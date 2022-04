Wirtschaft Der Thurgauer IHK-Präsident will über EWR-Beitritt abstimmen lassen Der Präsident der Industrie- und Handelskammer Thurgau, Christian Neuweiler, will den uneingeschränkten Zugang zum europäischen Binnenmarkt. Deshalb sieht er die Zeit gekommen, sich erneut mit einem EWR-Beitritt zu befassen. Christof Lampart 29.04.2022, 16.45 Uhr

Christian Neuweiler, Präsident der Industrie- und Handelskammer Thurgau (IHK). Bild: Christof Lampart

Christian Neuweiler macht keinen Hehl daraus, in welche Richtung – aus seiner persönlichen Sicht – sich die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU entwickeln sollten. Der Präsident der Thurgauer Industrie- und Handelskammer (IHK), die am Donnerstagabend im Kreuzlinger Sport- und Kulturzentrum Dreispitz abgehalten wurde, will eine EWR-Abstimmung.

Die Schweiz benötige einen «uneingeschränkten Zutritt zum europäischen Binnenmarkt». Da ein EU-Beitritt und ein Alleingang der Schweiz keine reellen Optionen seien, bleibe nur ein Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Neuweiler machte deutlich, dass bei einem solchen Beitritt die Unionbürgerrichtlinie nicht einfach ausgeklammert werden könne. Man könne jedoch erfolgreich mit der EU darüber verhandeln – wie es beispielsweise auch Liechtenstein getan habe.

Für Neuweiler ist klar:

«Eine neue Abstimmung zum EWR-Beitritt könnte Chancen haben.»

Last, but not least müsse die (Ost-)Schweiz auf dem Feld der Bildung weiterhin aktiv bleiben, denn «diese ist der wichtigste Rohstoff der Schweiz». Das Zustandekommen von Initiativen wie das Digital und Innovation Campus Thurgau sei deshalb für ein Gedeihen von Wirtschaft und Gesellschaft von enormer Wichtigkeit, so Neuweiler.

Effort leisten bei erneuerbaren Energien

Vor 178 Vertreterinnen und Vertretern von 132 Mitgliedfirmen sowie 60 Gästen aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung betonte Neuweiler, dass sich seit dem Beginn des Ukraine-Krieges am 24. Februar die eigentlich gute Ausgangslage der Schweizer Wirtschaft wieder verschärft habe. Während man mit den pandemiebedingten Personalausfällen alles in allem gut zurechtgekommen sei, hätten die kriegs- und sanktionsbedingt angestiegenen Preise für Energie und Rohstoffe, verbunden mit einer Teuerung und einer massiven Erstarkung des Schweizer Frankens dazu geführt, dass die positive Entwicklung «wieder deutlich gebremst» worden sei.

Um aus diesen Abhängigkeiten mittel- und langfristig herauszukommen, sah Neuweiler drei Handlungsoptionen. Zum einen müsse die Schweiz bei der Energieversorgung die bestehenden Abhängigkeiten reduzieren und zugleich vermehrt auf Wasser- und Solarenergie setzen. Dass man sich bei den fossilen Energien, auf die die Wirtschaft nicht verzichten könne, dabei in neue Abhängigkeiten (Europa, USA und Golfstaaten) begebe, lasse sich nicht vermeiden. Was man jedoch tun könne, um diese möglichst abzufedern, sei starke, gezielte Ausbau der einheimischen Wasserkraft und Solarenergie: «Da müssen wir einen echten Effort leisten», forderte Neuweiler.

IHK-Vorstand: Zwei gingen, vier sind neu

Einige Änderungen gab es im IHK-Vorstand, traten doch die langjährigen Vorstandsmitglieder Annemarie Fleisch Marx (seit 2013) und Andreas Schmidt (seit 2006) zurück. Einstimmig für eine weitere Amtszeit von vier Jahren gewählt wurden die Bisherigen Philippe Lüscher, Ruedi Heim und Andrea Ruf. Und schliesslich wurden mit Urs Neuhauser (Griesser AG), Beat Oehrli (Klinik Schloss Mammern), Ralph Wattinger (Kaufmann Oberholzer AG) und Jürg Huber (Sunnen AG) vier neue Mitglieder in den IHK-Vorstand gewählt.

Tüftlerin entwickelt Kinderteller Das Finale des Abends gehörte dem Startnetzwerk Thurgau und der Verleihung des Thurgauer Jungunternehmerpreises START Award. Als Siegerin ging die Gründerin Esther Blaser mit ihrem selbst erfundenen Kinderteller «Ploup» hervor. Diese soll aufgrund seiner speziellen Form das selbstständige Essen bei Kleinkindern erleichtern. Den zweiten und dritten Rang belegten die Startups «Haag Brass» und «Businesscard Plus» aus Weinfelden. (red)