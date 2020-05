Multimedia-Story Diskussion um Windkraft im Thurgau – zwischen Energiewende und Landschaftsschutz Bild: ©DesignConnection Nach sechs Jahren Hin und Her und erheblichem Widerstand sollen sechs Windenergiegebiete definitiv in den kantonalen Richtplan aufgenommen werden. Was nur der erste Schritt auf einem langen Weg wäre, sorgt in der Politik, in der Bevölkerung und unter Experten für Gesprächsstoff. Stefan Marolf 04.05.2020, 18.00 Uhr Drucken Teilen

Am Mittwoch ist es soweit: Der Grosse Rat des Kantons Thurgau entscheidet über die Richtplanänderung Windenergie. Aus der Bevölkerung sind während der öffentlichen Bekanntmachung über 1500 Eingaben an den Kanton gelangt. Gegner haben sich in Vereinen organisiert. Und trotzdem: Der Grosse Rat kann mit einem Ja zur Richtplanänderung die raumplanerischen Voraussetzungen für Windparks im Thurgau schaffen.

«Der Entscheid wird so oder so nicht überall auf Begeisterung stossen», sagt der Thurgauer Energiedirektor Walter Schönholzer im Vorfeld der Grossratsdebatte. Er sagt aber:

«Mit einem Nein verbauen wir uns die Chance, in Zukunft genügend eigene Energie zu produzieren.»

Ganz anders sieht das Rainer Krein. Der Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie mit eigener Praxis in Kreuzlingen ist Präsident des Vereins «Freie Landschaft Thurgau». Damit steht er an der Spitze des Widerstandes.

«Die Natur im Kanton hat einen hohen Wert, der durch den Bau von Grosswindanlagen gefährdet wird.»

Das Gebiet Braunau-Wuppenau ist das Zentrum des Widerstandes gegen die Windenergie. Die Bevölkerung der beiden Gemeinden befürchtet unter anderem Wertverluste von Immobilien. Diese Einschätzung teilt Windenergie-Kritiker Rainer Krein. Der Kanton habe eine Studie in Auftrag gegeben, um die Auswirkungen von Windparks auf Immobilienwerte zu untersuchen. Die Studie habe die Bedenken nicht beseitigen können.

Krein schätzt den Wertverlust der Immobilien in der Nähe von Windparks auf bis zu vierzig Prozent. Die kantonale Abteilung für Energie stimmt dieser Darstellung teilweise zu: Die Datengrundlage der Untersuchung sei für statistisch belegbare Aussagen tatsächlich zu klein, relevante Wertminderungen könne man aber ausschliessen.

Zu den Befürchtungen rund um Wertverluste kommen Sorgen um die Gesundheit. «Die Windlobby blockiert dieses Thema und dementiert die gesundheitlichen Folgen und Risiken der Windenergie auf ganzer Ebene», sagt Rainer Krein und gibt zu bedenken: «Diverse Studien weisen auf Probleme mit Infraschall hin.»

Windenergieexperte Thomas Volken von der kantonalen Abteilung Energie beschwichtigt: «Wissenschaftliche Quellen zeigen, dass Infraschall ab 300 Meter Entfernung zu einem Windrad nicht mehr wahrnehmbar ist und damit keine Gefahr darstellt.» Zudem habe man bereits Erfahrung mit Leuten, die in der Nähe von Windrädern leben. Rainer Krein beruhigt das nur bedingt:

«Wir würden zu Versuchskaninchen, wenn sich die heute schon erkannten Folgen und Risiken in Zukunft bestätigen.»

Im Namen der Energiewende

Einer der Hauptgründe für die angestrebte Richtplanänderung ist der beschlossene Ausstieg aus der Atomenergie. Für Thomas Volken ist die Windkraft ein wichtiger Bestandteil im atomfreien Strommix. Sie könne gemäss Windpotenzialstudie 2014 künftig 10 bis 15 Prozent des Thurgauer Strombedarfs decken.

Dieses Resultat wurde 2018 in einer Neubeurteilung bestätigt. «Wir haben zwei Windenergiegebiete gestrichen und trotzdem ein vergleichbares Potenzial», erklärt Volken. Der Grund dafür: «Die Anlagen haben sich weiterentwickelt. Sie wurden effizienter und die Rotorflächen grösser.»

