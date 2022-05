Glosse: Herbeigeschriebene Verzweiflung in Aadorf

Glosse Verzweiflung in Aadorf? Mit manchen Berichten sollte man nicht zu lange warten Südsicht auf einen zu lange vor sich hergeschobenen Zeitungsartikel. Natürlich nicht in dieser Zeitung. Olaf Kühne 12.05.2022, 04.35 Uhr

Die Gemeinde Aadorf muss derzeit keine zusätzlichen Ukraineflüchtlinge aufnehmen. Bild: Ralph Ribi, Urs Bucher

Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern, weiss der Volksmund. Läuft’s einmal wirklich schief, gilt dieses Bonmot sogar für die Zeitung von heute.

Olaf Kühne Bild: Peter Pfistner

So geschehen diese Woche in einer grossen Winterthurer Tageszeitung (zwinker, zwinker). «Gemeinde sucht verzweifelt nach Wohnraum für Geflüchtete» stand in grossen Lettern im Blatt. Gemeint waren Aadorf und der Ukrainekrieg. Dumm nur: Das initiale Gespräch mit dem Gemeindepräsidenten hat drei Wochen vor der Veröffentlichung des Artikels stattgefunden.

Tatsächlich sucht Aadorf, wie alle Gemeinden, weiterhin nach Wohnraum und überhaupt Unterstützung für Ukrainer. Die herbeigeschriebene Verzweiflung ist indes weg, seit bekannt wurde, dass der Thurgau sein Aufnahmesoll übererfüllt hat und aktuell gar keine Geflüchteten zugewiesen erhält.

Dass gleichentags ein Winterthurer Lokalradio die Geschichte abgeschrieben hat, ist halt Journalismus 2022.