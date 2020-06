«Wir finden dies ungerecht»: Thurgauer Lernende in der Pflege wehren sich, weil sie in der berufsbegleitenden BMS trotz Corona Abschlussprüfungen hatten Eigentlich hat der Bundesrat dieses Jahr wegen Corona alle Abschlussprüfungen in der Berufsmaturitätsschule abgesagt. Ausnahme: In frühzeitig abgeschlossenen Fächern müssen Prüfungen durchgeführt werden. Das trifft im Thurgau auch eine Klasse mit vielen angehenden Fachpersonen Gesundheit. Sie finden das unfair. Larissa Flammer 05.06.2020, 05.10 Uhr

Die Thurgauer Schüler erhielten für die Prüfungen wie hier in Deutschland Masken zur Verfügung gestellt.

«Wir finden es ungerecht.» Mit einem Leserbrief wendet sich eine Klasse des Berufsbildungszentrums Weinfelden an unsere Zeitung. Die Schüler absolvieren dort die Berufsmatura (BMS) berufsbegleitend zur Lehre in den Bereichen Gesundheit und Soziales sowie Kunst. Sie schliessen demnächst das zweite Lehrjahr ab. Diese Woche musste die Klasse zwei Abschlussprüfungen schreiben – in Englisch und Mathematik. Denn diese Fächer werden sie im nächsten Jahr nicht mehr haben.

Der Bund hat Ende April eigentlich entschieden, dass es dieses Jahr schweizweit keine BMS-Abschlussprüfungen gibt. Die Berufsmaturität 2020 wird ganz auf Erfahrungsnoten basierend erworben. Dies, weil die Prüfungsvorbereitungen wegen Corona stark beeinträchtigt und Lerninhalte kantonal unterschiedlich vermittelt wurden. In der Verordnung des Bundes heisst es aber auch, dass Abschlussprüfungen in Fächern, die vorzeitig abgeschlossen werden, doch stattfinden müssen.

Kritik, weil sie das Risiko einer Ansteckung eingehen

Im Leserbrief will die Thurgauer Klasse darauf aufmerksam machen, dass sie sich durch diesen Entscheid ungerecht behandelt fühlt. Dort heisst es, dass die meisten dieser Schüler in der Pflege arbeiten. Gerade während der Coronakrise hätten sie viel zu tun. Ausserdem gebe es seit dem 13. März keinen Präsenzunterricht mehr. Die Prüfungsvorbereitung finde über Online-Unterricht statt.

Eine der Schülerinnen, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, erklärt auf Anfrage:

«Einzeln mit den Lehrern Fragen zu klären oder Aufgaben zu repetieren, war kompliziert, weil wir im Schichtbetrieb arbeiten und es schwierig war, Termine zu finden.»

Die Lernenden haben zudem bei der Arbeit täglich Kundenkontakt und viele arbeiten mit Menschen aus der Risikogruppe zusammen. Sie seien dem Risiko ausgesetzt gewesen, sich während der Abschlussprüfung anzustecken und den Virus dann in ihre Ausbildungsbetriebe zu tragen. Im Leserbrief heisst es: «Unserer Meinung nach ist es ungerecht, dass sich nur die Klassen der berufsbegleitenden BMS dieser Gefahr aussetzen müssen, und alle anderen, die dieses Jahr abschliessen und meist nebenbei nicht arbeiten, nicht.»

Während der Prüfung seien die Schüler jeweils zu viert in einem Zimmer gesessen. Die Sprecherin der Klasse sagt:

«Masken und Desinfektionsmittel wurden uns dort zur Verfügung gestellt.»

Die Klasse habe sich beim Bildungszentrum nach alternativen Möglichkeiten erkundigt und sei darauf verwiesen worden, dass es Bundesvorgabe sei. Auch die Klassenlehrerin habe sich für die Schüler eingesetzt. Trotzdem habe sie die Prüfung durchführen müssen.

Verschiebung hätte Nachteile gebracht

Die Rektorin des Bildungszentrums für Wirtschaft in Weinfelden, Renate Stieger-Bircher, bestätigt, dass die Klassenlehrerin und eine Mutter auf die Schulleitung zugekommen sind. Beiden habe man erklärt, dass die Schutzmassnahmen des Bundes bei den Prüfungen ohne Probleme eingehalten werden können. Auch musste die Schule gemäss der Covid-19-Verordnung des Bundes diese vorgezogenen Prüfungen durchführen, sie hätte sie nur um einige Wochen verschieben können. Der jetzige Zeitpunkt biete aber nur Vorteile, betont Stieger:

«Sonst hätten die Lernenden den Prüfungsdruck den ganzen Sommer über und müssten sich ohne Unterricht darauf vorbereiten.»

Renate Stieger-Bircher.

Auch andere Klassen und Lernende mussten in diesen Tagen Prüfungen ablegen – auch in anderen Berufsfachschulen, wie die Rektorin sagt. Die Thurgauer Schulen hätten gerne alle BM-Prüfungen trotz Corona durchgeführt – analog zu den Maturaprüfungen an den Kantonsschulen. Stieger sagt: «Das wäre trotz der Schutzmassnahmen kein Problem gewesen.»

Marcel Volkart, Chef des kantonalen Amts für Berufsbildung und Berufsberatung, hat Verständnis für das Anliegen der Klasse, da es unter anderem wegen den unterschiedlichen Zuständigkeiten viele Vorschriften im Bereich der Abschlussprüfungen gibt. Die Berufsfachschulen müssten sich dabei an den entsprechenden Bundesvorgaben orientieren.

Marcel Volkart.



Auch Volkart weist in einer Stellungnahme darauf hin, dass solche Teilprüfungen gemäss den Hygienevorschriften durchgeführt werden. In diesem Fall betreffe es elf Schüler, die auf drei Schulzimmer verteilt wurden. Das sei nicht das gleiche wie bei den abgesagten BM-Abschlussprüfungen.

Die betroffenen Klassen seien kurz nach dem Entscheid des Bundesrates Ende April über die Durchführung der Prüfungen informiert worden. Inhaltlich hätten sich die Aufgaben am vermittelten Stoff unter Berücksichtigung der besonderen Umstände der Coronapandemie orientiert.