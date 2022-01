Drogerie Müller zieht in Sirnacher Ebnet-Center

Wirtschaft Aus dem Sirnacher Fachmarkt wird ein Einkaufscenter: Im Frühling zieht die Drogeriekette Müller ein Im Sirnacher Fachmarkt Ebnet ist seit dessen Eröffnung im November die Baumarktkette Hornbach die einzige Mieterin. Dass auch Denner, Jysk und weitere folgen werden, ist längst bekannt. Nun steht auch die letzte Mieterin fest: die Drogeriekette Müller. Olaf Kühne 20.01.2022, 16.55 Uhr

Busfahrerin Rahel Scheiwiller steuert den Sirnacher Fachmarkt Ebnet an. Die Buslinie 738 wurde eigens für dessen Eröffnung eingerichtet. Bild: Olaf Kühne

Nun ist die Palette komplett. In den Sirnacher Fachmarkt Ebnet zieht im Frühling die Drogeriemarktkette Müller ein. Damit wird der Fachmarkt zum Einkaufscenter.

Im November eröffnete der direkt an der Autobahn gelegene Bau mit der vorerst einzigen Mieterin, der deutschen Baumarktkette Hornbach, welche damit auch ihre erste Filiale in der Ostschweiz startete. «Eine Lage direkt an der A1 war massgeblich für unsere Expansion in die Ostschweiz», begründete Hornbach-Schweiz-Chef Alessandro Pellegrini die Standortwahl gegenüber unserer Zeitung.

Bereits vor der Eröffnung gab die Bewirtschafterin der Liegenschaft, die Regensdorfer Centerio AG, bekannt, wer nebst Hornbach in das Ebnet-Center einziehen wird: der Discounter Denner, der dänische Möbelhändler Jysk, das Weinfelder Mode und Make-up-Haus Sevaura sowie das Caffè Gran Gourmet, dessen Betreibergesellschaft in Münchwilen sitzt.

Indes ist Hornbach bis anhin alleine im Haus. Schon am Eröffnungstag hiess es seitens Centorio AG, die weiteren Mieter folgen «im Frühling». Auf Nachfrage unserer Zeitung ist nach wie vor kein genaueres Datum erhältlich, was auch für die Drogerie Müller gilt. «Das Eröffnungsdatum dürfen wir zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht verkünden», sagt Key-Account-Managerin Philine Fleischmann.

Zufrieden sein darf sie dennoch. Ist ihr doch mit der jüngsten Akquisition gelungen, einen breiten Angebotsmix in den Neubau zu bringen, was nicht zuletzt eine weit vielfältigere Kundschaft als lediglich ein Baumarkt ansprechen wird. Insbesondere Denner und Müller dürften Kundinnen und Kunden ansprechen, die ihren täglichen Einkauf erledigen wollen.

Damit dürfte dann auch die neue Buslinie 739 einige Passagiere mehr zählen. Diese verbindet die Bahnhöfe Münchwilen und Sirnach mit dem Fachmarkt Ebnet und wurde eigens kurz vor dessen Eröffnung eingerichtet – aufgrund gesetzlicher Vorgaben für ein Einkaufscenter. Das Defizit der Buslinie trägt denn auch die Centerbetreiberin. Indes ist sie nicht die einzige Profiteurin. Sind doch dank der neuen Buslinie erstmals seit Jahrzehnten die beiden Nachbargemeinden Sirnach und Münchwilen wieder mittels öffentlichen Verkehrs miteinander verbunden – zumindest von Montag bis Samstag.