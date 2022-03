Wirtschaft «Ein Bekenntnis zum Standort»: Sensorspezialist Baumer Group baut in Frauenfeld aus Am Dienstagmorgen erfolgte im Frauenfelder Kurzdorf der Spatenstich für des neue Innovationscenter der Baumer Group. Planmässig ist der Bau im Spätsommer 2023 bezugsbereit. Olaf Kühne 30.03.2022, 04.40 Uhr

Baumer-CEO Oliver Vietze spricht am Spatenstich für sein neues Frauenfelder «Innovation Center». Bild: Ralph Ribi

«Wir sind rappelvoll», sagt Oliver Vietze. Der CEO der Frauenfelder Baumer Group stand am Dienstagmorgen im Mittelpunkt eines Spatenstichs. Sein Familienunternehmen baut am Hauptsitz im Kurzdorf ein weiteres Firmengebäude.

Wobei es sich nicht einfach um einen weiteren Bau handelt. «Innovation Center» nennt es Vietze und erklärt: «Unsere Entwicklerinnen und Entwickler arbeiten derzeit in Frauenfeld auf drei Gebäude verteilt. Von unserem Neubau versprechen wir uns eine noch bessere Zusammenarbeit in moderneren Räumen.»

Im Spätsommer 2023 bezugsbereit: Visualisierung des künftigen Innovationscenters (vorne rechts) der Frauenfelder Baumer Group. Bild: BD

Dass der Spatenstich just zum 70-jährigen Bestehen des Unternehmens erfolge, sei mehr ein Zufall. Sicher aber sei er ein Bekenntnis zum Standort Schweiz, zum Thurgau und nicht zuletzt zu Frauenfeld. «In den letzten 15 Jahren haben wir nur im Ausland investiert, jetzt ist es an der Zeit, es auch wieder in der Schweiz zu tun.» Schliesslich glaube man trotz der hiesigen hohen Kosten an eine Zukunft in der Schweiz.

750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt Baumer derzeit in Frauenfeld, deren 120 wird der Neubau beherbergen. Zusätzlich geschaffen werden diese Stellen indes nicht. Vorerst. Im Fokus des Baus stehen Prozessoptimierungen und Modernisierungen. Vietze sagt aber auch: «Der Neubau erlaubt uns künftiges Wachstum, was wir mit der bestehenden Infrastruktur hier in Frauenfeld gar nicht bewältigen könnten.»

750 Mitarbeiter in Frauenfeld, 2700 weltweit Die Baumer Group ist auf Sensorlösungen für die Fabrik- und Prozessautomation spezialisiert. Am Standort Frauenfeld beschäftigt das Unternehmen 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weltweit sind es an 39 Niederlassungen in 19 Ländern rund 2700 Mitarbeiter. (kuo)

Die Bedeutung der Baumer Group illustrierte am Dienstagmorgen auch die Gästeliste des Spatenstichs. Während Politiker zwar nicht auszumachen waren, gaben sich Vertreter des städtischen Amtes für Wirtschaftsförderung, des kantonalen Amtes für Wirtschaft und Arbeit, der Industrie- und Handelskammer Thurgau sowie des Industrie- und Handelsvereins Frauenfeld ein Stelldichein.

Daniel Wessner

Leiter Amt für Wirtschaft und Arbeit Thurgau Bild: Andrea Stalder

Für das Thurgauer Amt für Wirtschaft und Arbeit war dessen Leiter Daniel Wessner anwesend. Er stimmt in die Euphorie ein und sagt:

«Heute scheint die Sonne für den Wirtschaftsstandort Thurgau.»

Schliesslich stehe der Kanton meistens nicht gerade zuoberst auf Innovationsranglisten. Er sei der Baumer Group deshalb dankbar für so viel Innovationskraft. «Ich bin überzeugt, dass diese ausstrahlen wird und auch andere Unternehmen motivieren kann.»

Innovativ wird der Baumer-Neubau indes nicht nur dem Namen nach sein. «Das ‹Innovation Center› soll insbesondere bei Nachhaltigkeit und Energieeffizienz ein Vorzeigeprojekt werden», sagt CEO Vietze. Der 20-Millionen-Bau erhält deshalb eine vollständige Hülle aus Solarpanels, Erdsonden und Wärmepumpen sorgen künftig während des ganzen Jahres für ein gutes Raumklima. Und für ein gutes Betriebsklima. Denn Vietze ergänzt: «Wir hoffen, dass der Neubau State of the Art wird, denn wir wollen auch mit guten Arbeitsbedingungen glänzen.»

Über gute Rahmenbedingungen darf sich der Unternehmer bereits jetzt freuen. Berichtet er doch auch, wie «unkompliziert und speditiv» sämtliche Behörden seit der ersten Bauanfrage vor anderthalb Jahren mitgewirkt hätten. «Diese kurzen Wege sind das Schöne an Frauenfeld und am ganzen Thurgau.»

Gruppenbild mit allen Gästen des Spatenstichs. Bild: Ralph Ribi