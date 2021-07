Thurgau: Pandemie macht Arbeitswelt dünnhäutiger

Wirtschaft Das Thurgauer Arbeitsinspektorat stellt fest: Unternehmer sind in der Pandemie dünnhäutiger geworden Corona hat die Arbeit der Thurgauer Arbeitsinspektoren stark beeinflusst. In Firmen bekommen sie häufiger Unzufriedenheit zu spüren. Im Pandemiejahr 2020 war im Thurgau die Quote an Lohnverstössen geringer als im Schweizer Durchschnitt. Roman Scherrer 30.07.2021, 17.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Kanton Thurgau fokussierte seine Arbeitsmarktbeobachtung auch schon auf Landwirtschaftsbetriebe im Gemüseanbau. Bild: Andrea Stalder

Mittels Lohnkontrollen schützt das Thurgauer Arbeitsinspektorat Erwerbstätige unter anderem vor zu tiefen Löhnen. Es schaut in Branchen ohne allgemeinverbindliche Gesamtarbeitsverträge, wie etwa der Landwirtschaft, auf in- und ausländische Unternehmen. Und es handelt im Auftrag der Tripartiten Kommission (TPK), welche aus Vertretern von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Behörden zusammensetzt ist. Guido Fischer, Leiter des Arbeitsinspektorats Thurgau, und Hermann Schnyder, Leiter Arbeitsmarktaufsicht, geben einen Einblick in ihre Arbeit während Corona.

Im ersten Lockdown sind weniger Arbeiter von ausländischen Unternehmen in die Schweiz gekommen. Das bedeutete weniger Arbeitsmarktkontrollen. «Stattdessen gab es Kontrollen in Bezug auf die Coronaschutzmassnahmen», sagt Hermann Schnyder. Zudem habe es weniger Kontrollen vor Ort gegeben.

In anderen Bereichen stellt Guido Fischer fest, dass die Leute dünnhäutiger geworden sind. «Es gibt zum Beispiel Lärmklagen von Unternehmen gegen Nachbarunternehmen. Das hat es früher weniger gegeben.» Das Arbeitsinspektorat bekomme auch schon mal die Unzufriedenheit von Unternehmern zu spüren, welche Kurzarbeitsentschädigungen oder Härtefallgelder nicht wie erwartet erhalten haben – obwohl es nichts damit zu tun hat. «Solche negativen Reaktionen sind glücklicherweise immer noch Einzelfälle. Aber sie beschäftigen die Behörden überproportional», sagt Fischer.

Sie sind grundsätzlich unangemeldet. Ausländische Betriebe würden nach sogenannten risikospezifischen Kriterien kontrolliert, etwa nach Häufigkeit der Einsätze, Branche oder Verstössen in der Vergangenheit. «Wir können aber auch Spontankontrollen machen und zum Beispiel beim Vorbeifahren an einer Baustelle einen Halt einlegen», sagt Schnyder.

Bei den Schweizer Betrieben gibt der Bund eine Anzahl Kontrollen von Lohn- und Arbeitsbedingungen vor. Er kann, wie der Kanton, pro Jahr sogenannte Fokusbranchen definieren. 2018 legte die TPK des Kantons Thurgau beispielsweise den Fokus auf Landwirtschaftsbetriebe im Gemüseanbau, wo viele ausländische Erntehelfer tätig sind.

Ganz unterschiedlich. Im negativen Fall könne es etwa auf Baustellen den Vorwurf eines Hausfriedensbruchs geben, berichtet Fischer. «Es ist deshalb wichtig, dass sich die Inspektoren bei einer verantwortlichen Person anmelden und den Grund für die Kontrolle erklären; dass zum Beispiel ein ausländischer Betrieb kontrolliert wird, der auf der Baustelle tätig ist.» Kontrollen der Lohn- und Arbeitsbedingungen bei der Konkurrenz sähen Firmen gerne, weniger aber im eigenen Unternehmen. Ausländische Erwerbstätige begrüssten die Kontrollen, sagt Schnyder. In ihren Ländern seien solche ebenfalls wünschenswert.

Die Arbeitsinspektoren werden an Arbeitsorten wie Baustellen nicht nur freundlich empfangen. Bild: Nana Do Carmo

Werden orts-, branchen- und berufsübliche Löhne unterboten, kommt es zum sogenannten Verständigungsverfahren. «Die betroffenen Firmen sind dann angehalten, uns ihr weiteres Vorgehen in diesem Fall mitzuteilen», sagt Schnyder. Sanktionieren kann die TPK nicht direkt. Stellt sie aber systematische Unterbietungen in einer Branche fest, kann sie beim Regierungsrat einen Antrag auf einen Normalarbeitsvertrag stellen, welcher unter anderem einen Mindestlohn festschreibt.

Oft stelle man fest, dass der Markt in Bezug auf die Löhne gut funktioniere, sagt Schnyder. Fischer illustriert das am Beispiel der Erntehelfer in der Landwirtschaft: «Man kann davon ausgehen, dass diejenigen, welche zu wenig verdienen, nicht lange im gleichen Betrieb arbeiten.»

Laut Schnyder zeigen Arbeitsmarktbeobachtungen, dass es nicht einen einzelnen Betrieb gibt, der die orts-, branchen- und berufsüblichen Löhne unterbietet. «Die Fälle verteilen sich auf verschiedene Unternehmen. Sie sind auch unabhängig von der Unternehmensgrösse.»

Die Statistik des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) zeigt: Von den 155 kontrollierten Schweizer Unternehmen wurden 2020 im Thurgau 2 Prozent Verstösse festgestellt – deutlich weniger als im landesweiten Durchschnitt (12 Prozent). Bei ausländischen Betrieben sind es 9 Prozent (Schweiz: 13 Prozent). Letzterer Wert sei im Thurgau jeweils tiefer als im landesweiten Schnitt, sagt Schnyder. Denn die hier tätigen Unternehmen kämen vor allem aus Baden-Württemberg, Vorarlberg und Bayern. «Dort ist das Lohngefüge ähnlicher zu unserem als in anderen Landesteilen zu deren Nachbarländern.»

«Es gibt zum Beispiel Unternehmer, die uns erklärten, höhere Kosten würden ihre Konkurrenzfähigkeit beeinträchtigen», berichtet Schnyder. Dann gebe es aber auch solche, die gar nicht wissen, dass sie die orts-, branchen- und berufsüblichen Löhne unterbieten. «Diese Informationen findet man so nämlich nicht einfach im Internet.» Solche Firmen würden jeweils auch mehr bezahlen, wenn sie darauf aufmerksam gemacht werden.