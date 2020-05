«Wir sind zu christlichen Analphabeten geworden»: Thurgauer Kantonsräte kritisieren Bildungspolitik wegen Erosion christlicher Werte Thurgauer Politiker sehen ein Versäumnis der Bildungspolitik, weil Schüler zu wenig Kenntnisse über die Bibel hätten. In einer Einfachen Anfrage stellen sie dem Regierungsrat kritische Fragen zum neuen Lehrplan. Larissa Flammer 18.05.2020, 05.00 Uhr

Der neue Lehrplan Volksschule Thurgau enthält mehrere Kompetenzen zum Thema Religionen. Bild: Urs Bucher

«Wir sind zu christlichen Analphabeten geworden», schreiben sieben Thurgauer Kantonsräte in einer Einfachen Anfrage. Sie stellen dem Regierungsrat kritische Fragen zum neuen Lehrplan und den Kenntnissen über die Bibel, die im Lehrplan ihrer Meinung nach zu wenig Platz haben.

Dabei verweisen Andrea Vonlanthen (SVP, Arbon), Jacob Auer (SP, Arbon), Doris Günter (EVP, Winden), Patrick Hug (CVP, Arbon), Andreas Opprecht (FDP, Sulgen), Iwan Wüst (EDU, Tuttwil) und Manuel Strupler (SVP, Weinfelden) auf einen Artikel in dieser Zeitung mit dem Titel «Religion verschwindet aus der Schule» (siehe Kasten).

Der Regierungsrat schreibt einleitend in seiner Beantwortung: «Die religiöse Erziehung des Kindes ist primär Sache der Eltern.» So stehe es im Schweizerischen Zivilgesetzbuch. In Ergänzung dazu erziehe die Volksschule die Schüler nach christlichen Grundsätzen.

SVP-Kantonsrat Andrea Vonlanthen.

Bild: Andrea Stalder

Im Lehrplan Volksschule Thurgau werden unter dem Titel «Religionen und Weltsichten begegnen» fünf zu vermittelnde Kompetenzen genannt. Die Themen Jesus, Moses, Schöpfungsmythen, Kirche, Ostern und Weihnachten sind dabei zwingend zu behandeln. In der Sekundarschule gibt es zudem neu ein eigenes Fach «Ethik, Religionen, Gemeinschaft». Dort wird die Bedeutung der zentralen Gestalten aus den Religionen thematisiert.

Politiker wollen Kindern Gottvertrauen geben

Andrea Vonlanthen glaubt nicht, dass die Themen aus dem Lehrplan im Unterricht genügend umgesetzt werden:

«Ich habe da eine andere Wahrnehmung als der Regierungsrat.»

Und vielen Christen gehe es genauso; er stehe im Rahmen der Anfrage in Kontakt mit mehreren kirchlichen Vertretern. Dass bestimmte Themen «zwingend zu behandeln» seien, sei ein Lippenbekenntnis. Die Umsetzung werde nicht kontrolliert. Vonlanthen sagt:

«Wenn man Jugendliche nach Abschluss der Schule zu biblischen Themen befragen würde, wäre das ernüchternd, glaube ich.»

Eine Erosion christlicher Werte in der Gesellschaft kann der Regierungsrat nicht feststellen, schreibt er weiter in seiner Antwort. Die Verankerung von Wertvorstellungen wie Nächstenliebe und Barmherzigkeit in der Gesellschaft lasse sich nicht präzise messen. «Deshalb kann etwa auch nicht von den vielen Menschen, die aus den Landeskirchen austreten, auf einen Wertezerfall geschlossen werden.» Zur Nächstenliebe verweist der Regierungsrat auf die rückläufige Zahl von Gewaltverbrechen. «Auch in der gegenwärtigen Coronakrise ist eine sehr grosse Solidarität in der Gesellschaft spürbar.»

«Ein Versäumnis der Bildungspolitik»

Vonlanthen teilt die Sichtweise der Regierung auch in diesem Punkt nicht. Beim Schutz des Lebens, der Umwelt oder der Familie sei sehr wohl eine Erosion der christlichen Werte zu spüren. Bei einer Umfrage über Ostern habe sich zudem gezeigt, dass nur noch 26 Prozent der Schweizer an die leibliche Auferstehung von Jesus glauben.

Der «christliche Analphabetismus» sei ein Versäumnis der Bildungspolitik. Der Politiker schlägt etwa einen runden Tisch mit Bildung, Politik und Kirche vor. Fachleute wie Diakone oder Jugendpastoren könnten den Schulen Impulse geben. Es gehe darum, den Kindern ein christliches Fundament und Gottvertrauen zu geben, das ihnen im Leben und besonders in Krisenzeiten helfen könne.

«Gerade während der Coronazeit sind viele Menschen hoffnungslos und deprimiert. Uns war das Gottvertrauen eine unheimliche Hilfe in dieser Phase.»

Die Hilfe von Fachleuten der Kirche hält Vonlanthen auch für nötig, weil seiner Meinung nach die zukünftigen Lehrer zu wenig über die Bibel wissen. Der Regierungsrat schreibt dazu: «Die Studierenden an der PHTG kommen in Bezug auf Wissen über Religionen mit unterschiedlichen Vorkenntnissen ins Studium.»

Die Zahl der Studierenden aus konfessionslosen Familien nehme zu. Insgesamt ist gemäss Regierungsrat aber davon auszugehen, «dass sich die Studierenden der PHTG ausreichend mit Religionen und christlichen Werten auseinandergesetzt haben».