herbst wieder losgehen wird. Der Bundesrat dürfte bald entscheiden, ob Grossevents auch im 2021 möglich sein werden. «Falls nicht, ginge das ans Lebendige», meint der Inhaber und Geschäftsführer mit einer Stimme, die ebenso unsicher tönt wie jene der Obrigkeit.