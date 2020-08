«Wir gehen damit essen, dann muss meine Frau nicht kochen»: Weinfelder erzählen, wie sie den Gutschein der Stadt nutzen Vor 10 Tagen hat die Stadt Weinfelden die 50-Franken-Gutscheine per Post verschickt. Bereits einige Weinfelderinnen und Weinfelder haben ihren ausgegeben. Gemäss einer Umfrage ist klar: Das lokale Gewerbe soll profitieren, nicht die Grossverteiler. Die Freude über das Geschenk als Corona-Hilfspaket ist bei allen gross. Mario Testa 20.08.2020, 16.46 Uhr

Lukas Madörin nimmt einen der Stadtgutscheine von seinem Kunden Roger Levi entgegen. Bild: Mario Testa (Weinfelden, 20. August, 2020)

Seit zehn Tagen sind die 50-Franken-Gutscheine der Stadt Weinfelden im Umlauf. Trotz kritischer Stimmen im Vorfeld freuen sich die meisten Weinfelderinnen und Weinfelder über die Aktion der Stadt und sie nützen das Geld für Einkäufe bei den Detaillisten oder für ein Abendessen in einem der Restaurants. Das zeigt eine Blitzumfrage unter einem Dutzend Passantinnen und Passanten am Donnerstagvormittag.

Als Detaillist profitiert Lukas Madörin in seinem Gemüseladen von den Gutscheinen. «Es haben schon viele Kunden mit den Gutscheinen bezahlt.» Der erste, der bei Madörin mit dem Gutschein bezahlte war Roger Levi. Er sagt: «Ich finde diese Lösung super. Im Gegensatz zu einer Steuergutschrift, die auch zur Diskussion stand, ist es für das Gewerbe sicher besser.» Er schätzt, dass etwa die Hälfte der Gutscheine dem lokalen Gewerbe und den Restaurants zugutekommt.

«Aber natürlich, wer ein Migros-Kind ist, wird diesen auch in der Migros einlösen, das ist völlig okay.»

Hedi Keller aus Weinfelden Bild: Mario Testa

Es ist doch schön, wenn man 50 Stutz bekommt. Den Gutschein habe ich noch zu Hause. Ich weiss jedoch nicht ganz, wo ich den einsetzen kann – ich werde es auf alle Fälle nicht bei den Grossverteilern tun, das wäre daneben. Die brauchen dieses Geld nicht. Wahrscheinlich gehe ich damit mal zum Coiffeur, wenn ich dafür Zeit finde – oder zum Detaillisten.

Esther Schwander aus Weinfelden. Bild: Mario Testa

Über den Gutschein habe ich mich sehr gefreut. Wir gehen oft in den Weinfelder Restaurants essen. Da kann ich ihn sicher gut gebrauchen – oder in einem der Läden.

Daniel Strässle aus Weinfelden. Bild: Mario Testa

Was ich mit dem Gutschein mache, weiss ich noch nicht. Ich finde ihn aber eine tolle Sache. Vermutlich löse ich ihn bei Chäs-Renz oder der Hirschenmetzg ein – auf alle Fälle im lokalen Gewebe.

Walter Baumgartner aus Weinfelden. Bild: Mario Testa

Ich finde die Gutscheine eine sehr gute Idee, sie kamen zur richtigen Zeit. Meinen habe ich bereits genützt. In der Apotheke habe ich Biostrath gekauft und so gleich noch etwas für meine Gesundheit getan. Wichtig ist mir, dass die Gutscheine in den kleinen Läden ausgegeben werden, nicht bei den Grossverteilern. Die brauchen sie weniger.

Marcel Müller Mitarbeiter Werkhof. Bild: Mario Testa

Ich finde die Gutscheine eine sehr gute, coole Sache. Mein Vater hat sich bei Max Vögeli sogar per E-Mail bedankt. Ich habe den Gutschein meinen Eltern geschenkt, sie wollen sich damit wieder mal ein Abendessen im Restaurant Gambrinus leisten. Bei meinen Putztouren durch die Stadt höre ich aber schon auch kritische Stimmen zur Aktion.

Edi Furrer aus Weinfelden. Bild: Mario Testa

Wenn man etwas bekommt, ist es immer eine gute Sache. Meine Frau hat gesagt, wir sollen mit dem Gutschein einen Zmittag essen gehen. Für 50 Franken einkaufen müssen wir ja nicht aufs Mal, da kommen wir mit weniger aus. Da ist ein feiner Zmittag doch viel besser, so muss meine Frau auch einmal nicht kochen zu Hause.

Ursi Herzog aus Müllheim. Bild: Mario Testa

Ich finde die Idee der Stadt Weinfelden sehr gut, und neidisch auf die Weinfelder bin ich nicht. Schon der Gutschein der TKB hat mich gefreut, vor allem, dass ihn auch Nichtkunden erhalten haben, das war sehr grosszügig. Ich hab den Gutschein natürlich im Thurgau eingelöst, die Weinfelder sollten ihren auch im lokalen Gewerbe nützen.

Philipp Fatzer mit Arianna aus Weinfelden. Bild: Mario Testa

Das Geld der Stadt ist mit dieser Gutschein-Aktion nicht verpulvert, sondern gut eingesetzt. Es gibt doch viele Leute, die wegen der Kurzarbeit Lohneinbussen haben. Ich schätze die Gutscheine als schöne Geste der Stadt sehr.