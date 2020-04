Interview «Wir wären bereit gewesen»: Der Frauenfelder Spitalsoldat Raphael Hugentobler schildert seinen Alltag im Coronaspital Bruderholz Raphael Hugentobler arbeitet als Sekundarlehrer im Schulhaus Reutenen in Frauenfeld – normalerweise. Vor drei Wochen musste der Spitalsoldat einrücken. Nun dient er im Coronaspital Bruderholz im Kanton Basel-Landschaft. Christine Luley 17.04.2020, 16.50 Uhr

Raphael Hugentobler hilft im Coronaspital Bruderholz (BL). Bild: PD

Raphael Hugentobler, wie verlief die Mobilmachung?

Raphael Hugentobler: Nach der Bewilligung des Einsatzes von Armeeangehörigen zur Unterstützung der Kantone in den Spitälern war klar, dass dies auch für unsere Kompanie gilt. Spitalbataillone zählen zu den Formationen mit hoher Bereitschaft. Die Mobilmachung erhielt ich am 17. März per SMS. Einrücken musste ich zwei Tage später. Mit meiner Schulleitung hatte ich mich bereits vor dem Eintreffen des Aufgebots verständigt, mich danach mit meiner internen Stellvertretung abgesprochen und die Schüler informiert.

Welche Qualifikationen bringt ein Spitalsoldat mit?

Der grösste Teil der Spitalsoldaten, insbesondere jene in den Spitalkompanien, schliesst in der RS mit dem Zertifikat Pflegehelfer SRK ab. Der Abschluss beinhaltet unter anderem ein vierwöchiges Praktikum in einem Altersheim oder Spital. Ich habe meines damals im Kantonsspital St.Gallen absolviert.

Welche Tätigkeiten erledigen Sie im Coronaspital Bruderholz (BL)?

Momentan sind hier rund 30 Spitalsoldaten in verschiedenen Funktionen und Schichten tätig. Wir unterstützen zum einen das ausgebildete Pflegepersonal, wo zeitintensive Aufgaben anstehen, die nur indirekt mit der Pflege verbunden sind. Dazu gehören das Auffüllen und Bereitstellen von Material im Aussenbereich der Station, der Transport von Patienten bei internen Verlegungen oder Austritten. Wir übernehmen aber auch direkte pflegerische Aufgaben in den Krankenzimmern, waschen, mobilisieren die Patienten und so weiter.

Was tragen Sie für ein Tenue?

In der Kaserne Liestal ist militärisches Tenue angesagt, im Spital tragen wir weiss plus natürlich eine chirurgische Maske. Im Patientenkontakt – im Bruderholz gibt es ja nur positive Patienten – trägt man einen Schutzmantel, Handschuhe und je nach Tätigkeit zusätzlich eine Schutzbrille, eine Haube oder ein Visier. An die Maske gewöhnt man sich schnell. Beim Vollschutz ist es anders, bei längerem Tragen wird es ziemlich warm. Dementsprechend langersehnt ist die Dusche nach der Arbeit.

Macht Ihnen der Kontakt mit Infizierten Angst?

Nein, aber der Respekt davor stellt sicher, dass man nicht leichtfertig damit umgeht und sich an die Richtlinien hält. Es geht nicht nur um den Selbstschutz, sondern auch darum, dass man die Verbreitung des Virus aufhält. Trotz täglichem Kontakt mit Patienten haben wir bis jetzt noch nicht eine einzige Ansteckung zu verzeichnen. Auch in der Kaserne hat die Einhaltung der Schutzbestimmungen höchste Priorität.

Haben Sie das Gefühl, etwas Nützliches zu tun?

Generell schon. In den letzten Tagen merke ich jedoch, wie das Gefühl abnimmt, denn die Arbeitsbelastung ist beträchtlich gesunken. Der erwartete Bedarf an Soldaten des Spitals deckt sich nicht mit dem tatsächlichen Bedarf auf meiner Station. Man hat sich auf die Prognosen der Virologen verlassen. Doch man stelle sich vor, wir wären in einer Situation wie in Italien eingerückt. Da wäre es wohl kaum möglich gewesen, sich einzuarbeiten und den Spitalbetrieb kennen zu lernen. Deshalb war die Anlaufzeit sicherlich nötig. Wir wären für einen Ansturm bereit gewesen. Dass der riesige Peak ausgeblieben ist und wir deshalb jetzt eher unterbeschäftigt sind, ist überraschend, aber vor allem auch erfreulich. Ich verstehe jene Leute nicht, die jetzt klagen, dass es zu wenig zu tun gibt. Was ich aber verstehe, ist das Unverständnis, dass wir trotz der guten Entwicklung auf unbestimmte Zeit noch hier sind. Ich wünschte mir, dass von der Armee schneller ein Plan kommt, was mit uns passieren wird.

Vermissen Sie Ihre Familie, Ihre Freundin, Ihre Schüler?

Natürlich vermisse ich mein Umfeld zu Hause. Klar wäre ich gerne in meinem normalen Alltag und Job, jedoch stellte sich in den vergangenen Wochen ein neuer Alltag ein. Zudem zeichnet sich ab, dass wir gestaffelt für ein paar Tage nach Hause können. Darauf freue ich mich schon sehr.