Windenergie-Kritiker Krein zweifelt die hohen Zahlen an und bemängelt, das Potenzial sei mit dem heutigen Stromverbrauch berechnet worden. Ausserdem gehe der Kanton vom Maximum der möglichen Windenergieanlagen aus. Thomas Volken bestätigt diese Vermutung. Er gibt zu:

«Die Stabilisierung des Stromverbrauchs ist eine Herausforderung, da zunehmend fossile Energieträger ersetzt werden müssen.»

Der heutige Verbrauch von 1650 Gigawattstunden für den ganzen Kanton dürfte laut Volken künftig kaum zu halten sein. Zur Berechnung des Potenzials ging der Kanton Thurgau 2018 von bis zu 33 Anlagen im Kanton aus. Im ergänzenden Bericht zur Richtplanänderung ist allerdings vermerkt, dass 3 bis 15 der bis zu 200 Meter hohen Windenergieanlagen eher realistisch seien.

Streit um Alternativen

Neben der Windkraft sollen im Thurgau auch die Photovoltaik und die Geothermie helfen, den Strommix erneuerbarer zu machen. Die Abteilung für Energie hat errechnet, dass die Photovoltaik über 1000 Gigawattstunden Strom liefern und damit fast zwei Drittel des heutigen Bedarfs decken könnte.

Zum Vergleich: Das maximale Potenzial der Windenergie liegt bei rund 200 Gigawattstunden. Für Rainer Krein ist der Fall damit sonnenklar: «Solarenergie ist für den Thurgau eindeutig die bessere Lösung.» Die Balance zwischen Schaden und Nutzen sei bei der Photovoltaik eher gegeben als bei der Windenergie.

Für die Geothermie schätzt der Kanton ein Potenzial von rund 360 Gigawattstunden. Dafür sei der Thurgau noch nicht bereit, gibt Thomas Volken zu bedenken: Gerade sei im Jura wieder ein Projekt eingestampft worden. «Geothermie-Projekte müssen zuerst die nötige Akzeptanz in der Bevölkerung finden.»

Auch bei der Solarenergie sieht er gewichtige Nachteile: «Photovoltaik-Strom fällt zu drei Vierteln im Sommerhalbjahr an.» Das Problem sei der Winter. In den kalten Monaten muss die Schweiz traditionell Strom importieren. Volken sieht die Windenergie als Teil der Lösung: «Sie liefert zwei Drittel der Produktion im Winterhalbjahr – genau dann, wenn die Photovoltaik weniger beiträgt.»

Auch eine Frage der Rentabilität

Bis 2022 gilt für Windstrom eine festgelegte Einspeisevergütung. Wie die Unterstützung danach aussieht, ist heute unklar. «Momentan steht auf Bundesebene eine Einmalvergütung im Sinne einer Investitionshilfe zur Diskussion», sagt Energieexperte Thomas Volken.

Rainer Krein glaubt indes nicht, dass sich Windkraft finanziell lohnt. Er rechnet vor: «Das Windkraftwerk Haldenstein in Chur hat 2017 für Strom im Wert von rund 200'000 Franken dank der Einspeisevergütung knapp 900'000 Franken erhalten.» Für Krein ist das ein klares Zeichen dafür, dass Windkraft nur mit grosszügiger Unterstützung funktionieren kann.

Im Landkreis Konstanz war trotz dieser Zweifel ein Projektant bereit, in drei Windräder zu investieren. Der Windpark Verenafohren an der Grenze zum Kanton Schaffhausen produziert seit drei Jahren rund 20 Gigawattstunden Strom pro Jahr und versorgt damit etwa 20'000 Personen.

Das Beispiel Verenafohren zeigt: Der Betrieb eines Windparks ist in Gebieten wie dem Thurgau möglich. Für Rainer Krein überwiegen allerdings die Gegenargumente: «Es geht um uns und um die Landschaft, in der wir leben. Ich hoffe, dass am Ende die Vernunft vor Ideologie und Profitinteresse steht.»

Regierungsrat Walter Schönholzer ist vom Gegenteil überzeugt: «Wenn es uns ernst ist, den Herausforderungen rund um den Klimawandel zu begegnen, brauchen wir ein Ja zur Richtplanänderung.»

Dieser Beitrag ist im Rahmen eines Berufspraxis-Moduls an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) entstanden. Der Autor Stefan Marolf studiert Kommunikation mit Schwerpunkt Journalismus im vierten Semester. Der 22-Jährige ist in Müllheim geboren und lebt dort.