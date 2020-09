«Wir werden faktisch gezwungen, die Baubewilligung zu erteilen»: Kanton heisst Rekurs von Salt betreffend Mobilfunkantenne in Steckborn gut Das Departement für Bau und Umwelt des Kantons Thurgau hält in seinem Entscheid fest, dass die Stadt Steckborn das Baugesuch für die hoch umstrittene Mobilfunkantenne beim Kindergarten Zelgi hätte bewilligen müssen. Während der Stadtrat auf einen Weiterzug ans Verwaltungsgericht verzichtet, will die Interessengemeinschaft Gesunder Mobilfunk Steckborn weiter kämpfen. Rahel Haag 25.09.2020, 04.30 Uhr

Die Salt Mobile AG darf auf dem Dach des Wohnhauses neben dem Kindergarten Zelgi in Steckborn eine Mobilfunkantenne bauen. Bild: Andrea Stalder (5. Februar 2018)

Das Departement für Bau und Umwelt (DBU) des Kantons Thurgau hat ein Machtwort gesprochen. Es weist die Stadt Steckborn an, der Salt Mobile AG die Baubewilligung für die Mobilfunkantenne am Buchenweg 1 zu erteilen. Damit – so scheint es zumindest – endet ein Streit, der vor über zwei Jahren seinen Anfang genommen hat.