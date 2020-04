Der Thurgauer Wirtepräsident zur fehlenden Perspektive für die Beizen: «Wir brauchen ein Datum»

Wegen Corona geschlossen. Wirtepräsident Ruedi Bartel stört sich, dass der Bundesrat für seine Branche keinen Fahrplan vorgibt. Im Interview in seiner derzeit geschlossenen «Krone» verrät er zudem, was er am ersten Tag serviert, wenn das Restaurant wieder offen ist.

Interview: Sebastian Keller und Silvan Meile 17.04.2020, 17.14 Uhr