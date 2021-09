Gewerbe Fischingen hat Pläne für das Gemeindejubiläum

Wirtschaft «Es war mir eine Ehre»: Irma Schatt verlässt den Vorstand des Gewerbevereins Fischingen 26 Fischinger Gewerbler finden sich am Donnerstagabend im Klosterrestaurant ein und nehmen an der dritten, coronabedingt verspäteten, ordentlichen Mitgliederversammlung teil. Eine kurze Sache zwar, jedoch gespickt mit einigen neuen Informationen zu Gewerbe, Gemeinde und FIGA. Christoph Heer 10.09.2021, 16.35 Uhr

Präsident Adrian Brühwiler führt zügig durch die Mitgliederversammlung des Gewerbevereins Fischingen. Bild: Christoph Heer

«Schön, dass wir uns wieder treffen können», eröffnet Präsident Adrian Brühwiler die erst dritte Mitgliederversammlung des Fischinger Gewerbevereins. Mit dabei sind 26 Vertreter von einheimischen Firmen, auf diese wartet eine kurze Versammlung. Nach 50 Minuten konnte zum Dessert hinüber gegangen werden.

«Leider sieht es nach den jüngsten Coronabestimmungen nicht nach Normalität aus, geschäftlich wie auch privat raubt es uns langsam, aber sicher schon etwas den Atem. Weiterhin wissen wir nicht genau, wie sich das Ganze entwickeln wird», sagt Brühwiler eröffnend. Doch schnell wechselt der Präsident zu den positiven Meldungen, was den Gewerbeverein anbelangt.

Erfolgreicher dritter Berufsparcours

«Der dritte Berufsparcour, in Zusammenarbeit mit Schulbehörden und Lehrerschaft, war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg», führt Brühwiler weiter aus. Dazu beigetragen habe sicherlich die Erkenntnis, dass man die eingegangenen Verbesserungswünsche seitens Schule in die neuste Durchführung habe einfliessen lassen können. «Eine wichtige Neuerung ist auch, dass wir mit der Rehaklinik und dem Kloster Fischingen zwei gewichtige Neumitglieder unter uns wissen.» Diese beiden Institutionen ermöglichten es den Oberstufenschülern, Einblicke in weitere, interessante Berufsfelder zu erhalten.

Der Gewerbeverein setzt sich für Anliegen aller Couleur ein, oft auch in Sachen Strassenverkehr innerhalb der Gemeinde. Aufgehobene Fussgängerstreifen, Automobilisten am Smartphone während der Durchfahrt oder die zukünftig geplanten 30er-Zonen sind wiederkehrend Themen. «Wir sind mit der Gemeinde und weitreichenderen Gremien sehr gut vernetzt. Und dort, wo wir es für wichtig empfinden, bringen wir uns ein», sagt Adrian Brühwiler. Zwei Beispiele benennt er in der Findung von zwei neuen Schulbehördemitgliedern oder in der Thematik der neuen Heizung in der Schule.

Gewerbeausstellung zum Fünfzigsten der Gemeinde

Die Gemeinde Fischingen feiert im kommenden Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Dahingehend spannt die Gemeinde, als Organisatorin, ein Stück weit mit dem Gewerbeverein zusammen. So soll am ersten Septemberwochenende 2022 auch die Fischinger Gewerbeausstellung FIGA stattfinden. Noch steckt die Planung und Organisation in den Kinderschuhen, Hari Wagner, als OK-Präsident der FIGA, weiss jedoch, dass man einen neuen Standort gefunden hat. «Auf der Schäfliwiese, also für einmal nicht auf dem Klosterareal und während des Jahrmarktes, werden die drei Festtage über die Bühne gehen.»

Zum Schluss der Versammlung gibt Präsident Brühwiler den Rücktritt von Irma Schatt aus dem Vorstand bekannt. Es war ihr eine Ehre, seit der Vereinsgründung mitgeholfen zu haben, dass jetzt, seit nunmehr vier Jahren, ein derart toller Verein entstanden ist, sagt sie abschliessend. Die Ersatzwahl findet an der nächsten Mitgliederversammlung statt.