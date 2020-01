«Wir sind sicher offen für weitere Kooperationen»: Der Thurgau ist nun doch eingeladen, bei der gemeinsamen Spitalplanung mit anderen Kantonen mitzuarbeiten Trotz dem Fauxpas im Fernsehstudio prüft der Kanton Thurgau eine Zusammenarbeit mit St.Galler Spitälern – die Antwort steht noch aus. Larissa Flammer 22.01.2020, 05.10 Uhr

Die Spital Thurgau AG hat am Wochenende den Neubau beim Kantonsspital Frauenfeld eröffnet. (Bild: Donato Caspari)

Die Kantone Thurgau und St.Gallen haben punkto Spitalsituation unterschiedliche Ausgangslagen. Die Spital Thurgau AG schreibt schwarze Zahlen. In St.Gallen dagegen sind Spitalschliessungen geplant.

Der Kanton St.Gallen will mit den beiden Appenzell eine gemeinsame Spitalplanung erarbeiten. Erst zwei Wochen später wurde auch der Thurgau schriftlich angefragt. Die Antwort steht noch aus.

Regierungsrat Jakob Stark würde eine Zusammenarbeit zwischen Spitälern beider Kantone etwa im Raum Wil–Toggenburg-Wattwil begrüssen.

Auch bei der Spital Thurgau AG ist man dafür offen. Man sei aber so erfolgreich aufgestellt, dass man solche Diskussion auf Augenhöhe führen wolle.

Die Gesundheitsversorgung in der Ostschweiz krankt. In den Kantonen St.Gallen und beide Appenzell geben die Spitäler und die ambulante Versorgung der Bevölkerung Anlass zu Diskussionen. Und im Thurgau?

Millionendefizite führen zu Spitalschliessungen in St.Gallen Im Kanton St.Gallen sollen fünf Spitäler geschlossen und zu regionalen Gesundheits- und Notfallzentren umgebaut werden. So sieht es die Spitalstrategie vor, welche der St.Galler Regierungsrat im Oktober präsentierte. Die Spitäler des Kantons hätten ein gröberes strukturelles Problem. Schon im Frühling 2018 war die Rede von jährlichen Löchern in der Höhe von 70 Millionen Franken. Die Abklärungen und Berechnungen im Auftrag der Regierung kamen zum Ergebnis: Es müssen Spitäler geschlossen werden – in Rorschach, Flawil, Wattwil, Walenstadt und Altstätten. Die beiden Appenzell beobachten die Entwicklungen in St.Gallen aufmerksam. In Innerrhoden ist ein Spitalneubau geplant. Die Regierung will diesen nun aber wegen rückläufiger Fallzahlen und einem anhaltenden Defizit noch einmal überdenken. Der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden hat turbulente Zeiten mit finanzieller Schieflage und Personalabgängen hinter sich. Die Spitalplanung ist auch dort demnächst ein Thema.

Heidi Hanselmann. (Bild: Urs Bucher)

Im Dezember kündigte die St.Galler Gesundheitsdirektorin Heidi Hanselmann in einer Gesprächsrunde im Lokalfernsehen «TVO» an, dass die Kantone St.Gallen und die beiden Appenzell bei der Spitalplanung zusammenarbeiten wollen. Der Thurgauer Regierungsrat Walter Schönholzer, der in Vertretung von Gesundheitsdirektor Jakob Stark an der Sendung teilnahm, wurde von dieser Aussage überrascht. Mit dem Thurgau hatte niemand gesprochen.

«Unverständlich», gar «befremdlich» nennt Stark die Vorgehensweise seiner St.Galler Amtskollegin. Erfolg könne so etwas nur haben, wenn man zuerst untereinander diskutiere, bevor man an die Öffentlichkeit gehe. Stark sagt:

«Zwei Wochen später erhielten wir einen Brief von Heidi Hanselmann mit der Frage, ob wir an einer gemeinsamen Spitalplanung Interesse hätten.»

Die Anfrage werde jetzt von den verschiedenen beteiligten Stellen abgeklärt, bevor eine schriftliche Antwort nach St.Gallen gesandt werde.

