Widerstand gegen Windräder in Thurgauer Nachbarschaft

Energiewende Gemeinden machen Aufstand gegen Windkraft Der Gemeinderat von Hemishofen weigert sich, der Gemeindeversammlung eine Zonenplanänderung mit einer Windenergiezone vorzulegen. Dabei ist die Windenergie erledigt, wenn die Gemeindeversammlung ablehnt. Das ist auch im Thurgau so. Thomas Wunderlin Jetzt kommentieren 17.02.2022, 16.51 Uhr

Die Hemishofer Windräder sind in der Visualisierung der Initianten vom Thurgau aus zu sehen: Blick über Stein am Rhein. PD

In der Visualisierung der Gegner wirken die Windkraftanlagen dominanter: Aussicht von Klingenzell. PD

Vom Dorf Hemishofen aus würde man die vier Windräder auf dem Chroobach nicht sehen. Dennoch will man in Hemishofen nichts von einer Windenergieanlage auf dem bewaldeten Hügel am andern Ende der Gemeinde wissen.

47 der 48 Teilnehmer der Gemeindeversammlung vom 24. November entschieden kurzerhand, einen Kredit aus dem Budget zu streichen, der zur Festlegung eines Windenergiegebiets gedacht war.

Nützen wird es nicht viel. Die Schaffhauser Regierungspräsidentin hat Hemishofen per Einschreiben aufgefordert, bis Ende Februar die Nutzungsplanung an die Hand zu nehmen, wie die «Schaffhauser Nachrichten» berichten. Sonst mache es der Kanton selber – auf Kosten der Gemeinde.

Auf der andern Rheinseite, im thurgauischen Wagenhausen, würde man die Windenergieanlage sehen. Der Wagenhauser Gemeindepräsident Roland Tuchschmid wehrt sich jedoch nicht dagegen:

Roland Tuchschmid, Gemeindepräsident Wagenhausen. PD

«Mit den drei, vier Rädli habe ich kein Problem. Irgendwoher müssen wir den Strom haben, wenn wir kein neues AKW wollen.»

Hemishofen argumentiere «mit dem Wald, der drauf geht», sagt Tuchschmid. Er sei grad selber am Holzen: «Ich hatte viele Käfer, das sieht jetzt auch nicht gut aus. Aber der Wald wächst wieder. In zwanzig Jahren sind viele Jungbäume nachgewachsen.»

Der Axpo gehöre in Rheinklingen, Gemeinde Wagenhausen, ein Stück Land, das einst im Hinblick auf den Bau eines AKW gekauft wurde. «Ein AKW wäre auch ein grosser Eingriff», sagt Tuchschmid, «und es stünde auch nahe bei Hemishofen.»

Thurgauer Abteilung Energie zuständig

Die Elektrizitätswerke von Kanton und Stadt Schaffhausen wollen in Hemishofen vier Windräder mit einer Nabenhöhe von 130 Metern und einem Rotordurchmesser von 138 Metern errichten. Der Standort Chroobach liegt unmittelbar an der Grenze zu Deutschland.

Die Thurgauer EKT-Holding ist indirekt am Projekt beteiligt, da sie am EKS eine 15-Prozent-Beteiligung hält. Involviert ist auch die Abteilung Energie im Thurgauer Departement für Inneres und Volkswirtschaft, da sie im Mandat die Energiefachstelle des Kantons Schaffhausen führt.

Beidseits der Grenze Die Schaffhauser Gemeinde Hemishofen hat zwar nur 471 Einwohner. Mit einer Fläche von 7,89 Quadratkilometer ist sie aber geografisch grösser als das benachbarte Stein am Rhein, wo 3561 Einwohner auf 5,78 Quadratkilometer leben. Das Gebiet von Hemishofen erstreckt sich vom Rhein fast vier Kilometer Luftlinie nach Norden bis zur geplanten Windenergiezone im Chroobach. Gleich jenseits der Landesgrenze auf dem Gemeindegebiet von Öhningen hat auch die Landesregierung von Baden-Württemberg zwei Standorte für Windkraftanlagen vorgesehen, nämlich in den Gemarkungen Langenmoos und Bühlharz. Grüne und CDU haben sich laut «Südkurier» in ihrem Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass in Baden-Württemberg die Voraussetzungen für den Bau von 1000 neuen Windkraftanlagen geschaffen werden. (wu)

Der stellvertretende Leiter, Thomas Volken, weist darauf hin, dass der kantonale Richtplan vom Kantonsrat bereits 2018 mit deutlicher Mehrheit genehmigt worden und damit behördenverbindlich sei.

Thomas Volken, Abteilung Energie. Nana Do Carmo / Tz

Die Genehmigung des Bundes sei 2019 erfolgt: «Diese Zeit müsst eigentlich genügen, um den Zonenplan auszuarbeiten und zur Abstimmung vor die Gemeindeversammlung zu bringen.» Das Projekt verfüge über eine energiepolitische Legitimation:

«Die Investoren haben einen Anspruch darauf, dass es irgendwann an die Hand genommen wird. Wenn die Gemeindeversammlung aber nein sagt, ist das Projekt wahrscheinlich politisch beendet.»

So wie es in Hemishofen aussieht, wird die Gemeindeversammlung die Zonenplanänderung klar ablehnen, wenn diese zur Abstimmung kommen sollte. Weshalb ist es in dieser Situation sinnvoll, dass der Gemeinderat diese Planung überhaupt an die Hand nimmt?

Thomas Volken antwortet: «Der kantonale Richtplan ist behördenverbindlich. Die Gemeinde hat also einen klaren Auftrag. Der Kantonsrat hat Ende 2018 mit klarer Mehrheit Ja gesagt zur Richtplanänderung Windenergie. Wie die Gemeindeversammlung zum Zeitpunkt xy abstimmen wird, ist nicht bekannt.»

Falls jedoch umgekehrt eine Gemeindeversammlung die Zonenplanänderung für ein Windenergieprojekt genehmige, könnten Betroffene Einsprache erheben. «Die meisten Fälle gehen ans Bundesgericht», sagt Volken.

Dieses habe in den letzten Fällen für das Projekt entschieden, wobei manchmal gewisse Abstriche vorgenommen werden müssten. So seien auf dem Grenchenberg wegen eines Falkenpaars nur 4 statt 6 Turbinenstandorte als realisierbar beurteilt worden.

Optimismus bezüglich Thundorfer Projekt

Dieselbe Rechtslage wie im Kanton Schaffhausen gilt laut Volken für die drei im Thurgauer Richtplan festgesetzten Windenergiegebiete. «Es ist sicher nicht einfach, die Bevölkerung von der Notwendigkeit des Zubaus erneuerbarer Energien wie Windenergie zu überzeugen. Ich bin aber optimistisch, etwas zu erreichen.»

Aktuell ist das Projekt in Thundorf, das vom EKZ vorangetrieben wird. Derzeit werde die Voruntersuchung zur Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht. «In Thundorf ist eine neutrale, offene Haltung der Behörden zu spüren», sagt Volken, «anders als in Hemishofen.»

Beim Windenergiegebiet Seerücken prüft derzeit die Unesco, ob Windräder das Welterbe Reichenau beeinträchtigen würden.

Auf dem Hombärg zwischen Braunau und Wuppenau hatten die Genfer Stadtwerke ein Interesse angemeldet. «Das ist Stand-by im Moment», sagt Volken. Ein konkretes Projekt gebe es nicht, über das die Gemeindeversammlungen von Wuppenau und Braunau entscheiden könnten.

