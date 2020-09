Die Schlossbesitzer auf dem Eugensberg: «Wir sagten: Wow, das wollen wir haben» Ein riesiges Anwesen mit einem Umschwung von mehr als hundert Fussballfeldern bietet den neuen Besitzern die gewünschte Ruhe. Schlossbesitzerin Alexandra Schmid sagt, auf dem Eugensberg habe sie ihren Platz gefunden. Interview: Silvan Meile 22.09.2020, 19.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die neue Schlossherrin Alexandra Schmid gibt einen Einblick ins Schloss Eugensberg.

Bild: Andrea Stalder

Alexandra Schmid ist Schlossherrin auf dem Eugensberg. Am Dienstag gewährte sie einen Einblick in das 36 Millionen Franken teure Anwesen.

Was gab den Ausschlag, zusammen mit Ihrem Mann das Schloss Eugensberg zu kaufen?

Alexandra Schmid: Wir suchten bereits sehr lange einen neuen Wohnsitz. Wir haben verschiedene Anwesen besichtigt. Dabei erfuhren wir, dass dieses Schloss zum Verkauf steht. Als wir es anschauten, sagten wir uns: Wow, wunderschön, das wollen wir haben.

Liebe auf den ersten Blick?

Natürlich kauft man ein Schloss nicht spontan. Wir machten umfangreiche Abklärungen, auch mit der Denkmalpflege. Uns war wichtig, alles richtig zu machen.

Wie erlebten Sie den Umgang mit der Denkmalpflege und anderen Behörden?

Ich hatte rasch den Eindruck, dass man hier gut mit den involvierten Stellen reden kann. Es fanden mehrere Treffen statt, an denen wir es durchweg mit vernünftigen Leuten zu tun hatten.

Die Innenausstattung des Schlosses gleicht einem Museum. Haben Sie einen speziellen Bezug zu den Epochen, für die es steht?

Nein. Es gefällt uns einfach sehr. Und ich setze mich je länger je mehr damit auseinander. Und als ich meiner Familie erzählte, dass wir uns ernsthaft für Schloss Eugensberg interessieren, stellte sich noch heraus, dass meine Grossmutter in den 80er-Jahren hier zu Gast gewesen war, als das Schloss als Ferien- und Erholungsheim genutzt wurde. Was für ein schöner Zufall!

Einblick in das Schloss Eugensberg in Salenstein.

Bild: Andrea Stalder

Welchen Bezug hatten Sie vorher zur Region und dem Thurgau?

Für mich war der Thurgau bisher halt einfach der Kanton neben dem Kanton Zürich, in dem ich aufgewachsen bin. Wir sind in letzter Zeit oft von unserem alten Wohnort in der Innerschweiz hierher gefahren. Ich hatte immer das Gefühl, sobald wir mit dem Auto im Thurgau angekommen sind, ist alles viel schöner.

Wird man Sie künftig auch im Dorf Salenstein antreffen?

Das muss sich noch entwickeln. Anfangs März sind wir nun umgezogen in den Gutsbetrieb, wo wir wohnen, bis die Umbauarbeiten im Schloss beendet sind.

Einblick in das Schloss Eugensberg in Salenstein.

Bild: Andrea Stalder

Bis Frühling 2022 bleiben Sie noch im Gutsbetrieb, dann wollen Sie im Schloss wohnen und arbeiten. Was arbeiten Sie und Ihr Mann?

Im Moment sind wir hauptsächlich mit dem Schloss beschäftigt. Mein Mann macht technologische Projekte.

Ich baue nebenbei eine kleine Firma für Möbelsysteme auf.

Die neue Schlossherrin Alexandra Schmid. Bild: Andrea Stalder

Wegen der Organisationen rund um das Schloss ist aber alles etwas in den Hintergrund gerückt.

Sie haben nun einen Umschwung in der Grösse von mehr als hundert Fussballfeldern und ein Schloss mit sechs Wohn-, elf Schlaf- und fünf Badezimmern. Wofür brauchen Sie zu zweit so viel Platz?

Wir suchten einen Ort, an dem wir unsere Ruhe haben. Die viele Natur um uns herum ist wunderschön. So kann man auch mal spazieren gehen, ohne gleich auf eine Strasse zu treffen.

Und was machen Sie in all den Räumen?

Wir entwickeln unsere Pläne laufend. Vieles im Schloss belassen wir aber so, wie es ist. Neben der Bibliothek behalten wir selbstverständlich den Leseraum. Mein Mann und ich haben unsere eigenen Büros bereits geplant. Für seine Projekte zur Entwicklung von technischen Gegenständen braucht er sehr viel Platz. Und wenn Familie zu Besuch kommt, haben wir auch genügend Gästezimmer.

Einblick in das Schloss Eugensberg in Salenstein. Bild: Andrea Stalder

Haben Sie schon einen Lieblingsplatz in Ihrem Schloss?

Ich weiss jetzt, wo ich mein Büro einrichten werde. Wo ich mich dann aber hauptsächlich aufhalten werde, muss sich erst noch weisen.

Wie fühlt es sich an, wie eine Königin im Schloss wohnen zu können?

Ich denke immer wieder: Wow, wir haben tatsächlich ein Schloss. Das ist der Wahnsinn.

Einblick in das Schloss Eugensberg in Salenstein.

Bild: Andrea Stalder

Wie viele Angestellte haben Sie, die für den Unterhalt des Anwesens arbeiten?

Wir beschäftigen einen Gärtner. Ein wunderbarer Mann. Er hält die ganze Umgebung im Schuss, kennt hier alles in- und auswendig. Er arbeitete schon für den Vorbesitzer.

Wie viele Angestellte wir zusätzlich benötigen, werden wir noch sehen.

Ich muss mir schon überlegen, ob ich das ganze Schloss selbst putzen will (lacht).

Sie besitzen auch andere grosse Anwesen, etwa am Vierwaldstättersee oder in Deutschland. Werden Sie diese nun verkaufen?

Wir sind daran. Wir hatten ursprünglich Ideen, dort zu leben. Mit dem Schloss Eugensberg haben wir nun aber unseren Platz gefunden.

Millionen aus dem Internet

Alexandra Schmid ist die Ehefrau des Internetmillionärs Christian Schmid. Der gebürtige Deutsche verdiente mit dem Datenspeicherservice «Rapid-Share» ein Vermögen. Der mittlerweile eingestellte Internetdienst zum Austausch von Musik, Film, Software und Literatur brachte aber nicht nur einen Haufen Geld ein, sondern auch Klagen wegen Urheberrechtsverletzungen. Ein Urteil des Strafgerichts Zug ist noch hängig. Im März 2019 kauften die Schmids das Schloss Eugensberg für rund 36 Millionen aus der Erb-Konkursmasse. (sme)