Windpark Thundorf: Feuer im Dach statt Wind in den Turbinen

Windenergie Feuer im Dach statt Wind in den Turbinen: Dem Windpark Thundorf weht ein eisiger Wind entgegen – der Kanton bleibt unbeirrt Um die Realisierung eines Windparks auf dem Wellenberg bei Thundorf tobt ein heftiger Streit zwischen Befürwortern und Gegnern. Die Gegner sehen darin eine Verschandelung der Landschaft, die Befürworter eine Lösung zur Mithilfe beim Mildern der Energielücke im Winter. Ein Streitgespräch zwischen dem Regierungsrat sowie der Freien Landschaft Schweiz und der Freien Landschaft Thurgau. Hans Suter 21.07.2022, 05.00 Uhr

Begrüssung zum Streitgespräch im Verwaltungsgebäude in Frauenfeld: von links Thomas Volken, Fachspezialist Windenergie von der Abteilung Energie, Regierungsrat Walter Schönholzer, Marco Zimmerman, Vorstandsmitglied Freie Landschaft Thurgau, und Elias Meier, Präsident des Verbands Freie Landschaft Schweiz. Ralph Ribi

Im kantonalen Richtplan sind drei Gebiete als mögliche Standorte für Windräder bezeichnet: Thundorf, Wuppenau/Braunau und Salen-Reutenen. Für Thundorf liegt ein konkretes Projekt des Zürcher Energieversorgers EKZ vor. Dieses sieht auf dem Wellenberg einen Windpark mit acht Turbinen und einer Jahresproduktion von rund 80 Gigawattstunden (GWh) vor, was laut EKZ den Strombedarf von etwa 18000 Haushaltungen decken könnte.

Gegner sehen die Lösung in der Solarenergie

Es bläst aber noch längst kein Wind in die Turbinen – dafür ist mächtig Feuer im Dach. Warum, zeigt sich in einem von diesem Medium initiierten Streitgespräch zwischen dem Kanton Thurgau als Bewilligungsbehörde und dem Verein Freie Landschaft Thurgau (FLTG) als Gegnerin der Windenergie. Auf der befürwortenden Seite stehen Regierungsrat Walter Schönholzer als Volkswirtschafts- und Energiedirektor und Thomas Volken als Fachspezialist Wind­energie der Abteilung Energie, auf der gegnerischen Seite Elias Meier, Präsident des Verbands Freie Landschaft Schweiz, und Marco Zimmermann, FLTG- Vorstandsmitglied.

Marco Zimmerman, Vorstandsmitglied Freie Landschaft Thurgau, und Elias Meier, Präsident Verband Freie Landschaft Schweiz. Ralph Ribi

«18'000 Haushalte ist eine Propagandazahl. In Tat und Wahrheit sind es null Haushalte, weil die Turbinen nur dann Strom liefern, wenn es windet», sagt Elias Meier. Die Schweiz sei im europäischen Netz eingebunden. Wenn es in der Schweiz Wind habe, so habe es auch viel Wind in Europa, also könne die Schweiz importieren. Sein Fazit:

«Wer Ja zu Windkraftwerken sagen will, muss auch Ja sagen zu kurzfristigen neuen Gaskraftwerken, die dann Strom liefern, wenn es nicht windet.»

Die Lösung des Stromproblems sieht Meier in der Fotovoltaik, die seines Erachtens vollflächig und dringlich ausgebaut werden muss. «Thundorf hat ein Potenzial von 145 GWh durch Solarstrom auf Dächern, davon allein im Winter 30 GWh. Das ist mehr, als der Windpark im Winter produzieren könnte.» Würde man auch an Fassaden sowie mit Solarthermie Energie gewinnen, sieht Meier für Thundorf ein Solarpotenzial von 192 GWh. «Das ist fast fünfmal so viel Energie, wie der Windpark produzieren könnte.» Und das ohne Beeinträchtigung der Landschaft und Biodiversität.

Park könnte 14 Prozent des Haushaltsstroms decken

Regierungsrat Walter Schönholzer und Thomas Volken, Fachspezialist Windenergie von der Abteilung Energie. Ralph Ribi

Energiedirektor Walter Schönholzer widerspricht. Der Verband unabhängiger Energieerzeuger weise für Thundorf ein theoretisches Potenzial von rund 24'000 kWp aus, was rund 22 GWh im Jahr entspreche. «Im Winterhalbjahr würde der Beitrag der Solarstromanlagen rund 5,5 GWh betragen, von November bis Januar fällt ihr Beitrag noch wesentlich bescheidener aus», sagt Schönholzer. Von diesen 22 GWh Potenzial nutze die Gemeinde Thundorf heute etwas über 6 Prozent.

«Nur der Mix von alternativen Energien führt uns zum Ziel.» Sorge bereiten ihm die Versorgungssicherheit, der steigende Verbrauch, der Wegfall der Atomkraftwerke und der Klimawandel. Zudem:

«Der Import ist schon jetzt nicht gewährleistet und die Winterstromlücke bereits Tatsache.»

Und er widerspricht Meier: «80 GWh Strom vom Windpark Thundorf pro Jahr sind nicht nichts!» Diese Menge entspreche 14 Prozent des Stroms, der in Thurgauer Haushalten verbraucht werde.

