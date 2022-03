Nach Konkurs: Appenzeller Designer übernimmt Eugster Hörhausen

Wirtschaft Nach Konkurs der Traditionsfirma Eugster in Hörhausen: Werkholz GmbH übernimmt Liegenschaften und acht Mitarbeitende Die Traditionsfirma Eugster AG in Hörhausen ist Konkurs. Der Holzbau hat aber eine Zukunft, denn die Werkholz GmbH des Appenzeller Designers Thomas Sutter wagt in den Liegenschaften und mit einem Teil der Belegschaft einen Neuanfang. Samuel Koch Jetzt kommentieren 24.03.2022, 16.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Inhaber Thomas Sutter, Vertriebsleiter Thomas Inauen und Betriebsleiter Roman Beer unterhalten sich über einheimische Massivhölzer. Bild: Samuel Koch

Das Lichterlöschen war nur temporär. Denn seit Mitte Januar brennt das Licht an der Hauptstrasse 40 in Hörhausen wieder. Dort, wo Anfang Jahr die Geschichte der Traditionsfirma Hans Eugster AG nach 55 Jahren zu Ende gegangen ist. Unter anderem wegen Corona und der Brandstiftung von 2019 musste Ronny Eugster in dritter Generation die Bilanz der Hans Eugster AG deponieren.

Was schon vor rund zwei Monaten ins Holz gefräst war: Die Werkholz GmbH des Appenzeller Unternehmers Thomas Sutter übernimmt als Spezialistin im Massivholzbereich die Eugster-Liegenschaften. Sutter sagt:

«Ich kam wie die Jungfrau zum Kinde.»

Thomas Sutter, Schreiner und Designer aus Appenzell. Bild: Ralph Ribi

Nach einer Anfrage des Treuhandbüros der Hans Eugster AG im November an die Thomas Sutter AG im innerrhodischen Haslen sagte der 39-Jährige zu, ohne jegliche Verbindungen in den Thurgau. «Es war ein Bauchentscheid», sagt Sutter, der Hörhausen nur dank des Navis fand, wie er schmunzelnd erzählt.

Dann musste es schnell gehen. Firmengründung. Zukunft der Mitarbeitenden regeln. Denn immerhin acht der rund 30 Angestellten, die wegen des Konkurses ihre Stelle verloren haben, übernimmt die neue Werkholz GmbH. «Das Schicksal der Mitarbeitenden war mir sehr wichtig», sagt Sutter.

Für Schreinereien, Innenarchitekten und Gastronomen

Mit seiner Werkholz GmbH will sich Sutter mit Vertriebsleiter Thomas Inauen und Betriebsleiter Roman Beer in einer Nische positionieren, um Massivholz für Schreinereien, Innenarchitekten oder Gastronomen nach dem B2B-Prinzip (also Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen, «Business to Business») massgeschneidert zuzuschneiden und zu bearbeiten. Sutter, der zukünftig als Verwaltungsrat tätig sein und das Tagesgeschäft Inauen und Beer anvertrauen will, sagt:

«Das ist völlig neu. Und wir wollen regional und nachhaltig unterwegs sein.»

Dafür setzt die Werkholz GmbH auf einheimische Holzarten aus der Schweiz und auf Holz aus Frankreich, auf Qualität sowie einen guten Service. Dann komme das Start-up zum Fliegen, glaubt Sutter. Nach den Aufräumarbeiten in der Werkstatt der vergangenen Wochen fokussiert Sutter mit seinem Team jetzt auf die Akquise. «Jetzt gehen wir an die Front», sagt er. Den steigenden Holzpreisen in der Branche und Lieferengpässen wegen Corona blickt Sutter gelassen entgegen. «Die Kapriolen betreffen eher Bauholz als einheimisches Edelholz», meint er.

Zwei Mitarbeitende führen Gubler Leitern weiter

Noch ist der Showroom im Eingangsbereich nicht ganz bereit, das Lager noch nicht restlos gefüllt. Doch bald sollen Kundinnen und Kunden an der Hauptstrasse 40 in Hörhausen oder mit einem neuartigen Online-Konfigurator auswählen, welches Holz in welcher Grösse und wie vielen Stücken gefertigt und geliefert werden soll. Weiter geht mit der Werkholz GmbH auch die Tradition der Gubler Leitern, welche die Hans Eugster AG 2018 übernommen hatte und zwei Mitarbeitende weiterführen. Über Investitionen und avisierte Umsatzzahlen spricht Sutter nicht und sagt:

«Wir wollen erfolgreich sein, alles andere ist Kaffeesatzlesen.»

Zwei Lehrlinge hat die Werkholz GmbH von der konkursiten Hans Eugster AG ebenfalls weiter beschäftigt, die im Sommer ihre Lehren abschliessen werden. Wie es danach mit der Lehrlingsausbildung weitergeht, ist noch offen. Aber Sutter sagt: «Es wäre schön, weiterhin Lehrlinge auszubilden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen