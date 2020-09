«Wir durften selten so viel Französisch sprechen wie in diesem Sommer»: Romands kurbeln im Coronasommer den Tourismus in der Ostschweiz an Schweizer haben im Sommer tatsächlich in der Schweiz Ferien gemacht. Auch in der Ostschweiz belegen das Zahlen. In Kanton Appenzell Innerrhoden ist im Juli gar ein Plus von 46 Prozent bei den Logiernächten zu verzeichnen. Auch der September habe vielversprechend begonnen, sagen Ostschweizer Touristiker. Sebastian Keller 15.09.2020, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Bodensee – hier bei Arbon – ist ein schlagendes Verkaufsargument für den Ostschweizer Tourismus. Bild: Andrea Stalder, 10. August 2020

«Wir hatten einen Wahnsinnsjuli», sagt Guido Buob, Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus AI. Das schlägt sich in den Zahlen nieder: 46 Prozent mehr Logiernächte als im Vorjahr verzeichnet der Kanton im Juli 2020. Das ist die steilste Kurve aller 26 Kantone. Was Buob besonders freut: «Es waren vor allem Gäste da, die länger geblieben sind.»

Als Grund nennt er das eine Wort: Corona. «Wir müssen auch ehrlich sein», sagt Buob, «Schweizer hatten im Juli auch kaum Alternativen.» Er geht davon aus, dass bis zu 40 Prozent der Gäste aus der Westschweiz angereist sind. Das kann der Touristiker mit Zahlen belegen.

Guido Buob, Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus AI. Bild: PD

Gäste, die mehr als drei Nächte buchen, erhalten die Hin- und Rückreise mit Bahn und Bus geschenkt. Dieses Angebot hatte die Tourismusorganisation im Zuge der Klimadebatte aufgegleist.

Bislang machten 1200 Gäste davon Gebrauch. Buob:

«Ein Drittel davon kam aus der Westschweiz.»

Dass Romands das Appenzellerland entdeckt haben, höre er von Gastronomen und Ladenbesitzer: «Sie erzählen, dass sie wieder ihr Französisch ausgraben mussten.»

Thurgauer Campingplätze sind ein Renner

Auch im Thurgau sind die Zahlen besser als vor einem Jahr. Auf den Campingplätzen zwischen Bodensee und Hörnli wurde gar so viel übernachtet wie nie zuvor: 49'319 Logiernächte wurden im Juli 2020 gezählt, was einem Plus von 30 Prozent entspricht. Diese Zahlen machte die Thurgauer Dienststelle für Statistik publik.

Rolf Müller, Geschäftsführer von Thurgau Tourismus. Bild: Donato Caspari

«Wir hatten bereits 2019 einen Rekordjuli», sagt Rolf Müller, Geschäftsführer von Thurgau Tourismus. «Dass dieser nochmals – und das in diesem Ausmass – übertroffen wurde, ist einfach nur sensationell.» 88 Prozent der Campinggäste hatten ein Schweizer Kennzeichen. Auch in der Hotellerie haben die Schweizer zumindest teilweise das Ausbleiben ausländischer Gäste kompensiert.

Gegenüber dem Vorjahr sind die Juli-Zahlen im Thurgau um 5,8 Prozent gestiegen. Müller gesteht ein:

«Insgeheim hatte ich mir sogar noch eine grössere Steigerung erhofft.»

Doch die Zahlen seien Ausdruck der Situation in der Thurgauer Hotellerie: Hotels am Bodensee und Übernachtungsbetriebe mit Freizeitangeboten profitieren, Seminarhotels und solche, die auf Geschäftsreisende ausgerichtet sind, leiden. «Wir haben zwar wieder Anfragen für Seminare», sagt Müller.

Reka-Feriendorf in Urnäsch war immer ausgebucht

Im Vergleich zum Juli vor einem Jahr verzeichneten die Hotels in Appenzell Ausserrhoden bei den Logiernächten ein Plus von 30 Prozent. Andreas Frey spricht von einem «erfreulichen Bild». Der Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus AR betont aber, dass die Logiernächte-Statistik nur die halbe Geschichte erzähle.

Andreas Frey, Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus AR Bild: PD

So finden sich die Zahlen zu Ferienwohnungen und Campingplätzen nicht in dieser Statistik. Doch gerade in Ausserrhoden sei dies wegen des Reka-Feriendorfs in Urnäsch relevant. Das Ressort generiere im Jahr über 50000 Logiernächte. Frey weiss:

«Es war den Sommer durch komplett ausgebucht.»

Für den Touristiker ist nicht nur die nackte Statistik relevant. «Es kommt auf die Wertschöpfung pro Gast an.» Auch wenn noch keine verlässlichen Werte vorliegen, bekommt Frey einzelne Einschätzungen zu Ohren. «Restaurants sagen, dass das A-la-carte-Geschäft gut lief.» So gönnten sich die Gäste auch mal eine teurere Flasche Wein.