Zum Vergleich: Alle Wasserkraftwerke im Kanton Thurgau zusammen hätten vergangenes Jahr 49 GWh Strom produziert. Die Fotovoltaikanlage der Firma Nüssli in Hüttwilen mit einer Fläche von 8000 Quadratmetern liefere pro Jahr 1,4 GWh Strom. Wichtig sei, dass die Windenergie rund zwei Drittel der jährlichen Stromerzeugung im Winterhalbjahr liefere.

Meier prophezeit einen Wertverlust der Immobilien

Dem können die Gegner wenig abgewinnen. «Der Windpark Thundorf ist in meinen Augen das schlimmste Windenergieprojekt der Schweiz», sagt Elias Meier, und Marco Zimmermann nickt. Alle acht Windturbinen sollen «mitten im Wald» gebaut werden. Durch die Industriezone mit den gigantischen ­drehenden Türmen würden die Liegenschaftspreise auf und rund um den Wellenberg massiv sinken. «Wir rechnen mit einem Schaden für die Bevölkerung von über 100 Millionen Franken, sollte der Windpark ­realisiert werden», sagt Meier. «Darunter leiden junge Familien, Rentnerinnen und Rentner sowie alle anderen Hauseigentümer, deren Hypotheken nicht mehr gedeckt werden können.» Davon betroffen seien vor allem Thundorf, Felben-Wellhausen, Mettendorf, Hüttlingen, Pfyn und dann natürlich Frauenfeld.

«Seriöse Studien aus Deutschland und England aus den Jahren 2015 und 2019 zeigen, dass rund um einen Windpark alle Liegenschaften zwischen 2 und 30 Prozent an Wert verlieren, je nach Lage und Zustand.»

Dass die Preise in der Region um Thundorf in den vergangenen zwölf Jahren trotz öffentlicher Bekanntmachung eines möglichen Windparks bis zu 50 Prozent und mehr gestiegen sind, ist für Meier und Zimmermann unerheblich.

Windturbine auf der Rengg bei Entlebuch. Pius Amrein/NLZ

(6. März 2015)

«Die Bevölkerung teilt sich in zwei Teile»

An jeder Turbine mit einer Mast-/Nabenhöhe von 166 Metern rotieren drei Windblätter von je 80 Metern Länge. Die ­Gesamthöhe samt Rotorblatt beträgt somit 246 Meter, die maximal zulässige Höhe 260 Meter. So steht es im Projektbeschrieb für Thundorf. Welche Nachteile bringt ein solches Bauwerk für wen? «Der Schaden am Wald und Erholungsgebiet ist gross», sagt Meier. «Acht Fussballfelder Wald müssen gerodet werden.» Dass dabei Hunderte Vögel und Fledermäuse pro Jahr sterben, das Ökosystem des Walds zerstört und die Bevölkerung durch Lärm und Schattenwurf belästigt würden, seien weitere schwere Nachteile. «Schliesslich teilt sich die lokale Bevölkerung in zwei Teile, in Befürworter, die Geld verdienen oder die sich von Windturbinen ein gutes Gewissen erhoffen, und Gegner, die um ihr Eigentum, um ihre Gesundheit und um die Biodiversität fürchten. Das spaltet die Gesellschaft.»

«FLTG ist grundsätzlich gegen Windkraftanlagen»

Walter Schönholzer dreht den Spiess um. Nicht das Projekt an sich, sondern die Art und Weise, wie die FLTG informiere, spalte die Gesellschaft. Es liege auf der Hand, dass ein solches Thema kontrovers diskutiert werde. «Deshalb braucht es faire, faktenbasierte Informationen.» Genau das spricht Schönholzer den Gegnern aber ab. Der Verein setze sich in den Statuten zum Ziel, den Bau und Betrieb einer Windkraftanlage oder eines Windturbinenparks zu verhindern. «Am Schluss geht es um die Veränderung der Landschaft», räumt Schönholzer ein. «Windenergieanlagen sind gross und stehen an exponierten Stellen. Ob man das gut oder schlecht findet, ist subjektiv.» Die Landschaft sei aber nicht statisch. Sie habe sich aufgrund der Bedürfnisse des Menschen immer verändert. Und sie verändere sich auch, «wenn wir nichts tun», zum Beispiel durch den Klimawandel. Den Vorwurf, es würde unnötig viel Wald geopfert, kontert Schönholzer mit einem Hinweis auf die Gesetzgebung:

«Es gibt kaum etwas in der Schweiz, das so gut geschützt ist wie der Wald. Wo Wald gerodet wird, muss eine Wiederaufforstung andernorts erfordern.»

Konsens ausgeschlossen – ausser bei AKW

Wie könnte ein Konsens aussehen zwischen Freie Landschaft Schweiz und einem Anlagenbetreiber? «Ein Anlagenbetreiber soll dort Windkraftanlagen aufstellen, wo es Wind hat», sagt Meier. «In Norddeutschland, in der Region Wien, auf dem Meer. Oder im Unterwallis: Dort gibt es seit je her Windmühlen. Im Thurgau gab es keine einzige.»

Walter Schönholzer glaubt bedingt an einen Konsens:

«Einen Konsens kann man mit Umweltverbänden wie Pro Natura oder WWF suchen, wohl aber nicht mit Freie Landschaft Schweiz. Trotzdem würden wir uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit sehr freuen.»

In einem Punkt kristallisiert sich aber dennoch ein Konsens heraus: Beide Seiten plädieren dafür, die bestehenden Schweizer Atomkraftwerke noch länger am Netz zu halten, um Zeit für die Energiewende zu gewinnen.

