Gautschi Fensterbau AG baut in Eschlikon aus

Wirtschaft «Auftragsbestand erfreulich»: Eschliker Fensterfirma baut aus und stellt Mitarbeiter ein Die Firma Gautschi Fensterbau AG baut ihre Produktion mit einer neuen Holzfensterfertigungsmaschine aus. Die Ausmasse der vollautomatischen CNC-Anlage erfordern diverse bauliche Massnahmen in der Produktionshalle der Eschliker Firma. Peter Mesmer 12.07.2021, 16.50 Uhr

Robert Fuchs, Inhaber der Gautschi Fensterbau AG, vor den Plänen der neuen, vollautomatischen Holz- und Holzmetallfenster-Produktionsmaschine. Bild: PD

Trotz Pandemie und Liquidationen grosser Mitbewerber ist Robert Fuchs, Inhaber der Gautschi Fensterbau AG, davon überzeugt, dass von der Kundschaft in Zukunft Nachhaltigkeit und Regionalität immer mehr in den Mittelpunkt gestellt werden. «Das zeigt sich darin, dass Fenster aus der Schweiz in den vergangenen Monaten sehr gefragt waren und unser Auftragsbestand nach wie vor erfreulich ist. Wir konnten sogar zusätzliche Mitarbeiter einstellen», sagt Robert Fuchs zufrieden.

Um noch flexibler und schneller produzieren zu können, sowie zukünftige Lieferengpässe zu vermeiden, investiere er deshalb in eine topmoderne CNC-Fertigungsmaschine für die Holzabteilung.

Inbetriebnahme Anfang 2022

Die neue Anlage von 21 Metern Länge, acht Metern Breite und drei Metern Höhe stellt den Eschliker Fensterbauer vor einige logistische Herausforderungen. Die Planungen für die notwendigen baulichen Massnahmen beispielsweise die Anschlüsse in der Produktionshalle haben bereits im vergangenen Jahr begonnen. «Wir sind im Fahrplan. Die neue Maschine wird im Verlaufe des Dezembers geliefert und spätestens Ende Januar 2022 voll in Betrieb sein.» Und weiter:

«Die Vorfreude ist bei allen gross, denn die mühsamen Umstellungsarbeiten werden dann reduziert, was sämtliche Produktionsabläufe flexibilisiert.»

Produktionsstandort Eschlikon stärken

2014 konnte das Unternehmen seine neue Fabrikationshalle in Eschlikon beziehen. Bild: PD

Robert Fuchs möchte mit dem qualitativen Ausbau der Produktion ein Zeichen setzen und den Produktionsstandort Eschlikon stärken. Krisenjahre habe es immer wieder gegeben. Die Schweizer Wirtschaft sei aber jedes Mal gestärkt daraus hervorgegangen. Diese Tatsache stimme ihn auch jetzt zuversichtlich. «Corona hat uns gezeigt, wie wichtig die Eigenständigkeit ist. Die gesamte Gesellschaft sollte jetzt mit Optimismus vorwärtsschauen, damit möglichst viele Arbeits- und Ausbildungsplätze erhalten bleiben und neue geschaffen werden können.» Für seine Firma bedeute die Rieseninvestition natürlich auch ein Risiko. Aber es gelte jetzt vorwärtszuschauen und die Aufbruchstimmung nach dem Ende der Pandemie zu nutzen.

Gründung vor 111 Jahren

Die Firma Gautschi wurde 1910 von Robert Gautschi an der Bahnhofstrasse 31 in Eschlikon gegründet. 1947 erfolgte die Übernahme durch Sohn Ernst und in den 1970er-Jahren durch dessen Sohn Kurt. Während Jahrzehnten leitete Kurt Gautschi die Geschicke des mittelständischen Fensterbaubetriebs und baute ihn stetig aus. 2017 übernahm Robert Fuchs die Firma zusammen mit seiner Frau Luzia. Die Firma Gautschi Fensterbau AG ist weit über die Region hinaus bekannt für Qualitätsfenster aus Holz, Holz-Metall, Kunststoff und Kunststoff-Metall sowie für Hebeschiebetüren. Das Team besteht heute aus 33 Mitarbeitenden.