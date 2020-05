Interview «Wir können derzeit viele Lebensmittel abgeben»: Die Restessbar in Frauenfeld erlebt während der Coronakrise viel Solidarität Seit fünf Jahren verteilt der Verein Restessbar in Frauenfeld gratis Lebensmittel an hilfsbedürftige Personen. Vereinspräsident Urs Geser erzählt, wie sich der Ablauf aufgrund von Corona verändert hat. Rahel Haag 14.05.2020, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Bezügerin erhält in der Restessbar in Frauenfeld Lebensmittel von einer freiwilligen Helferin. (Bild: Andrea Stalder, 11. Februar 2020)

Kommen seit Beginn der Coronakrise mehr hilfsbedürftige Personen in die Restessbar?

Urs Geser: Der Bedarf ist sicher da, doch wir wurden nicht plötzlich überrannt. Zu Beginn der Umstellung – das war am Osterwochenende – kamen insgesamt 19 Bezüger, in der Woche darauf waren es 29. Dann gab es einen markanten Anstieg auf 46 Personen, am vergangenen Sonntag kamen dann insgesamt 34 Bezüger bei uns vorbei. Ich gehe davon aus, dass es sich bei rund 40 Personen einpendeln wird.

Bis vor kurzem konnten die Bezüger während der Öffnungszeiten einfach in der Restessbar vorbeikommen und Lebensmittel abholen.

Das ist nun nicht mehr möglich. Stattdessen können sich die Bezüger jeweils am Samstag ab 13 Uhr telefonisch anmelden. Hierfür haben wir extra eine Telefonnummer aufgeschaltet. Anschliessend sagen wir ihnen, wann sie am nächsten Tag vorbeikommen können. Pro 15 Minuten sind aber maximal fünf Personen erlaubt.

Und wie wird sichergestellt, dass jene Personen Lebensmittel erhalten, die tatsächlich angerufen haben?

Urs Geser Vereinspräsident Restessbar Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Beim Anruf geben wir den Bezügern eine Nummer. Der erste, der anruft, erhält die Nummer eins. Anschliessend wird die Person nach ihrem Lieblingstier gefragt, wenn die Antwort beispielsweise Vogel lautet, ist Vogel 1 sozusagen das Passwort. Dieses wird bei der Abholung abgefragt. Die Lebensmittel werden anschliessend in einer Tragetasche abgegeben.

Anfang Jahr sprang ein Lebensmittellieferant ab. Das brachte die Restessbar in Bedrängnis.

Das ist aktuell kein Thema mehr. Wir können derzeit viele Lebensmittel abgeben. Das hat unter anderem damit zu tun, dass wir neu Lebensmittel von «Tischlein deck dich» aus Weinfelden erhalten. Dort musste das Angebot vorübergehend eingestellt werden, da viele Mitarbeiter zur Risikogruppe gehören. Auch von Restaurants haben wir Lebensmittel erhalten.

Diese konnten nun aber wieder eröffnen.

Genau. Wir werden sehen, wie sich die Lage für uns weiterentwickelt. Die Solidarität ist aber weiterhin sehr gross, das ist schön zu sehen.

Alles anzeigen

Welche Art der Solidarität erleben Sie sonst noch?

Als wir am vergangenen Wochenende die Tragtaschen vorbereitet haben, kam ein Paar vorbei und brachte uns Nudeln sowie Reis. Manche, die selber nicht betroffen sind, kommen auch einfach vorbei, um uns für unser Engagement zu danken. Zudem haben sich zwei junge Burschen bei uns als freiwillige Helfer gemeldet. Für diese Unterstützung der Frauenfelderinnen und Frauenfelder sind wir sehr dankbar.

Wie lange werden Sie das angepasste Angebot noch weiterführen?

Geplant ist, dass es noch bis maximal zu den Sommerferien weiterläuft. Dann wollen wir uns als Verein neuorientieren respektive unser Konzept grundsätzlich überdenken.

Inwiefern?

Unser Traum wäre es, uns mit anderen Organisationen unter einem Dach zu vereinen. Auf diese Weise könnte zwar jede Institution unabhängig bleiben, gleichzeitig könnte man sich aber gegenseitig aushelfen und Synergien nutzen.

Hinweis: Telefonische Voranmeldung jeweils am Samstag ab 13 Uhr unter 079 131 55 39