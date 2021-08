Wirtschaft Aus der Komfortzone in den Berufsalltag: Aadorfer Neo-Lehrling berichtet von seinem Einstieg als Heizungsinstallateur Zahlreiche Jugendliche haben in diesen Tagen den Schritt ins Berufsleben vollzogen. Nach der neunjährigen Schulzeit steht ihnen nun ein ganz neuer Lebensabschnitt bevor. So auch den Lernenden der Aadorfer Firma Steger AG. Kurt Lichtensteiger 20.08.2021, 05.05 Uhr

Lehrlingsausbildner Ernst Steiger und Lehrling Diego Tech. Bild: Kurt Lichtensteiger

«Lehrjahre sind bekanntlich keine Herrenjahre.» Ob diese überlieferte Weisheit immer noch ihre Berechtigung hat, erfahren derzeit fünf Heizungs-, Lüftungs- und Sanitär-Installateure der Aadorfer Firma Steger AG.

Zu ihnen gehört auch der 15-jährige Diego Tech, der schon nach zehn Tagen ein erstes Fazit über seinen Berufseinstieg ziehen kann: «Ich bin froh, dass die Schulzeit zu Ende gegangen ist», sagt er. «Was darauf aber folgen sollte, erwartete ich schon mit viel Spannung und auch mit einer grossen Portion Nervosität. Doch diese Gefühlslage ist bald einer grossen Befriedigung gewichen.»

Der Grund: Das Arbeitsklima hier in der Lehrlingswerkstätte sei persönlicher als in der Schule, zumal der gegenseitige Austausch in einer kleineren Gruppe leichter falle als im ehemaligen Klassenverband. «Natürlich war in den ersten Tagen die Umstellung auf die längeren Arbeitszeiten gewaltig, nämlich von morgens 7 bis 12 Uhr und nachmittags von 13 bis 17 Uhr», erzählt der Neo-Lehrling weiter. «Müder als beim langen Sitzen in der Schulbank bin ich gleichwohl nicht.» Anstelle der Kopflastigkeit an stationärer Stelle sei erhöhte körperliche Bewegung gekommen, was ihm entgegenkomme. «Ich schlafe auch nicht mehr als vorher, was – wie gesagt wird – zu Beginn der Lehrzeit üblich sein soll», verrät der Aadorfer Erstjahrstift, der seine Stärken in der Geometrie und bei seinem handwerklichen Geschick ortet.

Vorbildliche Lehrlingswerkstätte

Ernst Steiger, seit vier Jahren Lehrlingsausbildner in den Bereichen Heizung, Lüftung und Sanitär, sorgt dafür, dass seinen Jungs der Berufseinstieg so leicht wie möglich fällt. Als ehemaliger Lehrer an der Berufsschule Winterthur bringt er das fachliche Rüstzeug und Einfühlungsvermögen mit.

«Er ist verständnisvoll, kompetent und erlaubt uns auch einmal, einen Fehler zu machen. Nur darf man diesen nicht wiederholt machen, bläut er uns ein. So lernen wir jeden Tag wieder etwas Neues: Pressen, schrauben, löten, schweissen, biegen und Rohre verbinden können wir schon, wenn auch noch nicht perfekt. Das müssen wir noch verfeinern und optimieren», meinen die Lernenden in der Nachbetrachtung. Dafür bleibt ihnen noch die vierjährige Lehrzeit. Gelegenheit dazu ist also noch genug.

Sicherheit am Arbeitsplatz

Zur Ausbildung in den ersten Tagen gehörte die Sicherheit am Arbeitsplatz. Dazu zählt die persönliche Schutzausrüstung. Vor allem Augen, Haut und Atemwege müssen geschützt werden. Im Falle eines Feuerausbruchs muss die Handhabung von verschiedenen Feuerlöschern geübt werden. Ein professioneller Brandschutz-Fachmann hat die Lernenden auf derlei Gefahren aufmerksam gemacht.

Brandbekämpfung steht ganz am Anfang der vierjährigen Ausbildung. Bild: Kurt Lichtensteiger

Um im beruflichen Alltag für alle Fälle gerüstet zu sein, wurden auch Massnahmen zur Ersten Hilfe geübt. Gezieltes Vorgehen wie Reanimation, Seitenlage und die Wahl entsprechender Notrufnummern können das Schlimmste verhindern.

«Vieles, was ich gelernt habe, dient mir auch im Alltag. Ich bin zufrieden, nicht nur, was ich bis jetzt abgeliefert habe, sondern überhaupt mit der getroffenen Berufswahl. Ich schätze die Vielseitigkeit und den guten Teamgeist», sagt Diego Tech, der in der Freizeit nach wie vor nicht darauf verzichten muss, in den zwei Ortsvereinen wettkampfmässig Fussball und Tennis zu spielen. Nach der Lehrzeit möchte er sich dann auf dem Gebiet Planung weiterbilden, wozu eine zweijährige Zusatzausbildung nötig ist.