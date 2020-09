Interview «Wir flogen mit der Prinzessin von Thailand»: Wie der Thurgauer Silvan Meier die Reise in sein neues Leben erlebte Er musste ein halbes Jahr darauf warten, seinen neuen Job in der Schweizer Schule in Bangkok antreten zu könne: Nun sind Silvan Meier und seine Familie in Thailand angekommen. Im Interview erzählt er von der strapaziösen Reise und den ersten Eindrücken aus dem Land des Lächelns. Florian Beer 14.09.2020, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Silvan Meier mit seiner Frau Veronica Pérez und seinen Söhnen Jimmy (Maske) und Jamiro. Bild: PD

Wie ist die Reise aus der Schweiz nach Thailand verlaufen?

Silvan Meier: Genau am Geburtstag meiner Frau kam der Anruf von der thailändischen Botschaft, dass wir einen Sitz für einen Rückführungsflug nach Thailand haben. Um überhaupt einsteigen zu können, mussten wir einen negativen Covid-19-Test sowie einen Medical Check vorlegen können. Der Flug wäre um 21 Uhr geplant gewesen, doch wegen des Nachtflugverbots waren wir insgesamt 17 Stunden im Flugzeug eingesperrt und konnten erst am frühen Morgen starten. Immer mit der Maske auf. Für die Kinder war dies besonders anstrengend. Prominenter Passagier an Board: Die Prinzessin von Thailand.

Konnten Sie danach normal nach Thailand einreisen?

Nach den obligatorischen medizinischen Tests am Flughafen in Bangkok mussten wir für 15 Tage in Quarantäne in ein Hotel. Wir durften jeden Tag 45 Minuten an die frische Luft – das heisst, um den Hotelpool spazieren, wir wurden aber auf Schritt und Tritt von einem Security überwacht. Essen wurde in Kartonschachteln vor die Türe gestellt. Nach zwei weiteren negativen Covid-Tests wurden wir endlich in die Freiheit entlassen.

Wie ist das Leben in Thailand in Zeiten von Corona? Und wie gehen die Menschen damit um?

Die Behörden sind extrem strikt. In jedem Einkaufszentrum herrscht Maskenpflicht, teilweise auch in Quartierläden. Bevor man eintreten darf, wird die Temperatur gemessen. Doch die Menschen gehen mit dieser Situation locker um. Wegen der teilweise schlechten Luft in Bangkok waren es sich die Leute schon vorher ans Maskentragen gewöhnt. Zudem haben Asiaten schon früher Masken getragen, um keine anderen Leute anzustecken. Proteste gibt es keine. Kinder tragen schon ab dem zweiten Lebensjahr Masken. Unsere Kinder gehen mit der Situation ebenfalls sehr gut um.

Haben Sie sich bereits eingelebt?

Wir wurden sehr herzlich empfangen und aufgenommen an der Schweizer Schule. Das Lehrerteam und ihre Angehörigen sind wie eine grosse Familie. Als Lehrer in Thailand geniesst man grossen Respekt und viel Wertschätzung. Wir wohnen sehr nahe bei der Schule, in einem Quartier mit vielen Familien. Auch da haben wir innert kürzester Zeit viele Nachbarn kennen gelernt – Leute aus aller Welt, und natürlich auch Thai-Familien, die uns Tag und Nacht unterstützen und helfen, uns in ihrem Land zurechtzufinden. Sobald wir eingerichtet sind, werden wir für die Nachbarschaft einen Schweizer Sonntagszopf backen.

Alles anzeigen

Was ist neu? Was ist gewöhnungsbedürftig?

Dass man ab und zu mal eine Schlange sieht, ist hier normal. Daran müssen wir uns gewöhnen. Mehr Sorgen machen uns aber die Tropenkrankheiten. Dengue beispielsweise ist in Thailand auf dem Vormarsch.

Was erhoffen Sie sich von der Zeit in Thailand?

Ich freue mich, Thailand und Asien noch besser kennen zu lernen. Ich möchte tiefer in die thailändische Kultur eintauchen und natürlich auch Thai, die Sprache, lernen. Zudem möchte ich dabei helfen, die Schule weiterzuentwickeln. Es war ein grosser Aufwand, in der Schweiz alles aufzugeben und nach Thailand zu reisen. Schön wäre es, ein paar Jahre zu bleiben – solange es für uns und vor allem für unsere Kinder stimmt. Die fühlen sich bis jetzt in unserer internationalen Umgebung sehr gut zurecht. Sie lieben die thailändischen Märkte. Nur an das scharfe Essen müssen sie sich noch gewöhnen. Und bevor ich nicht richtig gut Thailändisch kochen kann, komme ich garantiert nicht nach Hause.