Im Gegensatz zu den grossen im Geschäft – Wallis, aber auch Graubünden – hat die Ausserrhoder Tourismusorganisation Werbung und Marketing bewusst zurückgefahren. «Damit wir Mittel für die Zwischensaison haben.» Trotz der sonnigen Sommerstatistik verhehlt Andreas Frey nicht: Die Einbussen im Frühling konnten nicht wettgemacht werden.

Keine höheren Zahlen im Kanton St.Gallen

Als einziger Kanton sind in St.Gallen die Zahlen von Juli 2020 tiefer als vor einem Jahr. Sie gingen um fast acht Prozent zurück, wie Statistik des Bundes zeigt. Doch im touristisch fragmentierten Kanton sind die Entwicklungen unterschiedlich.

Christian Gressbach, Geschäftsleiter Toggenburg Tourismus. Bild: PD

Beispiel Toggenburg: «Im April, Mai und Juni lief nicht viel», sagt Christian Gressbach, Geschäftsführer von Toggenburg Tourismus. Im Juli resultierte ein Plus von 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In der Kerngemeinde Wildhaus-Alt St.Johann gar ein Zuwachs von acht Prozent. Gressbach sagt:

«Es kamen auch viele Tagesgäste – auch aus dem Thurgau.»

Auch Ferienwohnungen waren beliebt. «Die 32 Objekte, die wir betreuen, waren über Wochen ausgebucht.»

Markenzeichen des Toggenburgs: Die Churfirsten. Bild: Urs Bucher, 23. November 2018

Beim Gästesegment sieht es im Toggenburg ähnlich aus wie in den anderen Ostschweizer Regionen. «Wir hatten fast 90 Prozent Schweizer Gäste», sagt Christian Gressbach. «Wir durften selten so viel Französisch sprechen wie in diesem Sommer.»

Der September hat vielversprechend begonnen

Was erwarten die Ostschweizer Touristiker vom Herbst? Christian Gressbach stand am Sonntag an einer Strasse im Toggenburg: «Es waren so viele Autos talabwärts unterwegs wie an einem super Wintertag.» Von daher sieht es nach einem güldenen Herbst aus.

Doch vor den Winter – der Hauptsaison im Toggenburg – setzt er grosse Fragezeichen. «Es wird entscheidend sein, welche Einschränkungen gelten», sagt Gressbach und denkt dabei etwa an Vorgaben bezüglich Maskentragen in Bergbahnen.

Bergregionen könnten von Verunsicherung profitieren

Noch vor dem Sommer hiess es: Schweizer machen Sommerferien in der Schweiz, dafür Herbstferien im Ausland. Das schickt Andreas Frey, Ausserrhoden, voraus. Doch diese Devise schmilzt wie eine Glace in der Herbstsonne.

«Die Leute sind verunsichert, was das Ausland betrifft, weshalb wir als Bergregion profitieren könnten.»

Auch wenn er keine Buchungszahlen kennt, vernimmt er positive Signale: So zählte die Website der Tourismusorganisation im August 55 Prozent mehr Besucher als vor einem Jahr. Ein Herumschnuppern auf der Website mündet bestenfalls in einer Buchung.

Grosse Hoffnungen in den Oktober

Rolf Müller sagt für den Thurgau: «Wir konnten im September gut starten.» Auch in den Oktober setze er grosse Hoffnungen. Als grossen Wermutstropfen bezeichnet Müller die Schifffahrt: Diese hat wegen der eingebrochenen Passagierzahlen das Angebot drastisch reduziert. Müller sagt:

«Aus Sicht unserer Gäste ist dieser Schritt nicht zu begrüssen.»

Die Schifffahrten stellen in der Vier-Länder-Region ein zentrales Element des Erlebnisses dar. Wenngleich er betont, dass er um den ökonomischen Druck wisse, der auf den Schifffahrtsgesellschaften laste.

Herumstudieren an Angeboten für die «absolute Nebensaison»

«Wir werden einen sensationellen September erleben», sagt Guido Buob für Innerrhoden. Auch für den Oktober ist er optimistisch. Doch sie würden bereits an Angeboten für den Winter herumstudieren. In Innerrhoden sind die Wintermonate eine «absolute Nebensaison». «Nun sehen wir Potenzial: Ruhe, Zeit, Genuss.»

«Wir werden einen sensationellen September erleben», sagt Guido Buob vom Appenzellerland Tourismus AI. Bild: PD/appenzell.ch

Doch Corona ist noch nicht ausgestanden. «Es könnte kehren», sagt Buob. Fatal wäre, wenn ein Betrieb wegen eines Coronaausbruchs schliessen müsste. Das könnte sich negativ auf die ganze Region auswirken.

Doch neben der Pandemie lässt sich eine weitere Variabel nicht beeinflussen: Das Wetter. «Es spielt im Herbst eine noch grössere Rolle», sagt Andreas Frey. Die anderen Ostschweizer Touristiker pflichten ihm bei.