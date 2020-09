Interview «Wir wollen in diesem unsicheren Umfeld das Maximum an Sicherheit bieten»: Der Chef der Thurgauer Volksschule schätzt die aktuelle Coronasituation ein Die Lage sei derzeit ruhig, findet Beat Brüllmann, Chef des Thurgauer Amtes für Volksschule. Er erwartet keine Probleme nach den Herbstferien. Doch was passiert, wenn es kälter wird? Kommt die Maskenpflicht im Klassenzimmer? Gibt es eine Rückkehr zum Fernunterricht? Sebastian Keller 02.09.2020, 16.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beat Brüllmann, Chef des kantonalen Amtes für Volksschule. Bild: Reto Martin

Das neue Schuljahr ist bald vier Wochen alt. Hat man das Coronavirus in den Thurgauer Schulen im Griff?

Beat Brüllmann: In der letzten Beurteilung der Task Force Schule haben wir uns darauf vorbereitet, dass es zu einem Anstieg der Fälle kommen könnte – auch wegen Rückkehrern aus Risikoländern. Aber das ist nicht eingetreten. Im Moment ist die Situation in den Schulen sehr ruhig. Wir haben ein Meldeformular aufgeschaltet, womit Schulgemeinden positive Fälle von Lehrpersonen und Schülern wie auch Quarantänefälle melden können.

Wie sieht das zahlenmässig aus?

Wir hatten auf der Volksschule seit den Sommerferien einen Fall einer positiv getesteten Person.

Handelt es sich dabei um eine Lehrperson?

Um eine Lehrperson. In der Quarantäne waren es einmal maximal fünfzig Kinder, aber diese Zahl sinkt laufend.

Der Fall in einem Kindergarten im Oberthurgau?

Genau.

Führen Sie die entspannte Situation auf Glück oder die ergriffenen Massnahmen zurück?

Wenn wir ehrlich sind, ist es ein Fischen im Trüben. In der Task Force haben wir entschieden, dass wir den Kindern möglichst viel Normalität zurückgeben wollen. Dabei haben wir uns auf die Aussage verlassen, dass Kinder nicht die Treiber der Pandemie sind. Selbstverständlich schauen wir, dass Lehrpersonen den Abstand einhalten können – das ist zugegebenermassen nicht immer ganz einfach. Wichtig sind aber vor allem die Hygienemassnahmen, die offensichtlich zu greifen scheinen. Wir beobachten die Entwicklung der Situation ständig.

Einige Lehrpersonen wünschen sich offensichtlich eine Maskenpflicht im Schulzimmer.

Die Sitzung, die in einem Zeitungsartikel dazu angesprochen wurde, haben wir noch gar nicht gehabt. Grundsätzlich ist es so: Eine solche Maskenpflicht würde auf Stufe Kanton – und zwar vom kantonsärztlichen Dienst – verordnet und nicht durch eine einzelne Schulgemeinde. Bislang ist es uns zusammen mit den Schulgemeinden gelungen, eine hohe Einheitlichkeit bei den Massnahmen zu erreichen.

Sobald jeder macht, was er will, wird die Verunsicherung nur grösser.

Geht es dabei auch um Schüler, Eltern und letztlich die Öffentlichkeit?

Genau. Wenn eine Maskenpflicht nur in einer Klasse angeordnet würde, weil eine Risikoperson unterrichtet, würde man es vielleicht noch verstehen. Doch: Wenn Schulgemeinde A eine Maskenpflicht auf Sekundarstufe verfügen würde, aber die Sekundarschule B keine, verstünde das niemand. Wir wollen in diesem unsicheren Umfeld das Maximum an Sicherheit bieten. Deshalb pochen wird auf die Einheitlichkeit.

Wenn jetzt aber eine Lehrperson aus Eigenschutz oder um die Kinder zu schützen, eine Maske tragen will, darf sie das?

Eine Lehrperson darf zu ihrem eigenen Schutz selbstverständlich eine Maske tragen.

Bald stehen die Herbstferien hat. Haben Sie speziell Angst davor?

Wenn man Angst hätte vor Ferien, wäre es nicht gut (lacht).

Aber Sie wissen, was ich meine.



Ja, ja. Die Erfahrungen des Sommers haben gezeigt, dass die Leute vernünftig sind. Deshalb erwarte ich für den Herbst nicht eine gänzlich andere Lage. Die Herausforderungen kommen wohl nach den Herbstferien, wenn man weniger nach draussen kann und wieder mehr drinnen ist. Man muss schauen, dass das Lüften funktioniert.

Befürchten Sie nicht, dass die Leute sagen: Im Sommer haben wir uns vorbildlich verhalten, sind in der Schweiz geblieben, nun wollen wir wieder ans Meer?

Ausschliessen kann man das nicht, ich habe aber im Thurgauer Umfeld keine Bedenken. Wenn man auf nationaler Ebene schaut, wie dynamisch es ist, dass Länder auf die Risikoliste gesetzt werden, muss man sich eine Auslandreise gut überlegen. Im Fall eines Risikolandes muss man schliesslich in Quarantäne.

Im Winter könnte es generell einen Anstieg der Fallzahlen geben. Wäre man in den Thurgauer Schulen parat für den Fernunterricht?

Ja. Wobei der Fernunterricht das letzte Mittel in einer Kaskade von Massnahmen wäre. Aber ja: Aufgrund der Erfahrungen könnte man wieder auf den Fernunterricht umstellen. Wenn es in einer Schuleinheit zu einer Häufung von Fällen kommt, müsste man sich Fernunterricht für diese Schule allenfalls überlegen. Das wäre auch denkbar, wenn es zu wenige Lehrkräfte gibt, was ja nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann.

Sie arbeiten schon länger in der Task Force Schule, wo auch die Thurgauer Bildungsverbände involviert sind. Hat sich diese Zusammenarbeit bewährt?

Unbedingt. Der grosse Gewinn war, dass man von Anfang an Bildungsverbände mit ins Boot geholt hat. Was richtig oder falsch ist, wird ja ohnehin in gewissen Fragen erst im Nachhinein erkennbar. Es ist aber gut, dass man die Bedenken der Lehrpersonen, aber auch von Schulleiterinnen aufnehmen kann. In der Task Force werden die Themen aus verschiedenen Optiken diskutiert.