Jakob Stark. (Bild: Donato Caspari)

Die Ausgangslage im Thurgau ist jedoch eine ganz andere: Der Kanton hat 2012 eine ausführliche Spitalplanung vorgenommen und wird diese in den nächsten Jahren überarbeiten. «Ab 2023 werden wir dafür zusätzliche Mittel bereitstellen», sagt Stark. Der Thurgau hat zudem mit der Spital Thurgau AG und den beiden Kantonsspitälern in Frauenfeld und Münsterlingen effiziente Strukturen geschaffen – Defizite sind hierzulande kein Thema. Letzte Woche wurde nun bekannt, dass St.Gallen in der Spitalplanung auf politischer Ebene auch mit Graubünden und Glarus zusammenspannen will.

Rettungsdienst in Region Wil–Hinterthurgau klappt

Entlang der Grenze bietet sich auch für den Thurgau eine kantonsübergreifende Zusammenarbeit an. Zum Rettungswesen erklärt Karin Frischknecht, Leiterin des Amts für Gesundheit:

«Bei einem lebensbedrohlichen Notfall kommt der nächstgelegene, verfügbare Rettungswagen.»

Karin Frischknecht. (Bild: PD)

In Rickenbach zum Beispiel ist dies häufig jener aus Wil. Auch bringt der Krankenwagen den Patienten grundsätzlich in das für ihn aufgrund der Verletzung oder Erkrankung geeignetste Spital. Erst in zweiter Priorität wird der Patient im Heimatkanton hospitalisiert, sagt Frischknecht.

Auch Marc Kohler, CEO der Spital Thurgau AG, bestätigt, dass die seit Jahren bestehende Koordination des Rettungsdiensts mit der Region Wil–Wattwil gut funktioniert: «Zur besseren Versorgung wurde dafür im Rettungsdienst ein Aussenstandort in Sirnach aufgebaut.»

Regierungsrat Stark würde Kooperation begrüssen

Der CEO schätzt die medizinische Versorgung der Thurgauer Bevölkerung im Vergleich als sehr gut ein – auch in den Grenzgebieten. Die Frage der grösseren Zusammenarbeit – speziell im Bereich der Spitalplanung – sei grundsätzlich politisch zu entscheiden. Zur Ebene der Spitäler sagt Kohler: «Wir sind sicher offen für weitere Kooperationen.» Die Spital Thurgau AG sei aber heute in fast jeder Hinsicht «ausserordentlich gut und so erfolgreich aufgestellt, sodass wir diese Diskussionen auf Augenhöhe führen wollen».

Marc Kohler. (Bild: Donato Caspari)

Schon vor etwa 14 Jahren habe die Spital Thurgau AG die Zusammenarbeit mit dem Kanton St.Gallen gesucht – speziell für die Region Wil. Es sei dann auch eine enge Kooperation im Bereich Radiologie mit den Spitälern Wil und Wattwil aufgebaut worden. Diese habe der Kanton St.Gallen aber nach einigen Jahren wieder aufgelöst, «obwohl sie von beiden Spitälern als sehr gut taxiert wurde», sagt Kohler.

Politisch würden einer Kooperation zwischen den Kantonsspitälern Thurgau und St.Gallen keine Hindernisse im Weg stehen, bekräftigt Stark. Er würde es begrüssen, wenn gerade für den Raum Wil–Toggenburg–Fürstenland Gespräche geführt würden.

«Dafür braucht es aber erst sekundär eine Anpassung der Spitalplanung, primär braucht es funktionales Denken ohne Kantönligeist sowie Entscheidungsfreude.»

Spital Thurgau AG pflegt bereit zahlreiche Zusammenarbeiten

Bei der Spital Thurgau AG werden heute über zehn Prozent ausserkantonale Patienten stationär behandelt. Das hat vor allem mit Fachgebieten zu tun, die für Zulauf aus den Nachbarkantonen sorgen. Auch pflegt das Unternehmen bereits mehrere Zusammenarbeiten, primär mit dem Universitätsspital Zürich sowie in diversen Fachgebieten auch mit dem Kantonsspital St.Gallen und den beiden Kinderspitälern St.Gallen und Zürich.

CEO Kohler teilt mit: «Zusätzlich haben wir in der Thurmed-Gruppe auch einige ausserkantonale Angebote aufgebaut, die qualitativ bereits teilweise seit Jahren sehr gut und auch ökonomisch erfolgreich funktionieren.» Zur Thurmed-Gruppe gehören die Spital Thurgau AG sowie weitere Gesellschaften.