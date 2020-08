Wird an Thurgauer Schulen vertieft genug über Sex geredet? Finden Themen von homosexuellen und asexuellen Menschen ausreichend Niederschlag in der schulischen Sexualaufklärung im Thurgau? SP-Kantonsrätin Nina Schläfli hat dazu Fragen eingereicht. Aktualisiert 04.08.2020, 16.00 Uhr

Teilnehmerinnen in einem Sexualkundekurs.

Bild: Severin Bigler / AGR

Nina Schläfli, SP-Kantonsrätin aus Kreuzlingen. Bild: Donato Caspari

(seb.) Nina Schläfli will über Sex reden. Die SP-Kantonsrätin aus Kreuzlingen hat eine Interpellation zum Thema Sexualaufklärung an Thurgauer Schulen eingereicht. Den Vorstoss – von 47 Kantonsräten mitunterzeichnet – fusst etwa auf einer Feststellung der Expertengruppe Sexualaufklärung. Diese ortete besonders in den Deutschschweizer Kantonen Defizite.