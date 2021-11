Hornbach eröffnet Filiale in Sirnach

Wirtschaft Mit 115 Mitarbeitenden: Hornbach nimmt am Donnerstag seinen Standort Sirnach in Betrieb Am Donnerstag eröffnet der deutsche Baumarktkonzern Hornbach in Sirnach seine erste Filiale in der Ostschweiz. Olaf Kühne 04.11.2021, 04.10 Uhr

Buchstäblich bis zur letzten Minute bereiten Hornbach-Mitarbeiter und externe Handwerker die Geschäftseröffnung in Sirnach vor. Bild: Olaf Kühne

Wer in diesen Tagen auf der Autobahn an Sirnach vorbeifährt, kann sie nicht übersehen: Rote und orange Luftballons schmücken das neue Einkaufscenter Ebnet. Die Farben der Ballons sind dabei nicht zufällig gewählt, Rot und Orange sind die Farben der deutschen Baumarktkette Hornbach, die am Donnerstagmorgen früh um 7 Uhr ihre Niederlassung in Sirnach eröffnet.

Die Nähe zur Autobahn spricht nicht nur für die gute Sichtbarkeit von Werbeballons, sie war gar ausschlaggebend für den Standortentscheid des Konzerns. Dies bestätigte auch Landesgeschäftsführer Alessandro Pellegrini anlässlich einer Pressekonferenz am Mittwochvormittag: «Eine Lage direkt an der A1 war massgeblich für unsere Expansion in die Ostschweiz.» Dabei sei die Wahl eher zufällig auf Sirnach gefallen. «Der Standort hier war verfügbar und passt nun perfekt.»

Die Luftballons sind bereit. Bild: Olaf Kühne

Trotz dieser Zufälligkeit, Gemeindepräsident Kurt Baumann ist mit dem neuen Angebot zufrieden: «Wir freuen uns über den Zuzug und die damit verbundene Steigerung des Bekanntheitsgrades unserer Gemeinde.»

Werbung in sechs Kantonen

Dass Baumann mit dieser Einschätzung nicht daneben liegt, zeigt auch die Werbeoffensive des Baumarktes. Seit Wochen hängen weit herum Plakate mit dem Slogan «Grosses kommt nach Sirnach». Wie Marketingleiter Reto Kaspar auf Nachfrage sagt, wirbt Hornbach in den Kanton Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen, in beiden Appenzell sowie im östlichen Kanton Zürich für die Eröffnung vom Donnerstag.

Der Sirnacher Hornbach startet mit 115 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Rund 500 Vorstellungsgespräche habe er hierfür geführt, berichtete Filialleiter Hans Völkl.

Ein Teil dieser Mitarbeiter ist bereits seit August damit beschäftigt, die Filiale Sirnach einzurichten. Und so erstaunt es nicht, dass Hans Völkl am Mittwochmorgen euphorisch sagte:

«Morgen ernten wir die Früchte dieser wochenlangen Arbeit.»