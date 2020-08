«Wir führen eine Notgrabung durch»: Archäologen sind in Wängi den Resten der Burg Rengerswil auf der Spur Wegen eines Bauvorhabens legt das Amt für Archäologie des Kantons Thurgau die Mauern der Burg Rengerswil am Wängemer Schlossberg frei. Dass hier nur wenig Gebrauchsgegenstände gefunden wurden, verwundert die Verantwortlichen kaum. Christof Lampart 21.08.2020, 04.10 Uhr

Andrew Müller, Zivildienstleistender, und Lisa Weigelt, Praktikantin, reinigen eine der freigelegten Burgmauern. Bild: Andrea Stalder

Wenige Meter neben der Raiffeisenbank in Wängi graben sie tüchtig. Denn dort, am Schlossberg, legen Archäologen aktuell die historische Burg Rengerswil frei, weil an der Stelle ein Bauvorhaben geplant ist. Die Ausgrabungsleiterin Simone Benguerel vom Amt für Archäologie Thurgau erklärt: